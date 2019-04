Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f565b16-2e90-40d4-8712-6ff00db52698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a belföldi turizmus az év első hónapjaiban.","shortLead":"Nagyot nőtt a belföldi turizmus az év első hónapjaiban.","id":"20190424_Budapest_Eger_es_Zakopane_a_magyar_turistak_kedvenc_varosai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f565b16-2e90-40d4-8712-6ff00db52698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5964a-9fda-46ed-a8da-8676ef33501e","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Budapest_Eger_es_Zakopane_a_magyar_turistak_kedvenc_varosai","timestamp":"2019. április. 24. 09:40","title":"Budapest, Eger és Zakopane a magyar turisták kedvenc városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abd8efe-793c-48a3-a1f1-af85de285236","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi a különbség, ha azt mondom a gyerekemnek, hogy „nyughatatlan vagy”, vagy ha egy szakértői bizottság azt írja róla a szakvéleményében, hogy „hiperaktív”? Számos pró és kontra érv sorakoztatható fel a gyerekkorban adható diagnózisokhoz, címkékhez kötődően. Egy biztos: önmagukban semmit sem jelentenek. ","shortLead":"Mi a különbség, ha azt mondom a gyerekemnek, hogy „nyughatatlan vagy”, vagy ha egy szakértői bizottság azt írja róla...","id":"20190425_Hiperaktiv_aspergeres_es_a_tobbi_cimke__art_vagy_hasznal_a_gyereknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5abd8efe-793c-48a3-a1f1-af85de285236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7aa2b7-1327-453d-b405-ee8818e0b8ff","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190425_Hiperaktiv_aspergeres_es_a_tobbi_cimke__art_vagy_hasznal_a_gyereknek","timestamp":"2019. április. 25. 12:00","title":"Hiperaktív, aspergeres és a többi címke – árt vagy használ a gyereknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a Budapestre menőt ne. A ráckevei HÉV április 27-én és 28-án ugyanis két szakaszra osztva közlekedik, Szigetszentmiklós-Gyártelep és Soroksár között HÉV-pótló buszokkal lehet utazni, melyek a szigetszentmiklósi megállókat nem érintik.","shortLead":"Legalábbis a Budapestre menőt ne. A ráckevei HÉV április 27-én és 28-án ugyanis két szakaszra osztva közlekedik...","id":"20190424_Ne_keresse_Szigetszentmikloson_a_HEVet_ezen_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d11aae5-2a4b-4e9d-868b-4df11a21d409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Ne_keresse_Szigetszentmikloson_a_HEVet_ezen_a_hetvegen","timestamp":"2019. április. 24. 14:53","title":"Ne keresse Szigetszentmiklóson a HÉV-et ezen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Akár egy órával is megnőhet a menetidő az M0-s autóúton mindkét irányba, mert több baleset is történt szerda délelőtt – közölte az Útinform.","shortLead":"Akár egy órával is megnőhet a menetidő az M0-s autóúton mindkét irányba, mert több baleset is történt szerda délelőtt –...","id":"20190425_m0_autout_baleset_utinform","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3823b8d4-fea1-41b8-bddd-fd11bef4d110","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_m0_autout_baleset_utinform","timestamp":"2019. április. 25. 10:06","title":"Több baleset történt, beállt az M0-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több az ukrajnai beteg a kisvárdai kórházban, sok a visszaélésgyanús eset.\r

\r

","shortLead":"Egyre több az ukrajnai beteg a kisvárdai kórházban, sok a visszaélésgyanús eset.\r

\r

","id":"20190424_Egyre_dagad_az_ukrajnaimagyar_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7006cb9-9550-48d8-b362-9d456e82d384","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Egyre_dagad_az_ukrajnaimagyar_botrany","timestamp":"2019. április. 24. 06:41","title":"Egyre dagad az ukrajnai-magyar botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Siófok 30-29-re győzött a Ferencváros otthonában a női kézilabda NB I. szerdai játéknapján. Ez közel nyolc éven át csak az ETO-nak sikerült. \r

","shortLead":"A Siófok 30-29-re győzött a Ferencváros otthonában a női kézilabda NB I. szerdai játéknapján. Ez közel nyolc éven át...","id":"20190424_ferencvaros_hazai_vereseg_siofok_kezilabda_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b621be-3650-4587-93db-dce1885748b6","keywords":null,"link":"/sport/20190424_ferencvaros_hazai_vereseg_siofok_kezilabda_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 24. 21:48","title":"Elképesztő sorozata szakadt meg a Fradinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök mindezt egy, a bírói függetlenségről rendelkező 1869-es törvényt ünneplő konferencián mondta el.\r

\r

","shortLead":"A házelnök mindezt egy, a bírói függetlenségről rendelkező 1869-es törvényt ünneplő konferencián mondta el.\r

\r

","id":"20190424_Kover_Laszlo_A_biro_nem_lehet_fuggetlen_az_allamtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fc582c-d636-4e3f-8488-344cf80c0219","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Kover_Laszlo_A_biro_nem_lehet_fuggetlen_az_allamtol","timestamp":"2019. április. 24. 11:49","title":"Kövér László: A bíró nem lehet független az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15df044-d6a4-4950-b577-78f2ac7cabac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem vagyunk benne biztosak, hogy ezt az átszellemült karaokét hallani kell, de az alábbi videó legalább azt bizonyítja, hogy Nicolas Cage is emberből van. ","shortLead":"Nem vagyunk benne biztosak, hogy ezt az átszellemült karaokét hallani kell, de az alábbi videó legalább azt bizonyítja...","id":"20190424_Nicolas_Cage_kinos_karaokeja_a_nap_legrosszabb_videoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b15df044-d6a4-4950-b577-78f2ac7cabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4da857-1b4a-420b-a0c1-119cd2023bc3","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Nicolas_Cage_kinos_karaokeja_a_nap_legrosszabb_videoja","timestamp":"2019. április. 24. 10:29","title":"Nicolas Cage kínos karaokéja a nap legrosszabb videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]