[{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a patkányirtás körül sok a kérdés és furcsaság a patkányirtó konzorcium referenciáit és kifizetését illetően.\r

\r

","shortLead":"Pedig a patkányirtás körül sok a kérdés és furcsaság a patkányirtó konzorcium referenciáit és kifizetését illetően.\r

\r

","id":"20190529_Napirendre_sem_vette_a_fovarosi_kozgyules_Karacsony_Gergely_patkanybizottsagi_otletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa59ed14-1337-48f6-8216-60b62dd889dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Napirendre_sem_vette_a_fovarosi_kozgyules_Karacsony_Gergely_patkanybizottsagi_otletet","timestamp":"2019. május. 29. 13:03","title":"Napirendre sem vette a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely patkánybizottsági ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Matt Damon és Christian Bale lesznek a főszereplői a két márka nagy rivalizálásáról szóló filmnek, amelynek apropója a Le Mans 24 órás viadal volt.","shortLead":"Matt Damon és Christian Bale lesznek a főszereplői a két márka nagy rivalizálásáról szóló filmnek, amelynek apropója...","id":"20190529_ford_vs_ferrari_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713c25b6-fe72-486f-af56-bc806418fc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_ford_vs_ferrari_film","timestamp":"2019. május. 29. 14:18","title":"Megjelentek az első képek a Ford vs. Ferrari filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását kéri a Győri Fellebbviteli Főügyészség.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását kéri a Győri Fellebbviteli Főügyészség.","id":"20190529_Ujabb_fordulat_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentes_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1863e8cb-f3dc-460a-a38f-06f1e08cfcc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Ujabb_fordulat_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentes_ugyeben","timestamp":"2019. május. 29. 14:29","title":"Újabb fordulat a felesége feldarabolásával vádolt darnózseli hentes ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem tudni, mikor oldják fel a zárlatot.\r

\r

","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mikor oldják fel a zárlatot.\r

\r

","id":"20190530_Hajozasi_zarlat_van_a_Dunan_az_Arpad_hid_es_Margit_hid_pesti_oldalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58ca82e-1fa1-48a1-bb1c-021256dbe5db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Hajozasi_zarlat_van_a_Dunan_az_Arpad_hid_es_Margit_hid_pesti_oldalan","timestamp":"2019. május. 30. 09:11","title":"Hajózási zárlat van a Dunán az Árpád híd és Margit híd pesti oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895c68c-1a1f-493b-8dc4-482e8ff95478","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel próbálkozott egy autós Hegyeshalomnál.","shortLead":"Ezzel próbálkozott egy autós Hegyeshalomnál.","id":"20190530_rendszam_x_w_utanfuto_kulfoldi_potkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f895c68c-1a1f-493b-8dc4-482e8ff95478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32132a41-23a5-42ce-a8cd-73049474c80d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_rendszam_x_w_utanfuto_kulfoldi_potkocsi","timestamp":"2019. május. 30. 09:38","title":"Attól nem lesz szabályos az utánfutó, hogy átszerelik rá a rendszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szerintük a sorozat bemutatja, milyen következményei lehetnek a monarchista rezsimeknek.","shortLead":"Szerintük a sorozat bemutatja, milyen következményei lehetnek a monarchista rezsimeknek.","id":"20190530_Csalodott_orosz_kommunistak_kovetelik_az_HBO_bocsanatkereset_a_Tronok_harca_befejezeseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3eb1a0-1574-43f8-9cee-3e55b60fda3b","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Csalodott_orosz_kommunistak_kovetelik_az_HBO_bocsanatkereset_a_Tronok_harca_befejezeseert","timestamp":"2019. május. 30. 09:21","title":"Csalódott orosz kommunisták is követelik a Trónok harca újraforgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Xbox One egyik nagy újítása volt az Xbox Game Pass, amire hamarosan a PC-sek is előfizethetnek. Az árat még nem tudni, de azt már igen, hogy játékokból nem lesz hiány. ","shortLead":"Az Xbox One egyik nagy újítása volt az Xbox Game Pass, amire hamarosan a PC-sek is előfizethetnek. Az árat még nem...","id":"20190530_xbox_game_pass_pc_microsoft_elofizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ec20e8-8bff-410d-8827-13bde1f8c9db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_xbox_game_pass_pc_microsoft_elofizetes","timestamp":"2019. május. 30. 16:33","title":"PC-re is elhozza az Xbox újítását a Microsoft: kevés pénzért sok játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26471d83-b65b-4240-8b4c-ae0f20609e00","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Új gazdája van a közfelháborodást generáló, termálvizes lórehabilitációs központnak: az Orbán-kormány a Magyar Lovassport Szövetség helyett direktben egy olyan kisvárdai kft.-re bízza a beruházást – és ezzel a 2,2 milliárd forint közpénzt –, amely összefüggésbe hozható Seszták Miklós köreivel – szúrtuk ki egy kormányhatározatban. A lówellnessre pántlikázott pénz átcsoportosítását az új kedvezményezetthez Palkovics László innovációs miniszternek kell intéznie.","shortLead":"Új gazdája van a közfelháborodást generáló, termálvizes lórehabilitációs központnak: az Orbán-kormány a Magyar...","id":"20190529_lowellness_kisvarda_kormanyhatarozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26471d83-b65b-4240-8b4c-ae0f20609e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3489ab09-0ae7-41ca-adff-1d817957f12b","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_lowellness_kisvarda_kormanyhatarozat","timestamp":"2019. május. 30. 06:00","title":"Orbán másra bízza a milliárdos lówellnessközpont építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]