[{"available":true,"c_guid":"4e632783-4762-488d-a1ed-39e55b174000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Diákparlament tagjai tüntetés helyett népszavazást kezdeményeznek.","shortLead":"A Független Diákparlament tagjai tüntetés helyett népszavazást kezdeményeznek.","id":"20190428_Nemzeti_Konzultaciot_inditanak_diakok_a_nyelvvizsgatorvenyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e632783-4762-488d-a1ed-39e55b174000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98ab210-03ca-4b3f-be00-8603f4b62a64","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Nemzeti_Konzultaciot_inditanak_diakok_a_nyelvvizsgatorvenyrol","timestamp":"2019. április. 28. 18:04","title":"Nemzeti Konzultációt indítanak diákok a nyelvvizsga-törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fe874a-c909-49ec-8ee0-5c5d89987b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2831 személy veszítette el szlovák állampolgárságát a 2010-ben elfogadott állampolgárságról szóló törvény életbe lépésétől 2019. április 28-ig – írta meg a bumm.sk.","shortLead":"2831 személy veszítette el szlovák állampolgárságát a 2010-ben elfogadott állampolgárságról szóló törvény életbe...","id":"20190428_Velunk_akartak_kemenykedni_a_szlovakok_de_a_csehekkel_szurtak_ki_igazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18fe874a-c909-49ec-8ee0-5c5d89987b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000d66c3-d66d-43ad-be76-1939cbd0bc40","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Velunk_akartak_kemenykedni_a_szlovakok_de_a_csehekkel_szurtak_ki_igazan","timestamp":"2019. április. 28. 22:41","title":"Velünk akartak keménykedni a szlovákok, de a csehekkel szúrtak ki igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85acc06b-90e3-4f8d-81a9-2985d579099c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Közel másfél évtized után visszatért Európába a Toyota nagy szedánja, amelyből egyetlen hibrid változat kapható nálunk. Az első találkozás során rögtön megtettünk vele néhány száz kilométert és jövünk a tapasztalatokkal.","shortLead":"Közel másfél évtized után visszatért Európába a Toyota nagy szedánja, amelyből egyetlen hibrid változat kapható nálunk...","id":"20190428_hogy_mondjak_japanul_hogy_passat_kiprobaltuk_az_uj_toyota_camryt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85acc06b-90e3-4f8d-81a9-2985d579099c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741ab34e-5b96-4bd0-a4b5-017a79bd720b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_hogy_mondjak_japanul_hogy_passat_kiprobaltuk_az_uj_toyota_camryt","timestamp":"2019. április. 28. 17:30","title":"Hogy mondják japánul, hogy Passat? Kipróbáltuk az új Toyota Camryt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc50a860-2d9b-408c-a1d7-dd2faebdd2d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kimagasló minőséget tanúsító védjegyet kapott az egerszalóki Mesés Shiraz Hotel és a felsőtárkányi Varázslatos Bambara Hotel.","shortLead":"Kimagasló minőséget tanúsító védjegyet kapott az egerszalóki Mesés Shiraz Hotel és a felsőtárkányi Varázslatos Bambara...","id":"20190428_szepesi_richard_hotel_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc50a860-2d9b-408c-a1d7-dd2faebdd2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16660f04-e468-4c0f-80e1-aa8cefef0f39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_szepesi_richard_hotel_turizmus","timestamp":"2019. április. 28. 11:02","title":"Elismerésben részesítette magát az állami pénzzel kitömött hotelcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5912798-6e19-4738-a721-df7e29f9a7f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Németország vs. Olaszország.","shortLead":"Németország vs. Olaszország.","id":"20190429_nurburgring_porsche_gt_rs_lamoborghini_huracan_performante","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5912798-6e19-4738-a721-df7e29f9a7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df291593-c13d-4ac1-8765-64f162f70a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_nurburgring_porsche_gt_rs_lamoborghini_huracan_performante","timestamp":"2019. április. 29. 14:24","title":"Szép kis kergetőzést rendezett egy Porsche GT2 RS és egy Lamborghini Huracán a „Ringen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4344c2cc-1f53-4703-8d21-9adb78bcbfd6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kubatov Gábor, a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában kijelentette, nagyon nehéz tudomásul venni, hogy Európában Soros Györgynek nagyobb befolyása van, mint 6-8-10 európai országnak. \"Ha hallgatunk, akkor ebből nem lesz változás\" - mondta.","shortLead":"Kubatov Gábor, a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában kijelentette, nagyon nehéz tudomásul venni...","id":"20190428_Kubatov_Szinte_eroszakot_vesznek_rajtunk_es_rank_akarjak_eroltetni_a_migransokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4344c2cc-1f53-4703-8d21-9adb78bcbfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc06943-5cbe-4299-8db2-012ade262b51","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Kubatov_Szinte_eroszakot_vesznek_rajtunk_es_rank_akarjak_eroltetni_a_migransokat","timestamp":"2019. április. 28. 07:50","title":"Kubatov: Szinte erőszakot vesznek rajtunk és ránk akarják erőltetni a migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2b0696-945d-4750-8f70-2021588d8c19","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalkozást a magyar kormány is támogatja.","shortLead":"A vállalkozást a magyar kormány is támogatja.","id":"20190429_Norvegok_kepeznek_pilotakat_Hevizen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b2b0696-945d-4750-8f70-2021588d8c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b28ddb-e480-4f71-8961-d12c0f4a7509","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Norvegok_kepeznek_pilotakat_Hevizen","timestamp":"2019. április. 29. 10:43","title":"Norvégok képeznek pilótákat Hévízen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester javaslatot tett arra, hogy ne az önkormányzat által megbízott cég, hanem maga a kerület vegye át a mutyigyanús parkolási ügyet. Ahogy a legutóbbi közgyűlésen is, most is a helyzet megváltoztatása ellen szavazott a Fidesz. Ezúttal az MSZP-vel együtt.","shortLead":"A zuglói polgármester javaslatot tett arra, hogy ne az önkormányzat által megbízott cég, hanem maga a kerület vegye át...","id":"20190429_Zugloban_FideszMSZPkoalicio_alakult_Karacsony_Gergely_parkolasi_javaslata_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d905558a-76e0-4d9c-81fd-85d6a1f2ff60","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Zugloban_FideszMSZPkoalicio_alakult_Karacsony_Gergely_parkolasi_javaslata_ellen","timestamp":"2019. április. 29. 14:46","title":"Zuglóban Fidesz-MSZP-koalíció alakult Karácsony Gergely parkolási javaslata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]