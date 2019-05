Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c10bb180-53b4-48ce-83af-74900d8d7094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antarktiszra csupán néhányan jutnak el, ám a National Geographicnak és az Oculusnak hála hamarosan bárki körülnézhet a jég birodalmában. ","shortLead":"Az Antarktiszra csupán néhányan jutnak el, ám a National Geographicnak és az Oculusnak hála hamarosan bárki körülnézhet...","id":"20190430_national_geographic_explore_vr_oculus_quest_antarktisz_virtualis_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c10bb180-53b4-48ce-83af-74900d8d7094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45a3f1-608d-420d-ad61-023558e65030","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_national_geographic_explore_vr_oculus_quest_antarktisz_virtualis_valosag","timestamp":"2019. április. 30. 13:03","title":"Különleges természetfilmet forgat a National Geographic, akár ön is \"benne\" lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","shortLead":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","id":"20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4060ed-51dd-4876-a38b-7267ea9feaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","timestamp":"2019. április. 30. 17:41","title":"Az egész Twitter az indiai honvédségen röhög egy jetilábnyom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be42f8e-ee50-43c6-90ef-f2c0cef4b213","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektronikus kézifék romolhatott el, ezért gurulhatott a folyóba a kocsi. ","shortLead":"Az elektronikus kézifék romolhatott el, ezért gurulhatott a folyóba a kocsi. ","id":"20190430_A_Tiszaba_esett_egy_auto_a_sofor_csak_a_csobbanast_hallotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3be42f8e-ee50-43c6-90ef-f2c0cef4b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46b44bd-4862-43dd-94a7-48e7ee0a8b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_A_Tiszaba_esett_egy_auto_a_sofor_csak_a_csobbanast_hallotta","timestamp":"2019. április. 30. 20:38","title":"A Tiszába esett egy autó, a sofőr csak a csobbanást hallotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375109f9-d09c-4da4-893f-a9b159dd64e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss jelentés szerint a hackerek – akik januártól márciusig fértek hozzá a böngészős Outlook-felhasználók leveleihez – milliókat lophattak az áldozatoktól.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a hackerek – akik januártól márciusig fértek hozzá a böngészős Outlook-felhasználók...","id":"20190430_microsoft_outlook_levelezorendszer_email_adatlopas_kriptopenz_bitcoin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=375109f9-d09c-4da4-893f-a9b159dd64e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d0dcd-8605-49e7-bf6a-b616d5984d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_microsoft_outlook_levelezorendszer_email_adatlopas_kriptopenz_bitcoin","timestamp":"2019. április. 30. 16:03","title":"Nemcsak a leveleket olvasgatták, Bitcoint is loptak a hackerek a böngészős Outlook feltörésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter nem kíván megjelenni a képviselőház igazságügyi bizottságának csütörtökre tervezett meghallgatásán – közölte Jerry Nadler, a bizottság demokrata párti vezetője.","shortLead":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter nem kíván megjelenni a képviselőház igazságügyi bizottságának csütörtökre...","id":"20190502_william_barr_igazsagugyi_miniszter_kepviselohaz_meghallgatas_mueller_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4e673c-cade-4649-8428-2d7ae2f06b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_william_barr_igazsagugyi_miniszter_kepviselohaz_meghallgatas_mueller_jelentes","timestamp":"2019. május. 02. 06:43","title":"Trump minisztere nemet mondott a képviselőházi meghallgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfaecf5f-e7b7-4667-b369-8abb2ef3ac7f","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Sokadik alkalommal van jó dolguk a Sony platformját használóknak, ha a játékfelhozatalt nézzük. A Days Gone nevű PlayStation-játék megint csak nem lett rossz, bár tény: szabadságot azért ne vegyen ki miatta. ","shortLead":"Sokadik alkalommal van jó dolguk a Sony platformját használóknak, ha a játékfelhozatalt nézzük. A Days Gone nevű...","id":"20190430_bend_studio_days_gone_playstation_4_kritika_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfaecf5f-e7b7-4667-b369-8abb2ef3ac7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccd689f-022e-4230-884a-6e4b2c97c201","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_bend_studio_days_gone_playstation_4_kritika_velemeny","timestamp":"2019. április. 30. 20:00","title":"Zombik, motorosok, világvége: itt az év egyik legjobban várt játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Új zónabérletet is bevezetnek.","shortLead":"Új zónabérletet is bevezetnek.","id":"20190430_Surubben_jarnak_majus_kozepetol_a_buszok_az_agglomeraciobol_Budara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82197323-b79a-4b66-9db6-12001e750bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Surubben_jarnak_majus_kozepetol_a_buszok_az_agglomeraciobol_Budara","timestamp":"2019. április. 30. 14:54","title":"Sűrűbben járnak május közepétől a buszok az agglomerációból Budára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező három játszmában, 2 óra 39 perc alatt legyőzte a brazil Thiago Monteirót az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás férfi tenisztornán.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három játszmában, 2 óra 39 perc alatt legyőzte a brazil Thiago Monteirót az 586 ezer euró (185...","id":"20190501_fucsovics_marton_thiago_monteiro_muncheni_tenisztorna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d627f971-3c7d-4c8f-9aa6-6b7d03fb200c","keywords":null,"link":"/sport/20190501_fucsovics_marton_thiago_monteiro_muncheni_tenisztorna","timestamp":"2019. május. 01. 19:33","title":"Két és fél óra kellett Fucsovicsnak a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]