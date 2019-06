Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32c0a67c-3055-45b7-89f2-c892be410ff3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az országgyűlés, mint várható volt, kormánypárti szavazatokkal elutasította az Országos Bírói Tanács javaslatát, és nem fosztotta meg tisztségétől Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét.","shortLead":"Az országgyűlés, mint várható volt, kormánypárti szavazatokkal elutasította az Országos Bírói Tanács javaslatát, és nem...","id":"20190611_Hando_Tunde_helyett_az_Orszagos_Biroi_Tanacsot_marasztalta_el_az_Orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c0a67c-3055-45b7-89f2-c892be410ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a5c210-198c-4bbc-b729-ad18a4685b6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Hando_Tunde_helyett_az_Orszagos_Biroi_Tanacsot_marasztalta_el_az_Orszaggyules","timestamp":"2019. június. 11. 14:54","title":"Handó Tünde helyett az Országos Bírói Tanácsot marasztalta el az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Nem könnyű a befektetőknek, mert sorra szigorodnak az adórendszerek Európában: korábban többek között Gibraltár, Írország és az Egyesült Királyság nyújtotta a legjobb feltételeket, de a szabályok egyre szigorodnak.","shortLead":"Nem könnyű a befektetőknek, mert sorra szigorodnak az adórendszerek Európában: korábban többek között Gibraltár...","id":"crystalgroup_20190612_Szigorodo_adorendszerek_mit_tegyen_a_befekteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786f9de8-e1d5-4e54-8420-5b4aeda07497","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190612_Szigorodo_adorendszerek_mit_tegyen_a_befekteto","timestamp":"2019. június. 12. 11:30","title":"Szigorodó adórendszerek: mit tegyen a befektető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"6b43d42b-9604-4755-a053-498d959b50b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adta meg az elsőbbséget egy teherautónak. A 20 ezer roller egyre több gondot jelent Párizsban, sokan várják a járműveket szabályozó törvényt.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Nem adta meg az elsőbbséget egy teherautónak. A 20 ezer roller egyre több gondot jelent Párizsban, sokan várják...","id":"20190611_Meghalt_egy_elektromos_rollert_hasznalo_ferfi_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b43d42b-9604-4755-a053-498d959b50b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0fd841-0b61-431b-8f75-06c8ae21f1aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_Meghalt_egy_elektromos_rollert_hasznalo_ferfi_Parizsban","timestamp":"2019. június. 11. 19:03","title":"Meghalt egy elektromos rollert használó férfi Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Angela Merkelről, Soros Györgyről, a CEU-ról, a magyar sajtószabadságról és persze Orbán Viktorról is kérdezték.","shortLead":"Angela Merkelről, Soros Györgyről, a CEU-ról, a magyar sajtószabadságról és persze Orbán Viktorról is kérdezték.","id":"20190612_schmidt_maria_orban_viktor_soros_gyorgy_angela_merkel_ceu_illiberalis_demokracia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de6681c-7bd3-4666-be0a-a066a41ae6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_schmidt_maria_orban_viktor_soros_gyorgy_angela_merkel_ceu_illiberalis_demokracia","timestamp":"2019. június. 12. 14:10","title":"Schmidt Mária: Soros sosem viselkedett zsidóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4d9be-8169-40ae-86ff-3b6fc5fa95db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György a legnagyobb tulajdonosa a Puskás-relikviákat értékesítő cégnek. A vállalat minden eddiginél jobb évet zárt.","shortLead":"Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György a legnagyobb tulajdonosa a Puskás-relikviákat értékesítő cégnek...","id":"20190612_Orban_kedvenc_sportujsagiroja_jobban_kaszalt_a_Puskashagyatekkal_mint_Puskas_unokaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4d9be-8169-40ae-86ff-3b6fc5fa95db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c40c41-a46b-48ef-86a7-b1423cbb4556","keywords":null,"link":"/kkv/20190612_Orban_kedvenc_sportujsagiroja_jobban_kaszalt_a_Puskashagyatekkal_mint_Puskas_unokaja","timestamp":"2019. június. 12. 08:43","title":"Orbán kedvenc sportújságírója jobban kaszált a Puskás-hagyatékkal, mint Puskás unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7618f202-0f65-489e-bcbe-d45184faf772","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ hétfő délután tájékoztatott a Hableány kiemelésének pontos ütemtervéről. ","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ hétfő délután tájékoztatott a Hableány kiemelésének pontos ütemtervéről. ","id":"20190610_TEK_sajtotajekoztato_a_dunai_hajobalesetrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7618f202-0f65-489e-bcbe-d45184faf772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef12e6f-6dcc-4b46-b5e1-29818157b5b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_TEK_sajtotajekoztato_a_dunai_hajobalesetrol","timestamp":"2019. június. 10. 17:30","title":"Íme a Hableány kiemelésének ütemterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Respect – mindenért.\" A színész-rendező párhuzamot lát a Nemzeti Színházban járt kálváriája és az 56-os Intézet történetének mostani fordulata között.\r

\r

","shortLead":"\"Respect – mindenért.\" A színész-rendező párhuzamot lát a Nemzeti Színházban járt kálváriája és az 56-os Intézet...","id":"20190611_Az_egyenes_gerinc_megnyugvast_ad__Ecuadorbol_uzent_Alfoldi_Robert_az_56os_Intezetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4fdba4-d796-4b55-b5ec-781a5ed8b8ff","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Az_egyenes_gerinc_megnyugvast_ad__Ecuadorbol_uzent_Alfoldi_Robert_az_56os_Intezetnek","timestamp":"2019. június. 11. 15:51","title":"\"Az egyenes gerinc megnyugvást ad\" – Ecuadorból üzent Alföldi Róbert az 56-os Intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bddee471-307a-43d1-aab5-00abc8adf07f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cosimo Inguscio helyettesíti majd a Groupama Arénában az eltiltott Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésén, Wales ellen. A szövetségi kapitány az azerbajdzsáni kezdőcsapaton több helyen is változtatni fog.","shortLead":"Cosimo Inguscio helyettesíti majd a Groupama Arénában az eltiltott Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti...","id":"20190610_Wales_ellen_mas_csapat_fog_jatszani_mint_Azerbajdzsan_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bddee471-307a-43d1-aab5-00abc8adf07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f200e8-17e7-4824-be13-10ca852a730b","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Wales_ellen_mas_csapat_fog_jatszani_mint_Azerbajdzsan_ellen","timestamp":"2019. június. 10. 18:18","title":"Wales ellen más csapat fog játszani, mint Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]