[{"available":true,"c_guid":"6d500012-a587-496f-b5ba-9c11dfd27ba2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált a SanDisk új, 1 TB-os microSD-kártyája, amin nagyon sok minden elfér. Igaz, meg is kérik az árát. ","shortLead":"Elérhetővé vált a SanDisk új, 1 TB-os microSD-kártyája, amin nagyon sok minden elfér. Igaz, meg is kérik az árát. ","id":"20190518_microsd_kartya_1tb_ar_vasarlas_sandisk_western_digital_micron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d500012-a587-496f-b5ba-9c11dfd27ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1c01e4-e789-4dda-8780-1e53afa1afbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_microsd_kartya_1tb_ar_vasarlas_sandisk_western_digital_micron","timestamp":"2019. május. 18. 20:03","title":"Ez a memóriakártya akkora, mint a körme, mégis 1024 gigányi adat fér rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"610c64f7-4d8f-4abf-8ebf-fa9ac9909f9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet megállapítani, hogy az EP-választáson induló Fidesz vezetőjeként vagy közjogi méltóságként rendezett szülinapi zsúrt a kis Ádámnak Orbán Viktor a Parlamentben, ezért a Kúria rábólintott, hogy ezt nem lehet kampánynak venni. De azért általános tanulságként hozzátették, hogy nem szép dolog gyerekeket politikai célra felhasználni. Az eljárásban a kormányfő is megszólalt, aki szerint ez csak az állampolgári bizalom erősítését szolgáló közszolgálat volt a részéről.","shortLead":"Nem lehet megállapítani, hogy az EP-választáson induló Fidesz vezetőjeként vagy közjogi méltóságként rendezett...","id":"20190519_Orban_Viktor_cukiskodasa_a_haromevessel_nem_kampanyolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=610c64f7-4d8f-4abf-8ebf-fa9ac9909f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d271f5-33db-49cf-9653-dab4c0357700","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Orban_Viktor_cukiskodasa_a_haromevessel_nem_kampanyolas","timestamp":"2019. május. 19. 15:38","title":"Orbán csak az állampolgári bizalom építéséért cukiskodott a háromévessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúria szerint nem sértett választási alapelvet Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának a Czeglédy-ügyben az NVB tagjaihoz írott levele.","shortLead":"A Kúria szerint nem sértett választási alapelvet Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának...","id":"20190518_Megsem_sertett_torvenyt_az_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72857c20-f127-41be-af1e-7bef55f8a2c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Megsem_sertett_torvenyt_az_allamtitkar","timestamp":"2019. május. 18. 19:26","title":"Mégsem sértett törvényt az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Finoman Kína tudtára adta, hogy a Peking által követelt területhez mindenkinek joga van. ","shortLead":"Finoman Kína tudtára adta, hogy a Peking által követelt területhez mindenkinek joga van. ","id":"20190520_Erodemonstraciot_tartott_a_Delkinai_tengeren_egy_amerikai_hadihajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe109ba-77c9-47bd-87d3-5ed4699b4f99","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Erodemonstraciot_tartott_a_Delkinai_tengeren_egy_amerikai_hadihajo","timestamp":"2019. május. 20. 07:14","title":"Erődemonstrációt tartott a Dél-kínai-tengeren egy amerikai hadihajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8e81f3-1c86-4192-a583-24b89823483d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"\"Salvini, Orbán és szélsőjobboldali barátaik\" megállítását nevezte az európai parlamenti választás tétjének a szocialisták, demokraták számára Tóth Bertalan MSZP-elnök pártja és a Párbeszéd szombati budapesti kampányrendezvényén.","shortLead":"\"Salvini, Orbán és szélsőjobboldali barátaik\" megállítását nevezte az európai parlamenti választás tétjének...","id":"20190518_MSZP_a_valasztas_tetje_a_szelsojobb_megallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a8e81f3-1c86-4192-a583-24b89823483d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57eea6a9-67f7-4f54-94c7-6a3eba698a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_MSZP_a_valasztas_tetje_a_szelsojobb_megallitasa","timestamp":"2019. május. 18. 13:07","title":"MSZP: a választás tétje a szélsőjobb megállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fb050d-65b4-49e5-9b13-3dedf6e067b7","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"itthon","description":"Almási Miklós filozófus, esztéta egy szovjet akadémikus korabeli szavait idézve beszél a kormányzat MTA elleni támadásáról. Legutóbbi könyve a digitalizációról szól, az szerinte akár háborúhoz is vezethet, de úgy véli, mégis több az információs társadalom előnye, mint a kára. HVG-portré.","shortLead":"Almási Miklós filozófus, esztéta egy szovjet akadémikus korabeli szavait idézve beszél a kormányzat MTA elleni...","id":"201920_almasi_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53fb050d-65b4-49e5-9b13-3dedf6e067b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a027130-285c-4fa8-be7d-40193c97d55b","keywords":null,"link":"/itthon/201920_almasi_miklos","timestamp":"2019. május. 19. 18:00","title":"„Diktatúra ide vagy oda, nincs az akadémikusoknál nagyobb hatalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67378feb-12b6-4865-84f9-3ea9e4ee752a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség március óta vizsgálta annak a halálos balesetnek a körülményeit, amiben egy Tesla Model 3 vett részt. Most fontos megállapításokra jutottak.","shortLead":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség március óta vizsgálta annak a halálos balesetnek a körülményeit...","id":"20190520_tesla_model_3_elektromos_auto_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67378feb-12b6-4865-84f9-3ea9e4ee752a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee516a5-e6d5-4e54-9391-2a90e149b7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_tesla_model_3_elektromos_auto_baleset","timestamp":"2019. május. 20. 08:33","title":"Bekapcsolta a robotpilótát a Tesla sofőrje, 10 másodperc múlva halálos balesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfdd13f1-24b7-4a1d-b6a5-f79881db4a78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Norbert Hofer mégsem jön Budapestre, miután épp egy politikai válságot kell megoldani Ausztriában.","shortLead":"Norbert Hofer mégsem jön Budapestre, miután épp egy politikai válságot kell megoldani Ausztriában.","id":"20190518_Ugy_volt_hogy_Orban_Viktornak_osztrak_latogatoja_lesz_hetfon_de_kozbeszolt_a_botrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfdd13f1-24b7-4a1d-b6a5-f79881db4a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8113d89c-3361-4de8-94ac-991a20262215","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Ugy_volt_hogy_Orban_Viktornak_osztrak_latogatoja_lesz_hetfon_de_kozbeszolt_a_botrany","timestamp":"2019. május. 18. 14:14","title":"Úgy volt, hogy Orbán Viktornak osztrák látogatója lesz hétfőn, de közbeszólt a botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]