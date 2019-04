Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Engedély és jogdíj fizetése nélkül használta Judith Sargentini pártja a köztévé felvételeit, ezért az MTVA pert indít.\r

\r

","shortLead":"Engedély és jogdíj fizetése nélkül használta Judith Sargentini pártja a köztévé felvételeit, ezért az MTVA pert...","id":"20190421_Feljelenti_az_MTVA_Sargentinieket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707af107-0ed9-4f20-a8a0-f89284c74ffc","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Feljelenti_az_MTVA_Sargentinieket","timestamp":"2019. április. 21. 14:34","title":"Feljelenti az MTVA Sargentiniéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy állambiztonsági épületen szerettek volna rajtaütni a terroristák, három katona is megsérült a harcban.\r

\r

","shortLead":"Egy állambiztonsági épületen szerettek volna rajtaütni a terroristák, három katona is megsérült a harcban.\r

\r

","id":"20190421_Az_Iszlam_Allam_negy_terroristajaval_vegeztek_szaudarabiai_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16f00c3-e8cd-4bdd-a0b4-39be041a4f64","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Az_Iszlam_Allam_negy_terroristajaval_vegeztek_szaudarabiai_katonak","timestamp":"2019. április. 21. 21:04","title":"Az Iszlám Állam négy terroristájával végeztek szaúd-arábiai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046736ff-1412-409a-a6ff-1297f7d03463","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csaknem 700 autóért nem jelentkeztek a gépkocsinyeremény-betétes ügyfelek az OTP-nél az elmúlt 58 évben. ","shortLead":"Csaknem 700 autóért nem jelentkeztek a gépkocsinyeremény-betétes ügyfelek az OTP-nél az elmúlt 58 évben. ","id":"20190421_Lehet_hogy_az_on_hetmillios_nyeremenye_hever_az_OTPnel_Egy_ellenorzest_meger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=046736ff-1412-409a-a6ff-1297f7d03463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2754276b-6437-49f2-9ca7-0909eb942af3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190421_Lehet_hogy_az_on_hetmillios_nyeremenye_hever_az_OTPnel_Egy_ellenorzest_meger","timestamp":"2019. április. 21. 08:39","title":"Lehet, hogy az ön hétmilliós nyereménye hever az OTP-nél? Egy ellenőrzést megér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét regisztrált kint tartózkodó magyarról tud a kormány, ők jól vannak.\r

\r

","shortLead":"Hét regisztrált kint tartózkodó magyarról tud a kormány, ők jól vannak.\r

\r

","id":"20190421_Szijjarto_veszhelyzeti_telefont_letesitettek_a_Sri_Lankan_tartozkodo_magyaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c57843-be2c-49f4-91c3-2020070c2ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Szijjarto_veszhelyzeti_telefont_letesitettek_a_Sri_Lankan_tartozkodo_magyaroknak","timestamp":"2019. április. 21. 15:29","title":"Szijjártó: vészhelyzeti telefont létesítettek a Srí Lankán tartózkodó magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár 2 millió forintnyi bírságot is kaphat Volodomir Zelenszkij, mert véletlenül megmutatta, hogy magára szavazott.



","shortLead":"Akár 2 millió forintnyi bírságot is kaphat Volodomir Zelenszkij, mert véletlenül megmutatta, hogy magára szavazott.



","id":"20190421_Megbirsagoltak_az_egyik_ukran_elnokjeloltet_miutan_szavazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d1736f-cba2-4b5f-a253-164d2d9c3515","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Megbirsagoltak_az_egyik_ukran_elnokjeloltet_miutan_szavazott","timestamp":"2019. április. 21. 15:44","title":"Megbírságolták az egyik ukrán elnökjelöltet, miután szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fefd210a-332f-4f99-9d4b-234c13581cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kalocsa polgármestere tárgyalt a kanadai céggel a 330 hektáros területről, amely három település tulajdonában van, és amely a második legnagyobb egykori katonai repülőtér az országban.","shortLead":"Kalocsa polgármestere tárgyalt a kanadai céggel a 330 hektáros területről, amely három település tulajdonában van, és...","id":"20190421_Kanadaiak_vennek_meg_a_masodik_legnagyobb_katonai_repuloteret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fefd210a-332f-4f99-9d4b-234c13581cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3873dceb-3ade-4f45-a96c-556a90258590","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Kanadaiak_vennek_meg_a_masodik_legnagyobb_katonai_repuloteret","timestamp":"2019. április. 21. 12:55","title":"Kanadaiak vennék meg a Paks közeli egykori katonai repülőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09115ca6-1b16-4ccb-ba30-c7c6581d823e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Japánban próbálhatja ki a luxus eme extrém formáját.","shortLead":"Japánban próbálhatja ki a luxus eme extrém formáját.","id":"20190422_Ennel_sulyosabb_arany_furdokadrol_nem_tudunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09115ca6-1b16-4ccb-ba30-c7c6581d823e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6733288c-6604-425f-9398-ce2d9502591f","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Ennel_sulyosabb_arany_furdokadrol_nem_tudunk","timestamp":"2019. április. 22. 15:14","title":"Ez a legsúlyosabb arany kád a világon, amiben megfürödhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185b0ba4-d974-47e2-b190-b8e23fe1b551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százmillió eurót adtak össze, hogy újraépítsék a Notre-Dame leégett részeit; a közmunkások jelentős részét is kizárhatják a falusi csokra jogosultak köréből; 72 órás munkahetet propagál a leggazdagabb kínai. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Több százmillió eurót adtak össze, hogy újraépítsék a Notre-Dame leégett részeit; a közmunkások jelentős részét is...","id":"20190421_Es_akkor_az_uzleti_vilag_a_sokk_utan_osszefogott_a_NotreDameert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=185b0ba4-d974-47e2-b190-b8e23fe1b551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a65eb84-da60-4cd5-98e0-352fcfef8226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190421_Es_akkor_az_uzleti_vilag_a_sokk_utan_osszefogott_a_NotreDameert","timestamp":"2019. április. 21. 07:00","title":"És akkor az üzleti világ a sokk után összefogott a Notre-Dame-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]