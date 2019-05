Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt tíz százalékkal nőtt a munkahelyi balesetek száma.","shortLead":"Egy év alatt tíz százalékkal nőtt a munkahelyi balesetek száma.","id":"20190502_Naponta_harom_munkahelyi_baleset_tortenik_a_MAVnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf3bb45-689e-49d5-ba76-a5032767c144","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Naponta_harom_munkahelyi_baleset_tortenik_a_MAVnal","timestamp":"2019. május. 02. 19:47","title":"Naponta három munkahelyi baleset történik a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hetilapnak az elsőfokú ítélet szerint címlapon is helyreigazítási kötelezettsége van.","shortLead":"A hetilapnak az elsőfokú ítélet szerint címlapon is helyreigazítási kötelezettsége van.","id":"20190503_Harom_dologban_is_valotlant_allitott_a_Momentumrol_a_Figyelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699dcaba-e0dd-40ec-9b3e-86952541b181","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Harom_dologban_is_valotlant_allitott_a_Momentumrol_a_Figyelo","timestamp":"2019. május. 03. 19:03","title":"Három dologban is valótlant állított a Momentumról a Figyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap estétől jöhet a hideg és az erős szél.","shortLead":"Vasárnap estétől jöhet a hideg és az erős szél.","id":"20190503_Majusi_eso_melle_johet_a_ho_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fd027e-2b56-4184-bd5a-8c6bd6483d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Majusi_eso_melle_johet_a_ho_is","timestamp":"2019. május. 03. 14:03","title":"Májusi eső mellé jöhet a hó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f369b55-4821-4e18-ab2f-d5f3e503bf57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz követni Kovács Ákos dalszerző úr gondolatmenetét abban a videóban, amit ő maga töltött fel a Youtube-csatornájára turnéstart Londonban címmel.","shortLead":"Nehéz követni Kovács Ákos dalszerző úr gondolatmenetét abban a videóban, amit ő maga töltött fel a Youtube-csatornájára...","id":"20190504_Akos_elment_Londonba_es_ott_Kazincbarcika_jutott_eszebe_es_Mozambik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f369b55-4821-4e18-ab2f-d5f3e503bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd66531a-6676-4206-8f98-f0bf691d5b0d","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Akos_elment_Londonba_es_ott_Kazincbarcika_jutott_eszebe_es_Mozambik","timestamp":"2019. május. 04. 13:13","title":"Ákos elment Londonba, és ott Kazincbarcika jutott eszébe meg Mozambik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb71dac-89c0-49e0-8f1d-e634cfc1f306","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megdöbbentő kiállítással nyílt meg az Easttopics Space.\r

","id":"20190502_Tarlat_a_klimavaltozas_okozta_visszafordithatatlan_karokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cb71dac-89c0-49e0-8f1d-e634cfc1f306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb40446-2b16-451b-949f-83b466682991","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Tarlat_a_klimavaltozas_okozta_visszafordithatatlan_karokrol","timestamp":"2019. május. 02. 15:41","title":"Elgondolkodtató tárlat a klímaváltozás okozta visszafordíthatatlan károkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2000/2001-ben született fiatalok pályázhatnak az utazási igazolványra mostantól két hétig.","shortLead":"2000/2001-ben született fiatalok pályázhatnak az utazási igazolványra mostantól két hétig.","id":"20190502_Huszezer_fiatalnak_kinal_az_Europai_Bizottsag_egy_honapos_europai_utazast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30734fb7-4748-427e-b02e-8f8e23360a29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_Huszezer_fiatalnak_kinal_az_Europai_Bizottsag_egy_honapos_europai_utazast","timestamp":"2019. május. 02. 15:51","title":"Húszezer fiatalnak kínál az Európai Bizottság egy hónapos európai utazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint már 2019-ben feltűnne a piacon a Huawei felsőkategóriás televíziója.","shortLead":"A pletykák szerint már 2019-ben feltűnne a piacon a Huawei felsőkategóriás televíziója.","id":"20190503_huawei_tv_8k_5g_kepes_televizio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b059605e-f334-412a-b8ab-e14d4d02d780","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_huawei_tv_8k_5g_kepes_televizio","timestamp":"2019. május. 03. 09:03","title":"Nagy dobásra készül a Huawei: 5G-képes 8K-s tévét dobhatnak piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d348b8b-c096-4987-92ab-0861d960ee00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Könnyen kikövetkeztethető, hogy ha egyetlen extra tétel ilyen sokba kerül, akkor maga az autó sem kétfilléres mulatság.","shortLead":"Könnyen kikövetkeztethető, hogy ha egyetlen extra tétel ilyen sokba kerül, akkor maga az autó sem kétfilléres mulatság.","id":"20190503_az_auto_aminek_egyetlen_extraja_110_millio_forint_mclaren_senna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d348b8b-c096-4987-92ab-0861d960ee00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd9f381-d5f7-411d-8be1-804a6e930c48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_az_auto_aminek_egyetlen_extraja_110_millio_forint_mclaren_senna","timestamp":"2019. május. 03. 08:21","title":"Az autó, aminek egyetlen extrája 110 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]