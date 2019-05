Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Álhírterjesztő, dezinformáló olasz profilokat kapcsolt le a Facebook, több közülük a kormányzó pártokat támogatja. ","shortLead":"Álhírterjesztő, dezinformáló olasz profilokat kapcsolt le a Facebook, több közülük a kormányzó pártokat támogatja. ","id":"20190512_A_Salvinikozeli_fake_news_oldalakat_elkezdte_leepiteni_a_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54817fd3-780e-43c9-a9ea-59ce24116997","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_A_Salvinikozeli_fake_news_oldalakat_elkezdte_leepiteni_a_Facebook","timestamp":"2019. május. 12. 20:04","title":"A Facebook lecsapott a Salvini-közeli fake news oldalakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602280c3-29c9-4470-8c40-dafba2107da8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A biológiai sokszínűség csökkenése ellen tiltakoztak Franciaországban.","shortLead":"A biológiai sokszínűség csökkenése ellen tiltakoztak Franciaországban.","id":"20190512_Muvert_ontottek_a_parizsi_lepcsokre_a_Lazadas_a_kihalas_ellen_tagjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=602280c3-29c9-4470-8c40-dafba2107da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dd933e-7d09-4e78-a18d-f146a80dfdc6","keywords":null,"link":"/elet/20190512_Muvert_ontottek_a_parizsi_lepcsokre_a_Lazadas_a_kihalas_ellen_tagjai","timestamp":"2019. május. 12. 15:07","title":"Patakokban folyt a művér a párizsi Trocadéro téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366fccf3-ef6a-4f3e-a253-536c087944df","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európának össze kell szednie magát, mert a vetélytársak a globális gazdaságban nem várnak - ezt hangsúlyozza Michel Barnier, aki a brüsszeli bizottság elnöki székére pályázik, még ha egyelőre nem is nyíltan.","shortLead":"Európának össze kell szednie magát, mert a vetélytársak a globális gazdaságban nem várnak - ezt hangsúlyozza Michel...","id":"20190512_Hasznos_szeretnek_lenni__mi_ez_ha_nem_kihivas_Manfred_Webernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=366fccf3-ef6a-4f3e-a253-536c087944df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ae8320-061a-4560-ac1e-ff9687798cf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Hasznos_szeretnek_lenni__mi_ez_ha_nem_kihivas_Manfred_Webernek","timestamp":"2019. május. 12. 10:59","title":"„Hasznos szeretnék lenni”: mi ez, ha nem kihívás Manfred Webernek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9825a934-22eb-4506-b23a-09f76302fb4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egészségügyi kockázatot jelentő, allergizáló összetevőket azonosítottak több fürdetőben és krémben.","shortLead":"Egészségügyi kockázatot jelentő, allergizáló összetevőket azonosítottak több fürdetőben és krémben.","id":"20190511_Sok_a_problemas_babatermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9825a934-22eb-4506-b23a-09f76302fb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82e2a46-6ebd-472c-9384-9e9946a2f76c","keywords":null,"link":"/kkv/20190511_Sok_a_problemas_babatermek","timestamp":"2019. május. 11. 16:35","title":"Sok a problémás babatermék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231c8cdd-6d1a-4be8-8d4e-866f1056ac3f","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Alighogy benevezett, tetemes előnyre tett szert az elnökjelöltségért versenyző demokraták között Joe Biden, Barack Obama volt alelnöke. Egykori pozíciója mégsem garancia a sikerre, hiszen az USA történetében csupán a hatodik olyan alelnök lenne, aki választáson lép egyet előre.\r

","shortLead":"Alighogy benevezett, tetemes előnyre tett szert az elnökjelöltségért versenyző demokraták között Joe Biden, Barack...","id":"201919__amerikai_elnokok_es_alelnokok__ugrodeszka__zsakutca__szivdobbanasnyira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231c8cdd-6d1a-4be8-8d4e-866f1056ac3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d732154-3f4f-46a6-a97d-3ad6ca29923f","keywords":null,"link":"/vilag/201919__amerikai_elnokok_es_alelnokok__ugrodeszka__zsakutca__szivdobbanasnyira","timestamp":"2019. május. 12. 11:00","title":"\"Szívdobbanásnyira\" volt az elnöktől, Trump ellen ez ugródeszka, de zsákutca is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30794d-fb52-46e1-852e-a84f71d2a79a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 éves B. István nem aprózta el, háromszor tört be ugyanabba a boltba. ","shortLead":"A 20 éves B. István nem aprózta el, háromszor tört be ugyanabba a boltba. ","id":"20190512_Talicskan_tolta_ki_a_lopott_narancsot_es_a_hosugarzot_a_zoldsegestol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a30794d-fb52-46e1-852e-a84f71d2a79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0799b180-c693-4edb-ab20-b84d3664976c","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Talicskan_tolta_ki_a_lopott_narancsot_es_a_hosugarzot_a_zoldsegestol","timestamp":"2019. május. 12. 08:59","title":"Talicskán tolta ki a lopott narancsot és a hősugárzót a zöldségestől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb60cc02-8d87-4b89-8690-e4fe12e1b156","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, a rendszámért önmagában itt nem járna plusz a pont, mert az autó tényleg egy szlovák tulajé, nem csak egy megélhetési \"szlovákrendszámosé\". ","shortLead":"Igaz, a rendszámért önmagában itt nem járna plusz a pont, mert az autó tényleg egy szlovák tulajé, nem csak...","id":"20190512_Meltan_O_a_legnagyobb_szlovak_rendszamos_urakodo__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb60cc02-8d87-4b89-8690-e4fe12e1b156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9f098e-e536-4500-9ddb-b37d06fb049b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Meltan_O_a_legnagyobb_szlovak_rendszamos_urakodo__foto","timestamp":"2019. május. 12. 12:46","title":"Méltán ez az autó a szlovák rendszámok legnagyobb földi helytartója – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár telitalálat nem volt.","shortLead":"Bár telitalálat nem volt.","id":"20190512_92_jatekos_elegedetten_dorzsoltheti_a_markat_kihuztak_a_hatos_lottot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbe7658-7678-4781-b118-674157cef178","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_92_jatekos_elegedetten_dorzsoltheti_a_markat_kihuztak_a_hatos_lottot","timestamp":"2019. május. 12. 20:36","title":"92 játékos elégedetten dörzsöltheti a markát: kihúzták a hatos lottót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]