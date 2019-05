Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e81e8141-8e91-4eab-9706-4a5be11a9aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfit fogtak el a nyomozók. ","shortLead":"Két férfit fogtak el a nyomozók. ","id":"20190508_Mehkaptarokban_is_talaltak_eldugott_fegyvereket_a_TEK_emberei_Kalozon__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e81e8141-8e91-4eab-9706-4a5be11a9aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929f1c58-5f9e-4690-8082-03083530be15","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Mehkaptarokban_is_talaltak_eldugott_fegyvereket_a_TEK_emberei_Kalozon__video","timestamp":"2019. május. 08. 09:14","title":"Méhkaptárokban is találtak eldugott fegyvereket a TEK emberei Kálozon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c708b3-205a-4ea7-9338-432a9dba0b00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A betegség kezelhető, megelőzhető a legtöbb esetben.\r

","shortLead":"A betegség kezelhető, megelőzhető a legtöbb esetben.\r

","id":"20190508_Aranyer_a_felnott_lakossag_felet_erinti_megsem_beszelunk_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19c708b3-205a-4ea7-9338-432a9dba0b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928ca006-d618-4ccb-9a6f-7b01703dd1a1","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Aranyer_a_felnott_lakossag_felet_erinti_megsem_beszelunk_rola","timestamp":"2019. május. 08. 11:12","title":"Aranyér: a felnőtt lakosság felét érinti, mégsem beszélünk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Honor 20 Próról korábban kiszivárgott információk mégsem voltak helyesek, és a készülék nem kapja meg a Huawei P30 Próban is meglévő 10x-es hibrid zoomot. Viszont jön helyette valami egészen más.","shortLead":"Úgy tűnik, a Honor 20 Próról korábban kiszivárgott információk mégsem voltak helyesek, és a készülék nem kapja meg...","id":"20190508_honor_20_pro_okostelefon_makrofoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f89597-f8c4-4425-a61b-51727326638f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_honor_20_pro_okostelefon_makrofoto","timestamp":"2019. május. 08. 08:33","title":"Különleges kamera kerülhet a Honor 20 Pro hátoldalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két olasz kormánypárt most egy menekülteket mentő hajó kikötésén veszett össze.","shortLead":"A két olasz kormánypárt most egy menekülteket mentő hajó kikötésén veszett össze.","id":"20190509_Salvini_nem_enged_kikotni_egy_olasz_hadihajot_mert_az_menekulteket_mentett_ki_a_tengerbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c534c0-48bb-47af-a49d-831999fc5498","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Salvini_nem_enged_kikotni_egy_olasz_hadihajot_mert_az_menekulteket_mentett_ki_a_tengerbol","timestamp":"2019. május. 09. 18:55","title":"Salvini nem enged kikötni egy olasz hadihajót, mert az menekülteket mentett ki a tengerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szárnyas dinoszauruszfajta maradványaira bukkantak kínai tudósok, a lelet a dinoszauruszok evolúciójának egy olyan szakaszára ad rálátást, amelynek során egyes alfajok a madarak felé kezdtek fejlődni.","shortLead":"Szárnyas dinoszauruszfajta maradványaira bukkantak kínai tudósok, a lelet a dinoszauruszok evolúciójának egy olyan...","id":"20190509_dinoszaurusz_kina_evolucio_madarak_fosszilia_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5049f754-729e-4c3d-aac7-c16ea46b189b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_dinoszaurusz_kina_evolucio_madarak_fosszilia_","timestamp":"2019. május. 09. 07:05","title":"Eddig ismeretlen hártyásszárnyú dinoszauruszt azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A PSZ szerint jogellenes a május 29-re szervezett sztrájk. A szervező PDSZ szerint nem az.\r

","shortLead":"A PSZ szerint jogellenes a május 29-re szervezett sztrájk. A szervező PDSZ szerint nem az.\r

","id":"20190508_Egymasnak_esett_a_ket_legnagyobb_pedagogusszakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1854793-aec7-42fe-91c3-e259c25e3d08","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Egymasnak_esett_a_ket_legnagyobb_pedagogusszakszervezet","timestamp":"2019. május. 08. 12:18","title":"Jogszerű-e a sztrájk: egymásnak esett a két legnagyobb pedagógus-szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d43cf6a-26c7-44f7-a27f-a658a0f5291a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy csapásra rend lehet a tárgyalóban a Nissan régóta fejlesztett székeivel, amelyek képesek visszagurulni a helyükre.","shortLead":"Egy csapásra rend lehet a tárgyalóban a Nissan régóta fejlesztett székeivel, amelyek képesek visszagurulni a helyükre.","id":"20190509_nissan_irodai_szek_tapsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d43cf6a-26c7-44f7-a27f-a658a0f5291a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec3f5ff-51a6-495b-983e-e0b74737dc14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_nissan_irodai_szek_tapsolas","timestamp":"2019. május. 09. 19:03","title":"Le fog esni az álla, ha meglátja, mire képesek a Nissan irodai székei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az I. kerület MSZP-P-s jelöltjének gyermeke kezébe is adtak olyan kampányszórólapot, amelyen Puzsérék pocskondiázzák a kerületi ellenzéki jelölteket. Puzsér szerint V. Naszályi rángatja bele gyerekét a politikába, gyermeke áldozat, csakhogy Puzsér szerint saját anyja használja fel kétes politikai célok elérése érdekében.","shortLead":"Az I. kerület MSZP-P-s jelöltjének gyermeke kezébe is adtak olyan kampányszórólapot, amelyen Puzsérék pocskondiázzák...","id":"20190509_Puzser_V_Naszalyi_hibaja_hogy_gyereke_kezebe_kerult_az_anyjat_becsmerlo_szorolap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e481645-5e67-4457-94f3-4d24e347e5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Puzser_V_Naszalyi_hibaja_hogy_gyereke_kezebe_kerult_az_anyjat_becsmerlo_szorolap","timestamp":"2019. május. 09. 14:30","title":"Puzsér: V. Naszályi belerángatja a gyermekét egy politikai vitába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]