[{"available":true,"c_guid":"8f00b803-b453-48a3-b6d6-5496e71aec04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghalt egy 66 éves férfi Nápolyban, miután ráomlottak egy társasház párkánya.","shortLead":"Meghalt egy 66 éves férfi Nápolyban, miután ráomlottak egy társasház párkánya.","id":"20190608_Halalra_zuzott_egy_boltost_egy_lezuhano_parkany_Napoly_belvarosaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f00b803-b453-48a3-b6d6-5496e71aec04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d81425-91a5-4f42-8298-e98870c10866","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Halalra_zuzott_egy_boltost_egy_lezuhano_parkany_Napoly_belvarosaban","timestamp":"2019. június. 08. 18:19","title":"Halálra zúzott egy boltost egy lezuhanó párkány Nápoly belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak azért sem meglepő, mert néhány héttel ezelőtt egy olyan, magányosan tébláboló fiatalembert is elvittek a rendőrök, aki egy üres lapot tartott fenn maga előtt. ","shortLead":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak...","id":"20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271e581-2194-43fa-81c4-0028bf83dfd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","timestamp":"2019. június. 09. 11:58","title":"Kazahsztánban elvitték az elnökválasztás bojkottját sürgető tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","shortLead":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","id":"20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcfc9c1-0e09-492d-8d92-530e7ddd3d74","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","timestamp":"2019. június. 09. 14:02","title":"Magyar biztonsági rendszer védheti a New York-i La Guardia repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Kapóra jöhet az agráripar nagyágyúinak, hogy vesztegetéssel gyanúsítja a rendőrség Bige Lászlót, a műtrágyakirályt.","shortLead":"Kapóra jöhet az agráripar nagyágyúinak, hogy vesztegetéssel gyanúsítja a rendőrség Bige Lászlót, a műtrágyakirályt.","id":"201923__bige_laszlo__vesztegetes__harc_amutragyapiacert__a_nagy_vadaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0641b4e-3508-47f2-b8eb-e4f422c05cfc","keywords":null,"link":"/kkv/201923__bige_laszlo__vesztegetes__harc_amutragyapiacert__a_nagy_vadaszat","timestamp":"2019. június. 08. 10:00","title":"Több nagyágyú is érdekelt lehet Bige László üzemének megszerzésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef2fd1d-64c5-41ee-8fa1-ed84f509fd34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly gond keletkezett a délnyugat-angliai Mevagissey nevű faluban: a helyi háziorvos bejelentette távozik, így 5300 helyi lakos ellátása került veszélybe. Angliában sok hasonló település akad, de a tengerparti falu egyéni úttal próbálkozik: a közösségi oldalakon próbálkozik orvost találni.","shortLead":"Komoly gond keletkezett a délnyugat-angliai Mevagissey nevű faluban: a helyi háziorvos bejelentette távozik, így 5300...","id":"20190609_Videoval_kozossegi_oldalakon_keresnek_orvost_Angliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef2fd1d-64c5-41ee-8fa1-ed84f509fd34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7786a517-c4f3-4a30-acc8-200f1d8d58ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Videoval_kozossegi_oldalakon_keresnek_orvost_Angliaban","timestamp":"2019. június. 09. 14:55","title":"Videóval, közösségi oldalakon keresnek orvost Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1ee9b2-33d4-4bbd-bbcf-915ebe00af90","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Mindenki szívesen élne egy olyan városban, ahol a lakáshoz jutás nem vágyálom vagy brutális anyagi teher, hanem városi szolgáltatás. Vagy egy olyanban, ahol a közösségi közlekedés egyre bővül, és a villamosok és közösségi alapú kerékpárok is egy integrált rendszer részei, de piaci alapon bárki beléphet a közlekedési rendszerbe. Bécs ilyen város, és ez a lakóin is érződik.\r

\r

","shortLead":"Mindenki szívesen élne egy olyan városban, ahol a lakáshoz jutás nem vágyálom vagy brutális anyagi teher, hanem városi...","id":"20190609_Lehet_ugy_is_elni_hogy_nem_pokol_a_lakhatas_vagy_a_tomegkozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec1ee9b2-33d4-4bbd-bbcf-915ebe00af90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea41b9b9-b899-449f-a07d-dfdf9b997ccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Lehet_ugy_is_elni_hogy_nem_pokol_a_lakhatas_vagy_a_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. június. 09. 10:00","title":"Lehet úgy is élni, hogy nem pokol a lakhatás vagy a tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy százezren mentek utcára az Európai Bizottság jelentése után, de szerinte az uniós nyomozók ott is alaptalanul vádaskodtak.","shortLead":"Mintegy százezren mentek utcára az Európai Bizottság jelentése után, de szerinte az uniós nyomozók ott is alaptalanul...","id":"20190608_A_cseh_kormanyfo_nem_akar_lemondani_a_korrupcioja_miatti_tuntetesek_ellenere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8a98e9-58c7-4edb-ab6e-ffdaa0ef3dd8","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_A_cseh_kormanyfo_nem_akar_lemondani_a_korrupcioja_miatti_tuntetesek_ellenere","timestamp":"2019. június. 08. 16:05","title":"A cseh kormányfő nem akar lemondani a korrupciója miatti tüntetések ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sérült Kádár Tamás helyett Korhut Mihály lesz a baloldali védő a magyar labdarúgó-válogatottban az Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, amely 18 órakor kezdődik Bakuban.","shortLead":"A sérült Kádár Tamás helyett Korhut Mihály lesz a baloldali védő a magyar labdarúgó-válogatottban az Azerbajdzsán...","id":"20190608_Itt_az_azeriek_elleni_magyar_kezdocsapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f307c2b3-2e52-42e4-b390-dd626197edad","keywords":null,"link":"/sport/20190608_Itt_az_azeriek_elleni_magyar_kezdocsapat","timestamp":"2019. június. 08. 17:24","title":"Itt az azeriek elleni magyar kezdőcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]