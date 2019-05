Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár a lakóépületek belső udvarába is bemehetnek a patkányirtók, akik tíz kerületben kezdik meg tevékenységüket szerdán – bár a főváros szerint nincs járványveszély.\r

\r

","shortLead":"Akár a lakóépületek belső udvarába is bemehetnek a patkányirtók, akik tíz kerületben kezdik meg tevékenységüket szerdán...","id":"20190507_Indul_a_patkanyirtas_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548035a7-8ec0-4341-bd3f-de16132fb762","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Indul_a_patkanyirtas_Budapesten","timestamp":"2019. május. 07. 16:45","title":"Indul a patkányirtás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea47ce2c-4050-44f3-9443-0ea24d1eea0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte biztos, hogy a jövő héten bemutatkozó Asus Zenfone 6 a csúcstelefonok között is a leggyorsabbak közé fog tartozni, de a legérdekesebb faktor talán nem is ez lesz benne, hanem a notch hiánya, illetve az azzal összefüggő különleges kameraelhelyezés.","shortLead":"Szinte biztos, hogy a jövő héten bemutatkozó Asus Zenfone 6 a csúcstelefonok között is a leggyorsabbak közé fog...","id":"20190506_asus_zenfone_6_teaser_foto_notch_szenzorsziget_slider_kamera_hangszoro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea47ce2c-4050-44f3-9443-0ea24d1eea0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16938b42-7d91-4ccb-af94-d90a5d76f271","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_asus_zenfone_6_teaser_foto_notch_szenzorsziget_slider_kamera_hangszoro","timestamp":"2019. május. 06. 12:33","title":"Izgalmas androidos telefon jön az Asustól jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aba4dcd-2ca9-48a8-924b-3e9c23d38a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híres magyar kézilabdázó, Tápai Szabina kisbabája is segít a szülők nélkül élő gyerekeknek. Folytatódik az SOS Gyermekfalvak kampánya, hogy minden gyermek biztonságos otthonra találjon az országban.","shortLead":"A híres magyar kézilabdázó, Tápai Szabina kisbabája is segít a szülők nélkül élő gyerekeknek. Folytatódik az SOS...","id":"20190506_Tapai_Szabina_babaja_a_legfiatalabb_onkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aba4dcd-2ca9-48a8-924b-3e9c23d38a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f72ef2-ebc3-45f2-9082-9b3be9b00586","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Tapai_Szabina_babaja_a_legfiatalabb_onkentes","timestamp":"2019. május. 06. 13:25","title":"Tápai Szabina babája a legfiatalabb önkéntes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02d4ff1-0aff-4c76-9f43-0129542d4da7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerdán reggel 9 órára meghaladta a 29 ezret a tiltakozó petíciót aláírók száma.","shortLead":"Szerdán reggel 9 órára meghaladta a 29 ezret a tiltakozó petíciót aláírók száma.","id":"20190508_peticio_matematikaerettsegi_erettsegi_nehez_feladat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f02d4ff1-0aff-4c76-9f43-0129542d4da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27635aae-160a-441c-866a-704fd92e053e","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_peticio_matematikaerettsegi_erettsegi_nehez_feladat","timestamp":"2019. május. 08. 09:09","title":"Matematikaérettségi: több tízezren tiltakoznak a nehéz feladatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867bcf08-df01-4820-832a-bb71e7b098fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mások lassítanak a nagy esőben, ő nem.","shortLead":"Mások lassítanak a nagy esőben, ő nem.","id":"20190506_aquaplaning_mercedes_amg_gt_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=867bcf08-df01-4820-832a-bb71e7b098fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed90192-9428-4e22-b88d-98eeee66a517","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_aquaplaning_mercedes_amg_gt_autos_video","timestamp":"2019. május. 07. 04:07","title":"A túl magabiztos Mercedes AMG GT-t sem kímélte az aquaplaning – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55638dd8-9883-48a7-84b1-88ffe7181c70","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejlesztik a kecskeméti bázist, ezért a költözés. ","shortLead":"Fejlesztik a kecskeméti bázist, ezért a költözés. ","id":"20190506_Papara_koltoztetik_a_honvedseg_Gripenjeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55638dd8-9883-48a7-84b1-88ffe7181c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d14d1e-b387-48e0-9b79-ca9e7c0b85b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Papara_koltoztetik_a_honvedseg_Gripenjeit","timestamp":"2019. május. 06. 11:06","title":"Pápára költöztetik a honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d1e325-3b1b-472d-926f-e14402463192","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy is nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, hogy idén nem segített a húsvéti hétvége.","shortLead":"Úgy is nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, hogy idén nem segített a húsvéti hétvége.","id":"20190506_Sokkal_tobb_butort_es_ruhat_vettek_a_magyarok_mint_egy_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d1e325-3b1b-472d-926f-e14402463192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172ba692-91f3-431d-ba58-4fd57b21027d","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Sokkal_tobb_butort_es_ruhat_vettek_a_magyarok_mint_egy_eve","timestamp":"2019. május. 06. 09:17","title":"Sokkal több bútort és ruhát vettek a magyarok, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada92ae1-ab03-43cc-bf93-b5f1cfed7d7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamos-bowling talán a leglátványosabb.","shortLead":"A villamos-bowling talán a leglátványosabb.","id":"20190506_villamosvezeto_europa_bajnoksag_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ada92ae1-ab03-43cc-bf93-b5f1cfed7d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a9373-d1b8-45f8-a285-4d1943dd33fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_villamosvezeto_europa_bajnoksag_video","timestamp":"2019. május. 06. 12:27","title":"Videó: ilyen őrült feladatok vannak a villamosvezető-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]