[{"available":true,"c_guid":"dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dietetikusok előre szóltak, avagy kapott-e egy tockost a koleszterinszintjétől.\r

\r

","shortLead":"A dietetikusok előre szóltak, avagy kapott-e egy tockost a koleszterinszintjétől.\r

\r

","id":"20190421_Eljott_az_igazsag_pillanata_leellenorizheti_mennyivel_evett_tobbet_a_kelletenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b06281-547a-4bd1-830e-4f6bdcb30604","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Eljott_az_igazsag_pillanata_leellenorizheti_mennyivel_evett_tobbet_a_kelletenel","timestamp":"2019. április. 21. 19:03","title":"Eljött az igazság pillanata: leellenőrizheti, mennyivel evett többet a kelleténél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ezüst- és két bronzérmet szereztek az U21-esek a Szumó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Egy ezüst- és két bronzérmet szereztek az U21-esek a Szumó Európa-bajnokságon.","id":"20190420_Boldog_magyar_szumosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162f051c-7597-4f5f-9b43-e5d114b4dd45","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Boldog_magyar_szumosok","timestamp":"2019. április. 20. 12:25","title":"Boldog magyar szumósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke harcot hirdetett az álhírek ellen. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke harcot hirdetett az álhírek ellen. ","id":"20190422_JeanClaude_Juncker_uzent_a_Brusszelt_tamadoknak_Visszalovunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719b4d97-2cde-4ff2-bea9-61ef3051ec9e","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_JeanClaude_Juncker_uzent_a_Brusszelt_tamadoknak_Visszalovunk","timestamp":"2019. április. 22. 10:05","title":"Jean-Claude Juncker üzent a Brüsszelt támadóknak: \"Visszalövünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb társadalmi ellentéteket okozhat Franciaországban, hogy miközben már több mint egymilliárd euró gyűlt össze a hét elején leégett párizsi székesegyház, a Notre-Dame felújítására, nem jut elegendő pénz mintegy ötezer egyéb templom renoválására.","shortLead":"Újabb társadalmi ellentéteket okozhat Franciaországban, hogy miközben már több mint egymilliárd euró gyűlt össze a hét...","id":"20190420_Ujabb_szakadast_okozhat_Franciaorszagban_a_NotreDame_tuze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14273daf-4900-4c41-9330-041c4281abed","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Ujabb_szakadast_okozhat_Franciaorszagban_a_NotreDame_tuze","timestamp":"2019. április. 20. 14:40","title":"Újabb szakadást okozhat Franciaországban a Notre-Dame tüze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai külügy figyelmeztetést adott ki, az áldozatok között 32 külföldi is van. Elérthetetlenné tették a közösségi oldalakat, de a kijárási tilalmat már feloldotta a kormány. ","shortLead":"Az amerikai külügy figyelmeztetést adott ki, az áldozatok között 32 külföldi is van. Elérthetetlenné tették a közösségi...","id":"20190422_Sri_Lanka_290_halott_ujabb_merenyletektol_tartanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00bd536-b115-463f-9638-d733bf1f5386","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_290_halott_ujabb_merenyletektol_tartanak","timestamp":"2019. április. 22. 08:27","title":"Srí Lanka: már 290 halott, újabb merényletektől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d988488-9d44-4632-9f8b-55a356fc02ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190421_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_notre_dame_tuz_assassins_creed_samsung_galaxy_fold_tesztek_kepernyo_orban_viktor_fekete_lyuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d988488-9d44-4632-9f8b-55a356fc02ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964dcf26-acb4-45a3-9ab8-63cd4d9ec508","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_notre_dame_tuz_assassins_creed_samsung_galaxy_fold_tesztek_kepernyo_orban_viktor_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 21. 12:03","title":"Ez történt: sürgősen ki kellene kapcsolnia ezt a számítógépén szakértők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sri Lanka-i terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom elrendelése mellett arról is határozott, hogy két napos szünetet rendel el az állami hivatalok, cégek, illetve magánvállalatok munkájában.","shortLead":"A Sri Lanka-i terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom elrendelése mellett arról is határozott, hogy két...","id":"20190421_Sri_Lanka__ket_nap_kenyszerszunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed8f6dc-254c-4760-902c-1615a537639b","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka__ket_nap_kenyszerszunet","timestamp":"2019. április. 21. 12:52","title":"Sri Lanka – két nap kényszerszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerikai források szerint részben a kínai titkosszolgálatok működtetik az egyik legismertebb kínai technológiai céget, a Huawei-t – írta hét végi számában a The Times című brit lap. A kínaiak alaptalannak nevezik az állításokat.","shortLead":"Amerikai források szerint részben a kínai titkosszolgálatok működtetik az egyik legismertebb kínai technológiai céget...","id":"20190420_Az_amerikaiak_szerint_a_kinai_titkosszolgalatok_penzelik_a_Huaweit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24137450-f3a7-4d01-9022-c2cf33ba9922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_Az_amerikaiak_szerint_a_kinai_titkosszolgalatok_penzelik_a_Huaweit","timestamp":"2019. április. 20. 17:09","title":"Az amerikaiak szerint a kínai titkosszolgálatok pénzelik a Huawei-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]