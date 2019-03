Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019. július 1-től bővül a családi otthonteremtési kedvezmény hitelének felhasználási köre.","shortLead":"2019. július 1-től bővül a családi otthonteremtési kedvezmény hitelének felhasználási köre.","id":"20190313_Bovitett_csok_itt_vannak_a_reszletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5c734c-7ed9-4426-9639-91d41d689b3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Bovitett_csok_itt_vannak_a_reszletek","timestamp":"2019. március. 13. 12:02","title":"Bővített csok: itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cea7cc-becd-49fb-97dd-ae40e7204f53","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Este újabb szavazás következik a londoni parlamentben, az EU egyre dühösebb.","shortLead":"Este újabb szavazás következik a londoni parlamentben, az EU egyre dühösebb.","id":"20190313_No_deal_Brexitre_keszulve_vammentesseget_biztosit_a_brit_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55cea7cc-becd-49fb-97dd-ae40e7204f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377eb3bd-12ef-4fbe-9c88-5685a24ceea1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_No_deal_Brexitre_keszulve_vammentesseget_biztosit_a_brit_kormany","timestamp":"2019. március. 13. 13:42","title":"No deal Brexitre készülve vámmentességet biztosít a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az üzbegisztáni reformok hatására egyre inkább turistacélponttá válik a közép-ázsiai ország, s ezért a magyar hátterű Wizz Air légitársaság is érdeklődik a Taskent–Budapest közvetlen járat beindítása iránt – írta az Azernews.az azeri hírportál.","shortLead":"Az üzbegisztáni reformok hatására egyre inkább turistacélponttá válik a közép-ázsiai ország, s ezért a magyar hátterű...","id":"20190313_Taskentbe_is_repulne_a_Wizzair","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93db1237-27e7-470b-86db-20ae1ef759ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Taskentbe_is_repulne_a_Wizzair","timestamp":"2019. március. 13. 16:37","title":"Taskentbe is repülne a Wizz Air?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég máshova helyezi át a gyártókapacitásokat, a cég angliai döntéseinek majdnem 1000 munkahely eshet áldozatul.\r

