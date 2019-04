Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d4ee71a-e1e7-4487-af42-fa1232255bb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz centi hó esett.","shortLead":"Tíz centi hó esett.","id":"20190422_Ne_szomorkodjon_a_rossz_ido_miatt_a_szomszedban_havazik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d4ee71a-e1e7-4487-af42-fa1232255bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2313a290-7a5c-4ef0-a9f4-0dee8e859184","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Ne_szomorkodjon_a_rossz_ido_miatt_a_szomszedban_havazik","timestamp":"2019. április. 22. 18:48","title":"Ne szomorkodjon a rossz idő miatt, a szomszédban havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146e512-c8cc-4118-965e-350b255eee9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fejenként 13 millió eurós büntetést kapott két diá, akik még tavaly decemberben óvatlanul sütögetett egy kertben és ezzel súlyos erdőtüzet okozott az olaszországi Como közelében.","shortLead":"Fejenként 13 millió eurós büntetést kapott két diá, akik még tavaly decemberben óvatlanul sütögetett egy kertben és...","id":"20190421_13_millio_eurora_buntettek_az_erdotuz_okozoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9146e512-c8cc-4118-965e-350b255eee9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5cf26c-1c05-4162-8ae8-00cabf40e140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190421_13_millio_eurora_buntettek_az_erdotuz_okozoit","timestamp":"2019. április. 21. 15:08","title":"13 millió euróra büntették az erdőtűz okozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is emberek milliói használnak nagyon könnyen megfejthető jelszavakat, a leggyakoribb feltört jelszó az 123456 volt – áll a brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) legújabb tanulmányában.","shortLead":"Továbbra is emberek milliói használnak nagyon könnyen megfejthető jelszavakat, a leggyakoribb feltört jelszó az 123456...","id":"20190421_Hiaba_a_figyelmeztetes_meg_mindig_tul_egyszeruek_a_jelszavak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dedc289-2be0-4a9f-b2f3-8463bd631f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Hiaba_a_figyelmeztetes_meg_mindig_tul_egyszeruek_a_jelszavak","timestamp":"2019. április. 21. 09:32","title":"Hiába a figyelmeztetés, még mindig túl egyszerűek a jelszavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d9d338-8c6d-4af0-afbd-e4a8d1cfc262","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A marketing alattomos erővel hat a tudattalan énünkre, és már ott is egy tábla csoki a kezünkben. A neuromarketingesek legalábbis ezt akarják mindenkivel elhitetni, és hozzáteszik, hogy a döntéseinkért az agyi törzsdúcok területe a felelős. Tényleg ilyen egyszerűen működik?","shortLead":"A marketing alattomos erővel hat a tudattalan énünkre, és már ott is egy tábla csoki a kezünkben. A neuromarketingesek...","id":"20190421_Miert_mindig_ugyanazt_a_markat_vasaroljuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53d9d338-8c6d-4af0-afbd-e4a8d1cfc262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a97d76-1721-4a6f-88da-74cebfc8da48","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190421_Miert_mindig_ugyanazt_a_markat_vasaroljuk","timestamp":"2019. április. 21. 19:15","title":"Miért mindig ugyanazt a márkát vásároljuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde10baf-c49e-41f0-aacf-82061ef05307","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajnában az elnökválasztás második fordulóját tartják meg, míg a balkáni országban az első kört rendezik meg.","shortLead":"Ukrajnában az elnökválasztás második fordulóját tartják meg, míg a balkáni országban az első kört rendezik meg.","id":"20190421_Elnokvalasztas_Ukrajnaban_es_EszakMacedoniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cde10baf-c49e-41f0-aacf-82061ef05307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf347a2-4813-449d-aba6-e67307b1d964","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Elnokvalasztas_Ukrajnaban_es_EszakMacedoniaban","timestamp":"2019. április. 21. 08:37","title":"Elnökválasztás Ukrajnában és Észak-Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős férfit Erdogan korábban a kurd párttal való jó viszonyáért kritizálta. Épp egy, a kurd terrorszervezet elleni harcban elesett katonák temetésén történt az incidens.","shortLead":"Az idős férfit Erdogan korábban a kurd párttal való jó viszonyáért kritizálta. Épp egy, a kurd terrorszervezet elleni...","id":"20190421_Megtamadtak_az_Erdogan_partjat_tobb_helyen_legyozo_part_vezetojet_egy_temetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b880f814-1bb0-427f-add7-06da166b2518","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Megtamadtak_az_Erdogan_partjat_tobb_helyen_legyozo_part_vezetojet_egy_temetesen","timestamp":"2019. április. 21. 18:49","title":"Megtámadták az Erdogan pártját több településen legyőző párt vezetőjét egy temetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már negyven embert letartóztattak az eddig 310 halálos áldozatot követelő robbantássorozat ügyében a hatóságok.\r

\r

","shortLead":"Már negyven embert letartóztattak az eddig 310 halálos áldozatot követelő robbantássorozat ügyében a hatóságok.\r

\r

","id":"20190423_Sri_Lanka_Letartoztattak_az_merenyloket_szallito_sofort_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4729366d-0f32-422a-9f6c-803cb34b71ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Sri_Lanka_Letartoztattak_az_merenyloket_szallito_sofort_is","timestamp":"2019. április. 23. 08:08","title":"Srí Lanka: Letartóztatták az merénylőket szállító sofőrt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A baleset a 63-as főút 23-as kilométerénél, Nagydorog térségében történt. ","shortLead":"A baleset a 63-as főút 23-as kilométerénél, Nagydorog térségében történt. ","id":"20190422_Felborult_az_auto_azonnal_meghalt_a_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538a1ff0-7e35-4140-bf82-c08ac1bd82bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Felborult_az_auto_azonnal_meghalt_a_sofor","timestamp":"2019. április. 22. 08:00","title":"Felborult az autó, azonnal meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]