Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a82f07c-74b1-46f8-9963-34e9b66bafcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány hozzájárulását szinte biztosan nem fogják megkapni a skótok a népszavazáshoz, de azért próbálkoznak.","shortLead":"A brit kormány hozzájárulását szinte biztosan nem fogják megkapni a skótok a népszavazáshoz, de azért próbálkoznak.","id":"20190529_Beadta_a_skot_kormany_az_uj_fuggetlensegi_nepszavazasrol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a82f07c-74b1-46f8-9963-34e9b66bafcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215732ae-e564-4b6f-b5a6-e373079cef09","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Beadta_a_skot_kormany_az_uj_fuggetlensegi_nepszavazasrol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2019. május. 29. 18:19","title":"Beadta a skót kormány az új függetlenségi népszavazásról szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Az utolsó pillanatig minden megpróbálnak, hogy maradjon a csúcsjelölti rendszer és Manfred Weber legyen az Európai Bizottság elnöke. ","shortLead":"Az utolsó pillanatig minden megpróbálnak, hogy maradjon a csúcsjelölti rendszer és Manfred Weber legyen az Európai...","id":"20190528_Masnap_Brusszelben_az_Europai_Neppart_hallgat_es_nem_erdekli_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd8549a-e305-4682-9bda-a0de55d32fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Masnap_Brusszelben_az_Europai_Neppart_hallgat_es_nem_erdekli_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 28. 14:59","title":"Másnap Brüsszelben: az Európai Néppárt hallgat, más baja is van, mint a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3180af2-658e-4a98-9de8-3252c5069280","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A halat 1958-ban fogta ki két halász. ","shortLead":"A halat 1958-ban fogta ki két halász. ","id":"20190528_Foto_Cuki_szobrot_allitottak_egy_tobb_mint_60_eve_kifogott_vizanak_Asvanyraron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3180af2-658e-4a98-9de8-3252c5069280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d9566c-50ad-46af-a8a6-beea0505db28","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Foto_Cuki_szobrot_allitottak_egy_tobb_mint_60_eve_kifogott_vizanak_Asvanyraron","timestamp":"2019. május. 28. 15:29","title":"Fotó: Cuki szobrot állítottak egy több mint 60 éve kifogott vizának Ásványrárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb18ab0-9375-4f2f-8340-f8161023395a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190528_Imadnivalo_ahogy_ez_a_150_kissrac_enekli_az_ospunk_slagert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adb18ab0-9375-4f2f-8340-f8161023395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341857e3-f239-494b-9512-8619712f8319","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Imadnivalo_ahogy_ez_a_150_kissrac_enekli_az_ospunk_slagert","timestamp":"2019. május. 28. 12:30","title":"Imádnivaló, ahogy ez a 150 kissrác énekli az ős-punk slágert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf684d69-97d6-443a-9f88-cee369788593","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pedig ő volt az előző két évad fináléjának legértékesebb játékosa.","shortLead":"Pedig ő volt az előző két évad fináléjának legértékesebb játékosa.","id":"20190528_NBA_Durant_nem_jatszik_a_donto_elso_merkozesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf684d69-97d6-443a-9f88-cee369788593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f19b20-8ec8-4200-a4f2-7b0859788b0e","keywords":null,"link":"/sport/20190528_NBA_Durant_nem_jatszik_a_donto_elso_merkozesen","timestamp":"2019. május. 28. 10:06","title":"NBA: Durant nem játszik a döntő első mérkőzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már nevet is adtak neki.","shortLead":"Már nevet is adtak neki.","id":"20190528_Ujszulottet_talaltak_a_babamento_inkubatorban_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519d03e5-ef56-4c04-bed9-26721bed9027","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Ujszulottet_talaltak_a_babamento_inkubatorban_Miskolcon","timestamp":"2019. május. 28. 11:48","title":"Újszülöttet találtak a babamentő inkubátorban Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A gyerekeik nem érezték jól magukat az iskolában, és amúgy sem azt tanulták, amire húsz év múlva szükségük lesz, elkezdtek hát gondolkodni, mit tudnak tenni, hogy mindez megváltozzon. Utánaolvastak, szakértőket kérdeztek meg, és összehoztak szűk egy év alatt egy alternatív iskolát, a Fürkészt. Az alapítókkal, Berecz Zoltánnal és feleségével, Berecz Melindával beszélgettünk.","shortLead":"A gyerekeik nem érezték jól magukat az iskolában, és amúgy sem azt tanulták, amire húsz év múlva szükségük lesz...","id":"20190529_furkesz_iskola_alternativ_pedagogia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b1f9df-9a12-4437-912f-97fdf6068ee5","keywords":null,"link":"/elet/20190529_furkesz_iskola_alternativ_pedagogia","timestamp":"2019. május. 29. 20:00","title":"„A hagyományos oktatási rendszerhez képest mindent ellenkezőképp kell csinálni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brüsszelben találkozik a két politikus. ","shortLead":"Brüsszelben találkozik a két politikus. ","id":"20190528_Verhofstadt_szerdan_targyal_Gyurcsannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4b3794-1c63-4a75-a79b-4366733e7b71","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Verhofstadt_szerdan_targyal_Gyurcsannyal","timestamp":"2019. május. 28. 16:35","title":"Verhofstadt szerdán tárgyal Gyurcsánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]