Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Cáfolnak, szerintük marad a nyugdíjasoknak és a fogyatékossággal élőknek szóló program.","shortLead":"Cáfolnak, szerintük marad a nyugdíjasoknak és a fogyatékossággal élőknek szóló program.","id":"20190613_Nemzeti_Udulesi_Alapitvany_Nem_szunik_meg_az_Erzsebetprogram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fad716a-a6fc-46ed-be2d-6c79c9310045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Nemzeti_Udulesi_Alapitvany_Nem_szunik_meg_az_Erzsebetprogram","timestamp":"2019. június. 13. 18:00","title":"Nemzeti Üdülési Alapítvány: Nem szűnik meg az Erzsébet-program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók megfékezték a lángokat, azok a motorból az utastérre nem terjedtek át.","shortLead":"A tűzoltók megfékezték a lángokat, azok a motorból az utastérre nem terjedtek át.","id":"20190614_Kigyulladt_egy_busz_a_Gazdagreti_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e667f220-9809-49f0-a137-93a4b83cf5d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Kigyulladt_egy_busz_a_Gazdagreti_teren","timestamp":"2019. június. 14. 15:04","title":"Kigyulladt egy busz a Gazdagréti téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbd3723-9e9c-4537-8d81-85d3a6dd1f3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hercegség utcáin egyre kevésbé toleránsak a hangos sportkocsikkal szemben.","shortLead":"A hercegség utcáin egyre kevésbé toleránsak a hangos sportkocsikkal szemben.","id":"20190613_lefoglalt_szupersportkocsik_monaco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcbd3723-9e9c-4537-8d81-85d3a6dd1f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843844e9-5502-4d64-ae39-c73379a408a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_lefoglalt_szupersportkocsik_monaco","timestamp":"2019. június. 13. 12:48","title":"Komoly szuperautó-gyűjteményt hozott össze lefoglalt autókból a monacói rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba325907-41e1-40c5-a831-7ed0011be3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmileg meglehetősen érdekes felállásban rendezik meg június 16-án a Szabadságkoncertet.","shortLead":"Történelmileg meglehetősen érdekes felállásban rendezik meg június 16-án a Szabadságkoncertet.","id":"20190614_Nagy_Fero_szerint_elevult_Vikidal_Gyula_besugo_multja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba325907-41e1-40c5-a831-7ed0011be3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7b1ca5-e22a-4e2c-894d-445f7b70d2a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Nagy_Fero_szerint_elevult_Vikidal_Gyula_besugo_multja","timestamp":"2019. június. 14. 09:16","title":"Nagy Feró szerint elévült Vikidál Gyula besúgó múltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A La Liga nevű focis alkalmazás a telefon mikrofonját használva lehallgatta szurkolóit, hogy kiderítse, melyek azok a kocsmák, ahol a szükséges licenc nélkül közvetítenek mérkőzéseket.","shortLead":"A La Liga nevű focis alkalmazás a telefon mikrofonját használva lehallgatta szurkolóit, hogy kiderítse, melyek azok...","id":"20190613_la_liga_app_focis_alkalmazas_mikrofon_hallgatozas_illegalis_kozvetitesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff8e6a1-b608-4b1c-a0da-480c90256bad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_la_liga_app_focis_alkalmazas_mikrofon_hallgatozas_illegalis_kozvetitesek","timestamp":"2019. június. 13. 18:03","title":"Most derült ki, hogy az egyik legnépszerűbb focis alkalmazás lehallgatta a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363b421-e3af-45c6-82ce-234920dfb7b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az olvadó talajból Szibériában is értékes leletek bukkanhatnak elő, most például egy 40 ezer évvel ezelőtt élt farkas feje. A Jakutföldön talált ragadozó feje hihetetlenül jó állapotban maradt fenn.","shortLead":"Az olvadó talajból Szibériában is értékes leletek bukkanhatnak elő, most például egy 40 ezer évvel ezelőtt élt farkas...","id":"20190614_40_ezer_eves_farkasfej_jakutfold_sziberia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5363b421-e3af-45c6-82ce-234920dfb7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afef7bce-a84e-4557-9e7b-a5cd130e3683","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_40_ezer_eves_farkasfej_jakutfold_sziberia","timestamp":"2019. június. 14. 10:03","title":"Döbbenetes képek: 40 ezer éves farkasfejre bukkantak Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45caaf4e-7ce9-4cb8-a7bc-97f375ee113c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sajtó kamerái előtt mutatta be szerdán Donald Trump amerikai elnök, milyen lehet a megújult Air Force One. Egy dolog már most biztos: a festés radikálisan eltér majd a korábbiaktól.","shortLead":"A sajtó kamerái előtt mutatta be szerdán Donald Trump amerikai elnök, milyen lehet a megújult Air Force One. Egy dolog...","id":"20190613_donald_trump_elnoki_kulongep_air_force_one","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45caaf4e-7ce9-4cb8-a7bc-97f375ee113c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fd066c-9fe7-457d-94b3-8766a0a4b487","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_donald_trump_elnoki_kulongep_air_force_one","timestamp":"2019. június. 13. 20:03","title":"Vörös csíkokat festetne az elnöki különgépre Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tíz jelöltből hármat kiejtettek, heten maradtak versenyben. Boris Johnson nagy fölénnyel nyert.","shortLead":"A tíz jelöltből hármat kiejtettek, heten maradtak versenyben. Boris Johnson nagy fölénnyel nyert.","id":"20190613_Boris_Johnson_nyert_az_elso_szavazason_ahol_eldol_ki_lesz_Theresa_May_utodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478e92e6-bde3-4608-a599-7621c816dfc1","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Boris_Johnson_nyert_az_elso_szavazason_ahol_eldol_ki_lesz_Theresa_May_utodja","timestamp":"2019. június. 13. 16:59","title":"Boris Johnson nyert az első szavazáson, ahol eldől, ki lesz Theresa May utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]