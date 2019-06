Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google idei Pixel-csúcstelefonja, a Pixel 4 várhatóan októberben fog megjelenni, azonban a gyártó elérkezettnek látta az időt, hogy villantson egy képet róla.","shortLead":"A Google idei Pixel-csúcstelefonja, a Pixel 4 várhatóan októberben fog megjelenni, azonban a gyártó elérkezettnek látta...","id":"20190613_google_pixel_4_kameraja_kiszivarogtatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee33b75-9937-46bc-948a-36cb94588a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_google_pixel_4_kameraja_kiszivarogtatas","timestamp":"2019. június. 13. 10:03","title":"Megunta a kiszivárogtatásokat a Google, ezért inkább megmutatta következő telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Százötvennél is kevesebb növényfaj pusztult ki az elmúlt időben, szól a hivatalos statisztika, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) úgynevezett vörös listája. Ennél közel négyszer többet találtak egy új, globális elemzés készítői.","shortLead":"Százötvennél is kevesebb növényfaj pusztult ki az elmúlt időben, szól a hivatalos statisztika, a Természetvédelmi...","id":"20190612_novenyek_pusztulasa_kihalt_novenyfajok_iucn_kew_kertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53154521-317f-4d28-8851-783e2724261b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_novenyek_pusztulasa_kihalt_novenyfajok_iucn_kew_kertek","timestamp":"2019. június. 12. 09:03","title":"Kongatják a vészharangot: 500x gyorsabban pusztulnak a növények, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f905275-3212-4aa6-8ce1-b6b57c17a4a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sógoréknál már arra a helyzetre is van megoldás, ha valakinek útközben teljesen lemerül az elektromos autója.","shortLead":"A sógoréknál már arra a helyzetre is van megoldás, ha valakinek útközben teljesen lemerül az elektromos autója.","id":"20190612_a_nap_fotoja_igy_hoz_egy_kanna_aramot_a_villanyautoknak_a_sarga_angyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f905275-3212-4aa6-8ce1-b6b57c17a4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcd1c08-548a-41ad-a7d6-5dba84a0360a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_a_nap_fotoja_igy_hoz_egy_kanna_aramot_a_villanyautoknak_a_sarga_angyal","timestamp":"2019. június. 12. 06:41","title":"A nap fotója: így hoz egy \"kanna áramot\" a villanyautóknak a sárga angyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a belső égésű motoros autók egyre kevésbé számítanak politikailag korrektnek, arról viszonylag kevesen beszélnek, hogy mennyire szennyezőek az óceánjáró hajók. ","shortLead":"Miközben a belső égésű motoros autók egyre kevésbé számítanak politikailag korrektnek, arról viszonylag kevesen...","id":"20190613_nehany_luxushajo_szennyezobb_mint_europa_osszes_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f1555-3b6e-44f7-99c8-3eec3765b9bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_nehany_luxushajo_szennyezobb_mint_europa_osszes_autoja","timestamp":"2019. június. 13. 06:41","title":"Néhány luxushajó szennyezőbb, mint Európa összes autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429e8201-c09c-48c8-8d5a-014daf088a1d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A salzburgi húsvéti ünnepi játékok idején, április 13. és 22. között 44. alkalommal rendezték meg a hagyományos nemzetközi mustrát az egykori hercegérseki palotában. Ókori szobroktól modern kerámiákig, régi mesterektől kortárs festményekig, rusztikus reneszánsz és paraszti bútoroktól barokk remekeken át a mai designig szinte minden szerepelt a vásári kínálatban.","shortLead":"A salzburgi húsvéti ünnepi játékok idején, április 13. és 22. között 44. alkalommal rendezték meg a hagyományos...","id":"20190613_Ujoncok_a_regisegvasaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=429e8201-c09c-48c8-8d5a-014daf088a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d40399a-209b-4486-b591-05a60fd2e8b3","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190613_Ujoncok_a_regisegvasaron","timestamp":"2019. június. 13. 11:01","title":"Újoncok a régiségvásáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201924_belovagoltak_asarmos_stromanok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2807ca27-b51f-472e-a426-840b2292b254","keywords":null,"link":"/itthon/201924_belovagoltak_asarmos_stromanok","timestamp":"2019. június. 13. 11:25","title":"Hamvay Péter: Belovagoltak a sármos strómanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bf5fd-5261-41a3-a94f-b7806b0dcc09","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190613_Szijjarto_Peter_es_az_elheto_diktaturak_esete_a_migracios_kepmutatassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04bf5fd-5261-41a3-a94f-b7806b0dcc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7648c819-c4bc-4a99-a4ae-1dad33915bcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Szijjarto_Peter_es_az_elheto_diktaturak_esete_a_migracios_kepmutatassal","timestamp":"2019. június. 13. 14:32","title":"Szijjártó Péter és az élhető diktatúrák esete a migrációs képmutatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7618f202-0f65-489e-bcbe-d45184faf772","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jóval a Hableány tragédiája előtt figyelmeztettek szakértők arra, hogy a Budapestnél a Dunán megnövekedett hajóforgalom problémákat okozhat, a kormányzat mégsem avatkozott közbe – írja a The New York Times a május 29-i, huszonnyolc halálos áldozatot követelő hajóbaleset nyomán.","shortLead":"Jóval a Hableány tragédiája előtt figyelmeztettek szakértők arra, hogy a Budapestnél a Dunán megnövekedett hajóforgalom...","id":"20190613_NYT_dunai_hajobaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7618f202-0f65-489e-bcbe-d45184faf772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eafc29-8d42-4105-8bb9-d65f1a407983","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_NYT_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 13. 14:30","title":"Jelentésben figyelmeztették a városvezetést, túlzsúfolt a Duna Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]