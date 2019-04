Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58a0614d-50ff-4f4b-ad57-4c7789372c0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyi erdőpusztulás volt a harmadik legnagyobb ebben az évszázadban.","shortLead":"A tavalyi erdőpusztulás volt a harmadik legnagyobb ebben az évszázadban.","id":"20190425_Percenkent_30_focipalyanyi_erdot_irtottak_ki_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58a0614d-50ff-4f4b-ad57-4c7789372c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9688f1cd-5052-4620-9adc-1dbea2777ded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Percenkent_30_focipalyanyi_erdot_irtottak_ki_tavaly","timestamp":"2019. április. 25. 18:22","title":"Percenként 30 focipályányi erdőt irtottak ki tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769a11d7-8f02-427c-bf95-2075d9095dd1","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Ha csomagot várunk, egyre fontosabb, hogy tudjuk, pontosan mikor érkezik meg hozzánk a megrendelt küldemény. Az idő és az esetleges késés a logisztikai iparban ráadásul hatással lehet a termelésre is. Ha nincs ott időben az alapanyag, nincs mit feldolgozni, és a várakozás rengeteg pénzbe kerül. De van megoldás!\r

\r

","shortLead":"Ha csomagot várunk, egyre fontosabb, hogy tudjuk, pontosan mikor érkezik meg hozzánk a megrendelt küldemény. Az idő és...","id":"20190424_eta_raben_csomagkuldes_aruszallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=769a11d7-8f02-427c-bf95-2075d9095dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b85778d-dd68-4704-ac93-9e5eefa5077b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190424_eta_raben_csomagkuldes_aruszallitas","timestamp":"2019. április. 24. 11:30","title":"Az idő pénz: de hol a csomagom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0f1dbd-3036-4db1-9641-b728a3c0cea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fészekből kiesett baglyot mentettek a rendőrök.","shortLead":"Fészekből kiesett baglyot mentettek a rendőrök.","id":"20190425_Ugy_nezett_a_mentett_bagoly_a_rendorokre_hogy_csinalhattak_volna_egy_drogtesztet_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f0f1dbd-3036-4db1-9641-b728a3c0cea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7caecf-1329-4dbb-b501-4d92a61924f1","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Ugy_nezett_a_mentett_bagoly_a_rendorokre_hogy_csinalhattak_volna_egy_drogtesztet_is","timestamp":"2019. április. 25. 20:58","title":"Úgy nézett a mentett bagoly a rendőrökre, hogy csinálhattak volna egy drogtesztet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da643571-f15d-437f-af51-6b254bedc854","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korgó gyomor igazi vészhelyzet!","shortLead":"A korgó gyomor igazi vészhelyzet!","id":"20190424_Hamburger_oteves_911_segelyhivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da643571-f15d-437f-af51-6b254bedc854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98179af1-bd8e-47e8-889c-2dca6cf85b68","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Hamburger_oteves_911_segelyhivo","timestamp":"2019. április. 24. 11:51","title":"Hamburgert akart egy ötéves kisfiú, felhívta a 911-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce5146c-6504-4bff-a7e3-8a818614cbb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mahir nem akarja, hogy oszlopain ezután ott legyenek a HVG plakátjai, a címlapoknak azonban nem lehet parancsolni: az e heti lap megjelenése napján megkeresték a helyeket, ahol hirdetniük kellene üzenetüket – ha a politika nem akadályozta volna meg. Kövesse galériánkkal a HVG-plakátok útját Budapest hirdetőoszlopai között. ","shortLead":"A Mahir nem akarja, hogy oszlopain ezután ott legyenek a HVG plakátjai, a címlapoknak azonban nem lehet parancsolni...","id":"20190425_HVG_gerilla_plakat_akcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce5146c-6504-4bff-a7e3-8a818614cbb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d89036a-42ee-4dce-becd-de5a8a0c5a18","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_HVG_gerilla_plakat_akcio","timestamp":"2019. április. 25. 16:10","title":"A HVG-plakátok megkeresték régi helyüket – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"\"Odafenn, idelenn – ugyanaz a figyelem.\" Az egykori Malév szlogenjét érezhetik megvalósulni a budapesti Liszt Ferenc repülőtér környékén élők, akiknek a panaszait meghallva most hatóságilag fogják korlátozni a ferihegyi légikikötő körüli éjszakai gépmozgást. Ám lehet, hogy sokan csalódni fognak: a tervezett intézkedések hatását csak az érintettek egy része fogja megérezni. A repülőtér környékén ugyanis, egy kis csavarral, lényegében minden változatlan marad.","shortLead":"\"Odafenn, idelenn – ugyanaz a figyelem.\" Az egykori Malév szlogenjét érezhetik megvalósulni a budapesti Liszt Ferenc...","id":"20190424_ejszakai_repulesi_tilalom_ferihegy_bud_budapest_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_zajterheles_zajvedelmi_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a7fb18-6f5b-4f51-8e44-642c43ed2c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_ejszakai_repulesi_tilalom_ferihegy_bud_budapest_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_zajterheles_zajvedelmi_dij","timestamp":"2019. április. 24. 16:00","title":"Szállnak rendelkezésünkre? Sokan nagyot csalódhatnak a ferihegyi repülési tilalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben azt a pénzt az éhező gyerekeknek is adhatnák – mondja a színésznő.","shortLead":"Miközben azt a pénzt az éhező gyerekeknek is adhatnák – mondja a színésznő.","id":"20190424_Pamela_Anderson_kiborult_a_gazdagokon_akik_milliardokat_adomanyoznak_a_NotreDame_ujjaepitesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf6186e-8805-4d45-81a7-06d40450cf53","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Pamela_Anderson_kiborult_a_gazdagokon_akik_milliardokat_adomanyoznak_a_NotreDame_ujjaepitesere","timestamp":"2019. április. 24. 14:33","title":"Pamela Anderson kiborult a gazdagokon, akik milliárdokat adományoznak a Notre-Dame újjáépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben megsokasodhatnak a választókat befolyásolni próbáló anyagok a Twitteren, a mikroblog ezért egy új eszközt ad a felhasználók kezébe, amivel jelenthetők a megtévesztő tartalmak. ","shortLead":"A következő hetekben megsokasodhatnak a választókat befolyásolni próbáló anyagok a Twitteren, a mikroblog ezért egy új...","id":"20190425_twitter_alhirek_ep_valasztas_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538d122-6f54-4f57-90e2-f958c31cfdf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_twitter_alhirek_ep_valasztas_2019","timestamp":"2019. április. 25. 16:33","title":"Félnek a Twitternél, hogy álhírek lepik el a netet az EP-választásokkor, úgyhogy bevetnek egy új eszközt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]