Annak ellenére, hogy egyelőre hiányzik egy igazi nagy erőgép, mert csak V6-os motorokkal gyártják az Audi Q8-ast, a népszerűségén ez nem látszik meg.

Mindenesetre a kocsival már most is foglalkoznak a tuniungcégek, láttunk már egy-két átdolgozást. Viszont most egy egészen őrült ötlet is felmerült, amolyan Rolls-Royce-stílusú egymással szemben nyíló ajtókkal képzelte el egy dizájner csapat a Q8-ast is.

Nem lenne egy könnyű projekt megcsinálni és nincs is különösebb előnye annak, hogy a hátsó ajtók a másik irányban nyílnak. Valójában, bizonyos körülmények között veszélyes is lehet.

De ha a design az elsődleges szempont, akkor kétségtelen, hogy nagyon látványos ez a megoldás.

A képek ellenére le kell szögezni, ilyen öngyilkos ajtókkal rendelkező Audi Q8 egyelőre nem létezik, ez egy renderelés, amit a q8_nation készített.