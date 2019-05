Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"700fff4f-4f6a-4ef4-a1a8-a7faa013cd1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapokkal ezelőtt regisztrált álnéven egy fideszes egy MSZP-s megfigyelői önkénteslistára, de nem keresték – írja legfrissebb számában a HVG.","shortLead":"Hónapokkal ezelőtt regisztrált álnéven egy fideszes egy MSZP-s megfigyelői önkénteslistára, de nem keresték – írja...","id":"20190522_fidesz_mszp_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=700fff4f-4f6a-4ef4-a1a8-a7faa013cd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3935fba9-5628-48b9-8cba-22f335f44102","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_fidesz_mszp_valasztas","timestamp":"2019. május. 22. 12:30","title":"Az MSZP-be is megpróbált beépülni a Fidesz, hogy megtudja, mit terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b56e40-2add-474b-9203-306a85626773","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sokan bíztak abban, hogy Trump büntetővámjai előnyös helyzetbe hozhatják az európai cégeket, de ez nem jött be- nyilatkozta a Kínában működő európai kereskedelmi kamara alelnöke a Deutsche Wellének. Charlotte Roule asszony egy felmérést ismertetett, amely 585 Kínában működő európai vállalat vezetőinek a véleményét foglalta össze a kereskedelmi háborúról és annak a globális gazdaságra gyakorolt hatásáról.","shortLead":"Sokan bíztak abban, hogy Trump büntetővámjai előnyös helyzetbe hozhatják az európai cégeket, de ez nem jött be...","id":"20190522_Az_europai_cegek_egyharmada_rafazik_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haborura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1b56e40-2add-474b-9203-306a85626773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c33dfb4-d9f3-4d28-8a42-dfe0ef1c4a99","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Az_europai_cegek_egyharmada_rafazik_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haborura","timestamp":"2019. május. 22. 13:24","title":"Az európai cégek egyharmada ráfázik az amerikai-kínai kereskedelmi háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a híd tetején táncolva készített egy klipet, és mint most kiderült, ő is tudta, hogy tilosban jár. ","shortLead":"A színész a híd tetején táncolva készített egy klipet, és mint most kiderült, ő is tudta, hogy tilosban jár. ","id":"20190522_will_smith_budapest_lanchid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e4a9cd-7df0-440a-8121-9d44e5375059","keywords":null,"link":"/elet/20190522_will_smith_budapest_lanchid","timestamp":"2019. május. 22. 13:28","title":"Will Smith tisztában volt vele, hogy illegálisan mászott fel a Lánchídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei 74 éves alapítója, Zsen Cseng-fej szerint hiába próbálja őket korlátozni Amerika, így sem lesz senki, aki fel tudná velük venni a versenyt az 5G-s hálózatok fejlesztése terén. ","shortLead":"A Huawei 74 éves alapítója, Zsen Cseng-fej szerint hiába próbálja őket korlátozni Amerika, így sem lesz senki, aki fel...","id":"20190521_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_google_android_amerikai_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cf2527-4074-4047-9a79-ac5abdccaa2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_google_android_amerikai_egyesult_allamok","timestamp":"2019. május. 21. 13:03","title":"A Huawei alapítója szerint Amerika alábecsüli az erejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyaralni menne, de a volt osztrák alkancellár korrupciós botránya után már nem bízik a lefoglalt szálláshelyben? Van néhány trükk, amelyekkel ellenőrizheti, hogy nyaralóját lehallgatják-e. ","shortLead":"Nyaralni menne, de a volt osztrák alkancellár korrupciós botránya után már nem bízik a lefoglalt szálláshelyben? Van...","id":"20190521_Tanuljon_Strache_hibajabol_igy_ellenorizheti_hogy_be_vane_kamerazva_az_Airbnbje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092e8f42-ddc6-4807-8813-39738e9b400a","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Tanuljon_Strache_hibajabol_igy_ellenorizheti_hogy_be_vane_kamerazva_az_Airbnbje","timestamp":"2019. május. 21. 11:51","title":"Ha ezt Strache előbb tudta volna: így ellenőrizheti, hogy be van-e kamerázva az Airbnb-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40909c77-cdee-4906-898f-d6b0357366c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MetLife közép-európai cégeivel hozták hírbe a Generalit.","shortLead":"A MetLife közép-európai cégeivel hozták hírbe a Generalit.","id":"20190522_Bloomberg_Ketmilliard_euros_uzletre_keszul_a_Generali_magyar_ceg_is_erintett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40909c77-cdee-4906-898f-d6b0357366c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c369d0-59b4-45dd-9357-fe8e1f2c7c40","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Bloomberg_Ketmilliard_euros_uzletre_keszul_a_Generali_magyar_ceg_is_erintett","timestamp":"2019. május. 22. 15:14","title":"Bloomberg: Kétmilliárd eurós üzletre készül a Generali, magyar cég is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370d12b9-989b-42e5-9c88-4c856e739731","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Törökszentmiklóson demonstrál kedd este a Nemzeti Légió, mégpedig a \"cigánybűnözés\" ellen. A város csatatérré változhat, ugyanis roma szervezetek már bejelentették, hogy önvédelmi akciót szerveznek. Ebből az alkalomból megnéztük, hogy mi a helyzet Toroczkai László falujában, Ásotthalmon, igaz-e, amit a Mi Hazánk Mozgalom elnöke állít, hogy ott a rend az úr. ","shortLead":"Törökszentmiklóson demonstrál kedd este a Nemzeti Légió, mégpedig a \"cigánybűnözés\" ellen. A város csatatérré...","id":"20190521_Toroczkai_nemzeti_legio_torokszentmiklos_asotthalom_vendegmunkas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=370d12b9-989b-42e5-9c88-4c856e739731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac90b55-4456-4961-a5ce-c4066ddb3583","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Toroczkai_nemzeti_legio_torokszentmiklos_asotthalom_vendegmunkas","timestamp":"2019. május. 21. 14:00","title":"„Akkor adjál helyettük száz fehéret!” – Toroczkai saját falujában így megy a rendcsinálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1299777a-b241-4d8b-9029-1cf55bdf3198","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eseményen persze üvegfal választotta el a főemlősöket a vendégektől. \r

","shortLead":"Az eseményen persze üvegfal választotta el a főemlősöket a vendégektől. \r

","id":"20190522_Fotok_Gorillakkal_falatoztak_allatvedok_az_allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1299777a-b241-4d8b-9029-1cf55bdf3198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c886c5d4-7af8-495e-b718-208aa08dcaac","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Fotok_Gorillakkal_falatoztak_allatvedok_az_allatkertben","timestamp":"2019. május. 22. 13:19","title":"Fotók: Gorillákkal falatoztak állatvédők az állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]