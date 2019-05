Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon beszélt csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnökkel, és arra kérte a magyar kormányt, hogy továbbra is tegyen meg minden tőle telhetőt a budapesti hajóbalesetben eltűnt dél-koreai turisták mentésében – közölte a szöuli elnöki hivatal szóvivője.","shortLead":"Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon beszélt csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnökkel, és arra kérte a magyar...","id":"20190530_A_delkoreai_elnok_Orbannak_Magyarorszag_tegyen_meg_mindent_a_mentesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68374b70-1f1e-445f-a7c0-c58f1149eec9","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_A_delkoreai_elnok_Orbannak_Magyarorszag_tegyen_meg_mindent_a_mentesben","timestamp":"2019. május. 30. 13:07","title":"A dél-koreai elnök Orbánnak: Magyarország tegyen meg mindent a mentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6844f26e-8876-4451-9ed4-e14aecb2fb7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormánypárt 55 ezer szavazatot kapott, a második helyen végzett Momentum összesen 553-at. ","shortLead":"A kormánypárt 55 ezer szavazatot kapott, a második helyen végzett Momentum összesen 553-at. ","id":"20190530_A_levelszavazok_95_szazaleka_a_Fideszre_voksolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6844f26e-8876-4451-9ed4-e14aecb2fb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f14c1bc-9eac-47b1-8fe0-be42c1b5f5dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_A_levelszavazok_95_szazaleka_a_Fideszre_voksolt","timestamp":"2019. május. 30. 19:01","title":"A külhoni levélszavazók 95 százaléka a Fideszre voksolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemben csökkent a Paksi Atomerőmű termelése ma hajnalban, az ok egyelőre nem ismert. Az import aránya 50 százalék felett alakul a hazai villamosenergia-ellátásban.","shortLead":"Érdemben csökkent a Paksi Atomerőmű termelése ma hajnalban, az ok egyelőre nem ismert. Az import aránya 50 százalék...","id":"20190530_Pakson_megint_csokkent_a_termeles_a_magyar_fogyasztas_tobb_mint_felet_kell_importbol_fedezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7263c10e-05f2-434c-8d9e-8a18e73c1b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Pakson_megint_csokkent_a_termeles_a_magyar_fogyasztas_tobb_mint_felet_kell_importbol_fedezni","timestamp":"2019. május. 30. 12:37","title":"Pakson megint csökkent a termelés, a magyar fogyasztás több mint felét kell importból fedezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Térképen és idővonalon és megpróbáltuk rekonstruálni, pontosan hogyan történhetett a szerda esti budapesti hajóbaleset.\r

","shortLead":"Térképen és idővonalon és megpróbáltuk rekonstruálni, pontosan hogyan történhetett a szerda esti budapesti...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_kronologia_infografika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79685ed-b040-454b-ac7b-5081b7ce3720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Dunai_hajobaleset_kronologia_infografika","timestamp":"2019. május. 30. 14:50","title":"Így történhetett a dunai hajóbaleset - interaktív térkép, idővonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615a4b67-bf0c-4530-b387-08e7825bdb2d","c_author":"Radovits Dávid","category":"cegauto","description":"Mindössze 8000 példány készült a bajorok futurisztikus roadsteréből, amely nem csak külsejében, de gyártástechnológiailag is kuriózumnak számított harminc évvel ezelőtt. Kipróbáltunk egyet, és leesett tőle az állunk.","shortLead":"Mindössze 8000 példány készült a bajorok futurisztikus roadsteréből, amely nem csak külsejében, de...","id":"20190528_bmw_z1_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=615a4b67-bf0c-4530-b387-08e7825bdb2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9772c90-7512-424f-994a-d6c990052a7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_bmw_z1_menetproba","timestamp":"2019. május. 29. 20:28","title":"Harmincéves, de a felét simán letagadhatná – BMW Z1 menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506681f2-2011-47e1-8c6b-cda95a6c71a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alábbiakban élő bejelentkezésünket láthatják a halálos áldozatokkal járó szerdai hajóbaleset helyszínéről, a Duna pesti rakpartjáról.","shortLead":"Az alábbiakban élő bejelentkezésünket láthatják a halálos áldozatokkal járó szerdai hajóbaleset helyszínéről, a Duna...","id":"20190529_Video_bejelentkezesunk_a_dunai_hajobaleset_helyszinerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=506681f2-2011-47e1-8c6b-cda95a6c71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd29fd7-32e6-4e29-8e5a-1bf18df127c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Video_bejelentkezesunk_a_dunai_hajobaleset_helyszinerol","timestamp":"2019. május. 29. 23:59","title":"Videós bejelentkezésünk a dunai hajóbaleset helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28126294-4266-4aa0-a854-251004a063fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Az általunk képviselt európai egyesült államok volt a legvilágosabb alternatívája a Fidesz politikájának, ezért lehettünk az ellenzék részéről leginkább mi a kihívó pozíciójában. De a sikerben legalább ilyen szerepe volt Klára személyének, és az általa vezetett hibátlan kampánynak.” Ezt mondta Gyurcsány Ferenc a HVG-nek az EP-választás után.","shortLead":"„Az általunk képviselt európai egyesült államok volt a legvilágosabb alternatívája a Fidesz politikájának, ezért...","id":"20190530_Gyurcsany_A_DK_felelossege_nott_nem_a_szaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28126294-4266-4aa0-a854-251004a063fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de7db74-11c5-49b5-8e76-971c340343e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Gyurcsany_A_DK_felelossege_nott_nem_a_szaja","timestamp":"2019. május. 30. 14:26","title":"Gyurcsány: A DK felelőssége nőtt, nem a szája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e859c26c-8a26-4f6d-b796-36df2e109a16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapatkapitány zsíros ajánlatot kapott egy kínai együttestől, de úgy tűnik, jól megvan a Realnál is. ","shortLead":"A csapatkapitány zsíros ajánlatot kapott egy kínai együttestől, de úgy tűnik, jól megvan a Realnál is. ","id":"20190531_Sergio_Ramos_Az_az_almom_hogy_a_Realbol_megyek_nyugdijba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e859c26c-8a26-4f6d-b796-36df2e109a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c132537e-6bb8-4e26-ae5f-aeccf12537aa","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Sergio_Ramos_Az_az_almom_hogy_a_Realbol_megyek_nyugdijba","timestamp":"2019. május. 31. 05:45","title":"Sergio Ramos: Az az álmom, hogy a Realból megyek nyugdíjba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]