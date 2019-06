Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tízezren léptek be szombaton Kolumbiába Venezuela felől, miután négy hónapos szünet után a venezuelai hatóságok újra megnyitották a határátkelőket. A venezuelaiak az egyre súlyosabb gazdasági válság és áruhiány miatt menekülnek hazájukból.","shortLead":"Több tízezren léptek be szombaton Kolumbiába Venezuela felől, miután négy hónapos szünet után a venezuelai hatóságok...","id":"20190609_Ismet_tomegesen_menekulnek_Venezuelabol_a_gazdasagi_csod_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e1fed6-c13d-420c-862b-f99dbc28224a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Ismet_tomegesen_menekulnek_Venezuelabol_a_gazdasagi_csod_miatt","timestamp":"2019. június. 09. 08:11","title":"Ismét tömegesen menekülnek Venezuelából a gazdasági csőd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik autó a nézők közé hajtott Tótkomlóson, többen megsérültek.","shortLead":"Az egyik autó a nézők közé hajtott Tótkomlóson, többen megsérültek.","id":"20190610_Ket_ember_eletveszelyes_allapotban_szallitottak_korhazba_a_rallybaleset_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884b240f-d108-42ff-8f7e-2fad1ad6af71","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ket_ember_eletveszelyes_allapotban_szallitottak_korhazba_a_rallybaleset_utan","timestamp":"2019. június. 10. 13:10","title":"Két embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a rally-baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e91785e-4d47-4f0d-a0df-787729022576","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Külföldi utak esetében teljes védelmet az európai egészségbiztosítási kártya (eek) csak utasbiztosítással kiegészítve nyújt - közölte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) az MTI-vel.","shortLead":"Külföldi utak esetében teljes védelmet az európai egészségbiztosítási kártya (eek) csak utasbiztosítással kiegészítve...","id":"20190610_Utasbiztositasok_mit_hogyan_csinaljunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e91785e-4d47-4f0d-a0df-787729022576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b70e080-9c5c-4c6e-b38b-03bc0b33f34e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_Utasbiztositasok_mit_hogyan_csinaljunk","timestamp":"2019. június. 10. 10:28","title":"Utasbiztosítások: mit, hogyan csináljunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cee71b-c2c9-435f-b18f-6ee4ef01128c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár hivatalosan már régen lemondtunk a budapesti olimpiáról, a játékok lebonyolítására alkalmas létesítmények sorra épülnek.","shortLead":"Bár hivatalosan már régen lemondtunk a budapesti olimpiáról, a játékok lebonyolítására alkalmas létesítmények sorra...","id":"20190609_olimpia_epitkezes_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6cee71b-c2c9-435f-b18f-6ee4ef01128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519cb986-e74e-4c98-ad77-1c3761f93615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_olimpia_epitkezes_budapest","timestamp":"2019. június. 09. 17:33","title":"Olimpia: úgy tűnik, a kormány nem bír leállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618c6c39-b09d-49af-a4c2-a16ccb7c1ac3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőn kezdődik hivatalosan Theresa May brit miniszterelnök utódjának megválasztási folyamata.","shortLead":"Hétfőn kezdődik hivatalosan Theresa May brit miniszterelnök utódjának megválasztási folyamata.","id":"20190610_Hetfon_kiderul_kik_kozul_valasztjak_meg_May_utodjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=618c6c39-b09d-49af-a4c2-a16ccb7c1ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b513a85-f584-4fce-9f4e-f986183df546","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Hetfon_kiderul_kik_kozul_valasztjak_meg_May_utodjat","timestamp":"2019. június. 10. 08:40","title":"Hétfőn kiderül, kik közül választják meg May utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461190f-ed8f-4ad5-886d-6078e4067b6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cristiano Ronaldo szívesen látná a Juventus labdarúgócsapatában Matthijs de Ligtet, a hollandok 19 éves védőjét.","shortLead":"Cristiano Ronaldo szívesen látná a Juventus labdarúgócsapatában Matthijs de Ligtet, a hollandok 19 éves védőjét.","id":"20190610_Cristiano_Ronaldo_uj_csapattarsat_szeretne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2461190f-ed8f-4ad5-886d-6078e4067b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee53f53-5396-416f-bf2a-ab8100c8aa4c","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Cristiano_Ronaldo_uj_csapattarsat_szeretne","timestamp":"2019. június. 10. 17:29","title":"Cristiano Ronaldo új csapattársat szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4144ac82-508e-4bb3-a8be-48af2d69a291","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szimulátorok kedvelői sem maradnak újdonság nélkül jövőre, a Microsoft elkészíti régóta futó Flight Simulator játékának következő részét. ","shortLead":"A szimulátorok kedvelői sem maradnak újdonság nélkül jövőre, a Microsoft elkészíti régóta futó Flight Simulator...","id":"20190610_microsoft_flight_simulator_repulos_jatek_e3_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4144ac82-508e-4bb3-a8be-48af2d69a291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a22544-8913-4111-be36-04a2bd4dfe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_microsoft_flight_simulator_repulos_jatek_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 15:03","title":"Ebben az elképesztő grafikájú repülős játékban akár utasszállítót is vezethet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy-két év múlva a technológiai óriáscégeknek, például a Facebooknak és a Google-nek is komoly adókat kell fizetniük attól függetlenül, hogy mely országokban vannak fizikailag is jelen, s hogy milyen profitot mutatnak ki az egyes államokban – írta a Financial Times, amely szerint a G20-ak pénzügyminiszterei egyezségre jutottak arról, hogy radikálisan meg kell változtatni a nemzetközi adózás rendjét.","shortLead":"Egy-két év múlva a technológiai óriáscégeknek, például a Facebooknak és a Google-nek is komoly adókat kell fizetniük...","id":"20190609_Hamarosan_retteghet_az_adohatosagoktol_a_Google_es_a_Facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a734f-7ad3-476a-b79f-eb341f83ecdc","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Hamarosan_retteghet_az_adohatosagoktol_a_Google_es_a_Facebook","timestamp":"2019. június. 09. 08:55","title":"Komoly pofon érik a Google-nak és a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]