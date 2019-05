Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták, már két éve ismert az ombudsman véleménye a kötelező nyelvvizsgáról. ","shortLead":"Azt írták, már két éve ismert az ombudsman véleménye a kötelező nyelvvizsgáról. ","id":"20190516_emmi_szel_bernadett_szekely_laszlo_ombudsman_felveteli_felsooktatas_kotelezo_nyelvvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40c0c3b-65ce-474d-8bc6-4e77254f580d","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_emmi_szel_bernadett_szekely_laszlo_ombudsman_felveteli_felsooktatas_kotelezo_nyelvvizsga","timestamp":"2019. május. 16. 18:59","title":"Emmi: Szél Bernadett politikai akciókhoz akarja felhasználni a diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól teljesítenek.","shortLead":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól...","id":"20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5229c75a-92b1-4613-8ba8-bd079cc97f5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","timestamp":"2019. május. 16. 12:09","title":"Rég volt két ennyire rossz napja egymás után Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Épp egy évvel ezelőtt cserélték le a Videoton nevet, akkor nagyon kibuktak a szurkolók. ","shortLead":"Épp egy évvel ezelőtt cserélték le a Videoton nevet, akkor nagyon kibuktak a szurkolók. ","id":"20190517_videoton_vidi_mol_fehervar_fc_nevvaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81ec550-e0c5-4fe6-8530-f155ea659349","keywords":null,"link":"/sport/20190517_videoton_vidi_mol_fehervar_fc_nevvaltas","timestamp":"2019. május. 17. 11:30","title":"Megint nevet vált a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b928b147-137d-4cb4-82b5-48af182b4334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet véletlen egybeesés, hogy a bútoráruház épp most tette ki ezt a képet.","shortLead":"Nem lehet véletlen egybeesés, hogy a bútoráruház épp most tette ki ezt a képet.","id":"20190516_Szines_ceruzak_IKEA_egyenloseg_Kover_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b928b147-137d-4cb4-82b5-48af182b4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f77b88-1cf2-4e69-93ce-be55cce94a26","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Szines_ceruzak_IKEA_egyenloseg_Kover_Laszlo","timestamp":"2019. május. 16. 12:13","title":"Színes ceruzákkal üzent az IKEA a melegeket kirekesztő Kövér Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Május 20-án utazik Áder János Ukrajnába az elnöki beiktatásra.","shortLead":"Május 20-án utazik Áder János Ukrajnába az elnöki beiktatásra.","id":"20190517_Ader_Janos_is_reszt_vesz_az_uj_ukran_elnok_beiktatasan_es_targyal_is_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6542ed33-9a2c-4007-ae0f-b40179c14196","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_Ader_Janos_is_reszt_vesz_az_uj_ukran_elnok_beiktatasan_es_targyal_is_vele","timestamp":"2019. május. 17. 19:36","title":"Áder János is részt vesz az új ukrán elnök beiktatásán, és tárgyal is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157419d0-976a-48f5-82ef-f2802457350f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Arctic Sunrise hajót 2013-ban tartóztatták fel a tengeren, és szállították a kikötőbe az orosz hatóságok, miután a tengeri kőolaj-kitermelés ellen tiltakoztak. Az oroszok és a hollandok most peren kívül megegyeztek.","shortLead":"Az Arctic Sunrise hajót 2013-ban tartóztatták fel a tengeren, és szállították a kikötőbe az orosz hatóságok, miután...","id":"20190517_27_millio_eurot_fizet_Oroszorszag_a_Greenpeacenek_a_letartoztatott_hajolegenyseg_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=157419d0-976a-48f5-82ef-f2802457350f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb7b9fb-9c79-4f04-bdd3-6d84332164cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_27_millio_eurot_fizet_Oroszorszag_a_Greenpeacenek_a_letartoztatott_hajolegenyseg_miatt","timestamp":"2019. május. 17. 22:30","title":"2,7 millió eurót fizet Oroszország a Greenpeace-nek a letartóztatott hajólegénység miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legkorábbi ismert gazdatestüknek vélt denevéreknél is több mint 50 millió évvel korábban jelentek meg a poloskák – derült ki egy úgy tanulmányból, amely eredetileg az apró élősködők \"rendkívül bizarr\" szaporodási szokását vizsgálta.","shortLead":"A legkorábbi ismert gazdatestüknek vélt denevéreknél is több mint 50 millió évvel korábban jelentek meg a poloskák –...","id":"20190517_verszivo_poloska_denever_kutatas_szaporodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34cee38-3149-4ecf-b287-430108f89b4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_verszivo_poloska_denever_kutatas_szaporodas","timestamp":"2019. május. 17. 14:34","title":"Bizarr módon szaporodnak, mégis hihetetlenül régóta élnek vérszívó poloskák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946b804e-8b97-44c0-ae0d-c55a8f242d97","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Külön műveleti központ figyeli majd a lehetséges kibertámadásokat az európai parlamenti voksolás napján. ","shortLead":"Külön műveleti központ figyeli majd a lehetséges kibertámadásokat az európai parlamenti voksolás napján. ","id":"20190516_valasztasi_informatikai_rendszer_nvi_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=946b804e-8b97-44c0-ae0d-c55a8f242d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad35969-c14b-4bee-ab92-bb46009f8050","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_valasztasi_informatikai_rendszer_nvi_teszt","timestamp":"2019. május. 16. 17:44","title":"Jól vizsgázott a választási informatikai rendszer az NVI szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]