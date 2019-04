Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka nyerte a Bajnokok Sorozata elnevezésű úszóviadal első versenyszámát.\r

\r

","shortLead":"Hosszú Katinka nyerte a Bajnokok Sorozata elnevezésű úszóviadal első versenyszámát.\r

\r

","id":"20190427_Tortenelmi_gyozelmet_aratott_Hosszu_Katinka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3518f19-9af6-4084-abf8-56740a98bdb5","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Tortenelmi_gyozelmet_aratott_Hosszu_Katinka","timestamp":"2019. április. 27. 16:07","title":"Történelmi győzelmet aratott Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c4c13-1b9e-45c1-8bb0-a57229d1942e","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"„Így visszagondolva, magamat sem értem, mit gondoltam” – mondja a Kilenc hónap háború című dokumentumfilm beregszászi főhőse, Jani, akit nem hagyott nyugodni a kíváncsiság, hogy milyen lehet háborúzni, így belevetette magát a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktusba. Csakhogy, ami a beregszászi hétköznapokból izgalmasnak tűnt, az a fronton nem más, mint csapdahelyzet, amelyben csak kivárni és túlélni lehet. A film szereplőivel beszélgettünk.","shortLead":"„Így visszagondolva, magamat sem értem, mit gondoltam” – mondja a Kilenc hónap háború című dokumentumfilm beregszászi...","id":"20190426_A_legsotetebb_pillanatokban_nem_vagyott_masra_mint_az_anyja_olelesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84c4c13-1b9e-45c1-8bb0-a57229d1942e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104c5b77-544c-436d-befc-fb5598688af4","keywords":null,"link":"/elet/20190426_A_legsotetebb_pillanatokban_nem_vagyott_masra_mint_az_anyja_olelesere","timestamp":"2019. április. 26. 20:00","title":"A legsötétebb pillanatokban nem vágyott másra, mint az anyja ölelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését célzó ötpontos tervről állapodott meg Pekingben kínai kollégájával, Vang Livel Szijjártó Péter. A tárgyalásokon szó esett új repülőgépjáratokról is, s a magyar külgazdasági és külügyminiszter azt is megerősítette, magyar nemzeti érdeknek tartja a Huawei távközlési vállalattal való együttműködést. A miniszter e közben nem említette, hogy az USA-ban és Európában is komoly vádakkal illették, a Huaweit, amely állítólag szorosan együttműködik a kínai titkosszolgálatokkal.","shortLead":"A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését célzó ötpontos tervről állapodott meg Pekingben kínai kollégájával, Vang...","id":"20190427_Magyarorszag_Kina_fele_fordul_es_nem_torodik_a_biztonsagi_aggodalmakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d242da-3aea-4cfc-b413-a734d384c877","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Magyarorszag_Kina_fele_fordul_es_nem_torodik_a_biztonsagi_aggodalmakkal","timestamp":"2019. április. 27. 08:56","title":"Magyarország Kína felé fordul és nem törődik a biztonsági aggodalmakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 64 milliárd dollár értékű megállapodásokat kötöttek a pekingi csúcstalálkozón.","shortLead":"Több mint 64 milliárd dollár értékű megállapodásokat kötöttek a pekingi csúcstalálkozón.","id":"20190427_18_ezer_milliard_forintot_erta_pekingi_csucs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f834c64e-888b-4584-aa13-409d2dc8f52f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_18_ezer_milliard_forintot_erta_pekingi_csucs","timestamp":"2019. április. 27. 16:48","title":"18 ezer milliárd forintból kövezik ki az új selyemutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b5244b-730d-42fa-b2df-22fb83438841","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A barátaival óvatlanul borozgatót vagy sörözgetőt bármikor érheti az a kellemetlen meglepetés, hogy egy általa nem ismert könyvre terelődik a beszélgetés. Az ilyen kínos helyzeteket elkerülendő jól jöhet a berlini Blinkist startup szolgáltatása, amely 15 percben foglalja össze fontos könyvek tartalmát. ","shortLead":"A barátaival óvatlanul borozgatót vagy sörözgetőt bármikor érheti az a kellemetlen meglepetés, hogy egy általa nem...","id":"201917_szellemi_gyorsetterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9b5244b-730d-42fa-b2df-22fb83438841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e98d030-3591-411c-b4b6-f0094fa44ee0","keywords":null,"link":"/kkv/201917_szellemi_gyorsetterem","timestamp":"2019. április. 28. 08:30","title":"Nincs ideje olvasni? A szellemi gyorsétterem házhoz jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mocsa és Kocs között történt a baleset, a 78 éves sofőr meghalt.","shortLead":"Mocsa és Kocs között történt a baleset, a 78 éves sofőr meghalt.","id":"20190427_Halalos_baleset_tortent_KomaromEsztergom_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3150199-57ee-43fc-8371-eacf952f519f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Halalos_baleset_tortent_KomaromEsztergom_megyeben","timestamp":"2019. április. 27. 20:30","title":"Halálos baleset történt Komárom-Esztergom megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden az eredeti tervek szerint halad a közlekedési vállalat szerint a vonalak összekötésének ügyében.","shortLead":"Minden az eredeti tervek szerint halad a közlekedési vállalat szerint a vonalak összekötésének ügyében.","id":"20190426_BKK_Nem_csuszik_a_HEV_es_a_metro_vonalainak_osszekotese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f1ad7b-fa46-468e-b4e5-b8e9ba320e88","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_BKK_Nem_csuszik_a_HEV_es_a_metro_vonalainak_osszekotese","timestamp":"2019. április. 26. 16:36","title":"BKK: Nem csúszik a HÉV és a metró vonalainak összekötése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3f9a5c-4136-40eb-aaa5-8f2d4eb4ac71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddig ismert egyik legnagyobb, teniszlabda méretű nyersgyémántra bukkantak Botswanában, a 350 grammos, 1758 karátos drágakő tisztasága azonban nem a legjobb minőségű, így várhatóan csak a szokásosnál alacsonyabb áron tudják majd értékesíteni.","shortLead":"Az eddig ismert egyik legnagyobb, teniszlabda méretű nyersgyémántra bukkantak Botswanában, a 350 grammos, 1758 karátos...","id":"20190427_Teniszlabda_meretu_nyersgyemantot_talaltak_Botswanaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a3f9a5c-4136-40eb-aaa5-8f2d4eb4ac71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec647858-d56f-4a45-9f18-349fef7bbff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Teniszlabda_meretu_nyersgyemantot_talaltak_Botswanaban","timestamp":"2019. április. 27. 12:29","title":"Teniszlabda méretű nyersgyémántot találtak Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]