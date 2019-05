Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e147b02b-a726-4255-86c9-b950d13ca610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ieoh Ming Pei tizennyolc évesen, minimális angoltudással érkezett Kínából Amerikába, ahol a XX. század egyik legjelentősebb tervezőjévé vált. Rendkívüli épületek kötődnek a nevéhez.","shortLead":"Ieoh Ming Pei tizennyolc évesen, minimális angoltudással érkezett Kínából Amerikába, ahol a XX. század egyik...","id":"20190517_102_evesen_meghalt_a_Louvre_uvegpiramisanak_vilaghiru_epitesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e147b02b-a726-4255-86c9-b950d13ca610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181ad6e5-04e8-42a3-b777-613c18016d25","keywords":null,"link":"/kultura/20190517_102_evesen_meghalt_a_Louvre_uvegpiramisanak_vilaghiru_epitesze","timestamp":"2019. május. 17. 09:20","title":"102 évesen meghalt a Louvre üvegpiramisának világhírű építésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de498c26-9c76-4e8a-9486-f72d9da71ae7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az utóbbi évek legdurvább homofób kijelentését tette Kövér László, mikor az azonos nemű párok örökbe fogadási igényét pedofilok magatartásához hasonlította egy fórumon. Kijelentése ellen óriási a tiltakozás, legutóbb Orbán Viktor miniszterelnök szavai váltottak ki ilyet, aki életfelfogásként beszélt a homoszexualitásról. ","shortLead":"Az utóbbi évek legdurvább homofób kijelentését tette Kövér László, mikor az azonos nemű párok örökbe fogadási igényét...","id":"20190516_Mentalis_serulestol_az_eletfelfogasig_fidesz_kdnp_homoszexualisok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de498c26-9c76-4e8a-9486-f72d9da71ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea35c67-3403-4817-b7fd-357aa44805ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Mentalis_serulestol_az_eletfelfogasig_fidesz_kdnp_homoszexualisok","timestamp":"2019. május. 16. 20:19","title":"Mentális sérüléstől az életfelfogásig - így beszél a Fidesz-KDNP a melegekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb23620b-767a-4af6-8186-d42586897c9f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sem kerékpárral, sem járművel, sem gyalogosan nem lehet majd használni a Podmaniczky utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között.","shortLead":"Sem kerékpárral, sem járművel, sem gyalogosan nem lehet majd használni a Podmaniczky utca és a Bajcsy-Zsilinszky út...","id":"20190516_Terez_korut_vasarnap_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb23620b-767a-4af6-8186-d42586897c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26415be5-57c4-4179-9910-04a06fd1d703","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_Terez_korut_vasarnap_lezaras","timestamp":"2019. május. 16. 19:50","title":"Gyalog se akarjon közlekedni a Teréz körúton vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott 1-1-es rendes játékidő után tizenegyespárbajban győzte le Belgiumot az írországi U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon.","shortLead":"A magyar válogatott 1-1-es rendes játékidő után tizenegyespárbajban győzte le Belgiumot az írországi U17-es...","id":"20190516_U17_labdarugas_magyar_korosztalyos_valogatott_vilagbajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f8796a-fddc-428f-959c-c2aff46c5559","keywords":null,"link":"/sport/20190516_U17_labdarugas_magyar_korosztalyos_valogatott_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. május. 16. 17:03","title":"Kijutott a vb-re a magyar U17-es válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben. ","shortLead":"A rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben. ","id":"20190517_Szlovakiabol_kerult_elo_az_eltunt_maglodi_vallalkozo_kutyaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ba4c28-77ed-4608-bc9d-d283119a7310","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Szlovakiabol_kerult_elo_az_eltunt_maglodi_vallalkozo_kutyaja","timestamp":"2019. május. 17. 05:53","title":"Szlovákiából került elő az eltűnt maglódi vállalkozó kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e56adb-ace8-43c2-8309-c3808ee0cfb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tisztításnál olyan élő fákat is bedaráltak, amelyek be sem lógtak a sínekhez, méterekre vannak onnan.\r

","shortLead":"A tisztításnál olyan élő fákat is bedaráltak, amelyek be sem lógtak a sínekhez, méterekre vannak onnan.\r

","id":"20190516_csonkitas_fak_HEV_Baranyi_Krisztina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e56adb-ace8-43c2-8309-c3808ee0cfb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4175a552-34c3-4736-ab0d-d85f2d2224c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_csonkitas_fak_HEV_Baranyi_Krisztina","timestamp":"2019. május. 16. 17:13","title":"Kilométereken át megcsonkították a fákat a HÉV vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db68bf79-46f9-407f-80f4-55004afe8ddc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Susie Lu elképzelte, milyen lenne egy olyan világban élni, ahol a vásárlások után kapott blokk nem csak olvasható, a spórolásban is segít. ","shortLead":"Susie Lu elképzelte, milyen lenne egy olyan világban élni, ahol a vásárlások után kapott blokk nem csak olvasható...","id":"20190516_blokk_nyugta_szamla_dizajn_susie_lu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db68bf79-46f9-407f-80f4-55004afe8ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fe38b0-1c2e-42a5-983c-44432df95204","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_blokk_nyugta_szamla_dizajn_susie_lu","timestamp":"2019. május. 16. 11:03","title":"Egy grafikus megcsinálta a tökéletes nyugtát, ezért minden vevő hálás lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe55267-41e9-4868-a299-9d4014ef22fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Jacksons a paloznaki Jazzpiknik fellépője lesz. ","shortLead":"A The Jacksons a paloznaki Jazzpiknik fellépője lesz. ","id":"20190516_Magyarorszagra_jon_Michael_Jackson_egykori_zenekara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fe55267-41e9-4868-a299-9d4014ef22fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4285e47-cebb-43d8-82ca-f58b3e2577fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Magyarorszagra_jon_Michael_Jackson_egykori_zenekara","timestamp":"2019. május. 16. 14:15","title":"Magyarországra jön Michael Jackson egykori zenekara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]