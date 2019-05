Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97559b6a-7ff6-443a-a244-cd1b4f7198d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatvédők hiába próbálták megmenteni a virginiai nő kutyáját a végrendelettől.","shortLead":"Az állatvédők hiába próbálták megmenteni a virginiai nő kutyáját a végrendelettől.","id":"20190523_Az_volt_az_utolso_kivansaga_hogy_az_egeszseges_kutyajat_temessek_melle_igy_elaltattak_az_allatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97559b6a-7ff6-443a-a244-cd1b4f7198d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e71402-c681-42a1-9283-a934e9869ded","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Az_volt_az_utolso_kivansaga_hogy_az_egeszseges_kutyajat_temessek_melle_igy_elaltattak_az_allatot","timestamp":"2019. május. 23. 10:31","title":"Az volt az utolsó kívánsága, hogy az egészséges kutyáját temessék mellé, így elaltatták az állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec999d23-b227-448c-9be0-05f8bc9cf370","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Társasházban él és bosszantja, hogy egy vagy több lakótársa nem veszi ki a részét a közös költségekből, nem fizeti például a vízdíjat, ám a szolgáltatások előnyeit ugyanúgy élvezi, mint a rendben, pontosan fizető szomszédjai? Nem kell ennyiben hagyniuk, van jogszerű megoldás, hogy rávegyék renitens lakótársukat a közös teherviselésre. ","shortLead":"Társasházban él és bosszantja, hogy egy vagy több lakótársa nem veszi ki a részét a közös költségekből, nem fizeti...","id":"mokk_20190521_Nem_fizeti_a_szomszed_a_tarsashazi_kozos_koltseget_a_vizdijat_Van_megoldas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec999d23-b227-448c-9be0-05f8bc9cf370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc406c-86c0-4943-a131-5921d2e5b129","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190521_Nem_fizeti_a_szomszed_a_tarsashazi_kozos_koltseget_a_vizdijat_Van_megoldas","timestamp":"2019. május. 22. 11:30","title":"Nem fizeti a szomszéd a társasházi közös költséget, a vízdíjat? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jelezte a szervezőknek a Fidesz, hogy el akar menni a romaellenes kampányesemények ellen fellépni szándékozó összpárti eseményre, amit roma jogvédők szerveznek. Pedig a szervezők meghívták a pártot.\r

