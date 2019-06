Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2461190f-ed8f-4ad5-886d-6078e4067b6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cristiano Ronaldo szívesen látná a Juventus labdarúgócsapatában Matthijs de Ligtet, a hollandok 19 éves védőjét.","shortLead":"Cristiano Ronaldo szívesen látná a Juventus labdarúgócsapatában Matthijs de Ligtet, a hollandok 19 éves védőjét.","id":"20190610_Cristiano_Ronaldo_uj_csapattarsat_szeretne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2461190f-ed8f-4ad5-886d-6078e4067b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee53f53-5396-416f-bf2a-ab8100c8aa4c","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Cristiano_Ronaldo_uj_csapattarsat_szeretne","timestamp":"2019. június. 10. 17:29","title":"Cristiano Ronaldo új csapattársat szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Respect – mindenért.\" A színész-rendező párhuzamot lát a Nemzeti Színházban járt kálváriája és az 56-os Intézet történetének mostani fordulata között.\r

\r

","shortLead":"\"Respect – mindenért.\" A színész-rendező párhuzamot lát a Nemzeti Színházban járt kálváriája és az 56-os Intézet...","id":"20190611_Az_egyenes_gerinc_megnyugvast_ad__Ecuadorbol_uzent_Alfoldi_Robert_az_56os_Intezetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4fdba4-d796-4b55-b5ec-781a5ed8b8ff","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Az_egyenes_gerinc_megnyugvast_ad__Ecuadorbol_uzent_Alfoldi_Robert_az_56os_Intezetnek","timestamp":"2019. június. 11. 15:51","title":"\"Az egyenes gerinc megnyugvást ad\" – Ecuadorból üzent Alföldi Róbert az 56-os Intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ddba87-0e8b-487e-b9d0-3e00821f6c00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A NXT-nek csak az eleje és a vége fix, a két hajtómodul közé akár buszfelépítményt, teherautó modult, vagy akár hulladékgyűjtő egységet is lehet illeszteni.","shortLead":"A NXT-nek csak az eleje és a vége fix, a két hajtómodul közé akár buszfelépítményt, teherautó modult, vagy akár...","id":"20190611_Nappal_utasokat_ejjel_szemetet_szallit_a_Scania_uj_jarmuve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47ddba87-0e8b-487e-b9d0-3e00821f6c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98a2bfa-4587-41d2-9f3d-ac670dc1a277","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_Nappal_utasokat_ejjel_szemetet_szallit_a_Scania_uj_jarmuve","timestamp":"2019. június. 11. 12:23","title":"Nappal utasokat, éjjel szemetet szállít a Scania új járműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753e5eda-7664-4824-84a5-7debbec9c9df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést kell tenni, így megelőzhető a baj. ","shortLead":"Feljelentést kell tenni, így megelőzhető a baj. ","id":"20190610_Most_a_Telekom_ugyfeleit_probaljak_csalok_atverni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=753e5eda-7664-4824-84a5-7debbec9c9df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b336c29-9850-4f4d-a023-d2d5dd98d643","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Most_a_Telekom_ugyfeleit_probaljak_csalok_atverni","timestamp":"2019. június. 10. 10:35","title":"Most a Telekom ügyfeleit próbálják csalók átverni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint hat óra után ért véget a Hableány-művelet, a szerencsétlenül járt hajót úgy tudták kiemelni a Dunából, hogy nem roncsolódott tovább. ","shortLead":"Több mint hat óra után ért véget a Hableány-művelet, a szerencsétlenül járt hajót úgy tudták kiemelni a Dunából...","id":"20190611_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset_holttestek_uszaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c046e29d-1667-45b9-9831-02d16ce838a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset_holttestek_uszaly","timestamp":"2019. június. 11. 14:45","title":"Véget ért a Hableány kiemelése, uszályon viszik Csepelre a hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae4ad21-0056-41ad-8868-058547ad687b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Margit híd közelében elsüllyedt hajónál folyamatos a munka, a Terrorelhárítási Központ szerint legkorábban kedden emelhetik ki a roncsot. ","shortLead":"A Margit híd közelében elsüllyedt hajónál folyamatos a munka, a Terrorelhárítási Központ szerint legkorábban kedden...","id":"20190610_Folyik_a_Hableany_kiemelesenek_elokeszitese__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dae4ad21-0056-41ad-8868-058547ad687b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbfbbf6-31c7-4039-8189-900651c1032f","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Folyik_a_Hableany_kiemelesenek_elokeszitese__fotok","timestamp":"2019. június. 10. 10:22","title":"Folyik a Hableány kiemelésének előkészítése - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c46e55b-02c6-4c64-89c6-f4980161e7ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4-es úton vettek videóra egy számtalan közlekedési szabálysértést is elkövető autóst.","shortLead":"A 4-es úton vettek videóra egy számtalan közlekedési szabálysértést is elkövető autóst.","id":"20190611_autos_video_4es_ut_gyomro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c46e55b-02c6-4c64-89c6-f4980161e7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a16ade9-ef07-4cef-9b77-842e0baf4836","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_autos_video_4es_ut_gyomro","timestamp":"2019. június. 11. 17:40","title":"Az ilyen, pillanatnyi autós ámokfutásokból lehetnek a súlyos balesetek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2018 áprilisában ültették, nem bírta sokáig.","shortLead":"2018 áprilisában ültették, nem bírta sokáig.","id":"20190610_Ennyit_a_baratsagrol_Meghalt_a_fa_amit_Trump_es_Macron_ultetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ba079-4787-46a8-bc93-d9da4b21f112","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Ennyit_a_baratsagrol_Meghalt_a_fa_amit_Trump_es_Macron_ultetett","timestamp":"2019. június. 10. 11:33","title":"Ennyit a barátságról? Meghalt a fa, amit Trump és Macron ültetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]