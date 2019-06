Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d900e9d0-a945-460c-94ac-9bdd23c74bf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A németországi pályát felrajzolták közutakon keresztül.","shortLead":"A németországi pályát felrajzolták közutakon keresztül.","id":"20190618_nurburgrin_amerika_kozut_google_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d900e9d0-a945-460c-94ac-9bdd23c74bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5de4de3-6444-4fa4-9af8-643c55e7b341","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_nurburgrin_amerika_kozut_google_terkep","timestamp":"2019. június. 18. 09:28","title":"Akkora Nürburgring-fan volt egy pár autós, hogy leutánozták a Google Térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","shortLead":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","id":"20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d165d-a4bb-4d8f-91a8-d35328fdf309","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","timestamp":"2019. június. 17. 09:04","title":"Duplájára is nőhet a meggy ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre több olvasói levelet kapunk és netszerte is sokasodnak a panaszkodó felhasználók: úgy tűnik, tucatjával zárja le a fiókokat a Facebook és az Instagram.","shortLead":"Egyre több olvasói levelet kapunk és netszerte is sokasodnak a panaszkodó felhasználók: úgy tűnik, tucatjával zárja le...","id":"20190617_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f55dbe8-5930-43a6-b48e-47a1152001d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram","timestamp":"2019. június. 17. 20:03","title":"Tiltási hullám söpör végig a magyar Facebookon, vagy csak valami hiba van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Práter utcától az Üllői útig kergette a rablót, akit aztán a rendőrök gyorsan elfogtak.","shortLead":"A Práter utcától az Üllői útig kergette a rablót, akit aztán a rendőrök gyorsan elfogtak.","id":"20190618_Csak_cigarettaert_ment_vegul_rablot_uldozott_egy_fotos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c5e894-b0fa-4d19-b471-a350a6bca0c3","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Csak_cigarettaert_ment_vegul_rablot_uldozott_egy_fotos","timestamp":"2019. június. 18. 14:14","title":"Csak cigarettáért ment, végül rablót üldözött egy fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c88093-36a5-4527-98ec-f0853db928b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A múlt héten kijött Bentley Flying Spur egy szemrevaló brit luxusautó, melyből most felbukkant egy praktikus új verzió. ","shortLead":"A múlt héten kijött Bentley Flying Spur egy szemrevaló brit luxusautó, melyből most felbukkant egy praktikus új verzió. ","id":"20190617_magyar_lelemenyesseg_ime_a_635_loeros_uj_bentley_kombi_valtozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80c88093-36a5-4527-98ec-f0853db928b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a9c8ee-8698-4240-b7e3-eacf64eda037","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_magyar_lelemenyesseg_ime_a_635_loeros_uj_bentley_kombi_valtozata","timestamp":"2019. június. 17. 11:21","title":"Magyar leleményesség: íme a 635 lóerős új Bentley kombi változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693c0ce9-8ac3-46ff-b01c-6698f35af2ae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt szeretnék, hogy a fiatalok hazájukban boldoguljanak.","shortLead":"Azt szeretnék, hogy a fiatalok hazájukban boldoguljanak.","id":"20190618_Etiop_kereszteny_vezetok_nyugtattak_Orban_Viktort_hogy_nem_kuldenek_bevandorlokat_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=693c0ce9-8ac3-46ff-b01c-6698f35af2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987866da-be12-4b1c-bf63-07576b6f1364","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Etiop_kereszteny_vezetok_nyugtattak_Orban_Viktort_hogy_nem_kuldenek_bevandorlokat_Magyarorszagra","timestamp":"2019. június. 18. 11:13","title":"Etióp keresztény vezetők nyugtatták Orbán Viktort, hogy nem küldenek bevándorlókat Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68550117-f7af-43ce-a52a-8523c373dc27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel több mint két hete mutatták be az új Motorola telefont, a középkategóriás Moto Z4-et. Kiderült, van egy rejtett funkciója is, amiről valamiért hallgat a gyártó.","shortLead":"Valamivel több mint két hete mutatták be az új Motorola telefont, a középkategóriás Moto Z4-et. Kiderült, van...","id":"20190618_motorola_moto_z4_nem_publikalt_funkcio_stylus_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68550117-f7af-43ce-a52a-8523c373dc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547e660f-f046-4dac-8390-173db36f6615","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_motorola_moto_z4_nem_publikalt_funkcio_stylus_tamogatas","timestamp":"2019. június. 18. 13:03","title":"Titkos funkció a Moto Z4-ben? De miért hallgattak róla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75035a22-06cf-4aa0-8488-d364fc3b9bbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyed nyaralásnak indult, durva büntetés is lehet a vége.","shortLead":"Könnyed nyaralásnak indult, durva büntetés is lehet a vége.","id":"20190617_Veletlenul_30_centis_kigyot_csempeszett_a_hatizsakjaban_egy_ferfi_Floridabol_Hawaiira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75035a22-06cf-4aa0-8488-d364fc3b9bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eddca5e-ba93-4bca-a541-4c0b52bd8bd8","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Veletlenul_30_centis_kigyot_csempeszett_a_hatizsakjaban_egy_ferfi_Floridabol_Hawaiira","timestamp":"2019. június. 17. 12:03","title":"Véletlenül 30 centis kígyót csempészett a hátizsákjában egy férfi Floridából Hawaiira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]