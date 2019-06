Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatalomgyakorlás eszközévé silányította az Orbán-kormány az állami vállalatokat.","shortLead":"A hatalomgyakorlás eszközévé silányította az Orbán-kormány az állami vállalatokat.","id":"20190619_Milliardokat_kaptak_az_allami_cegektol_a_kormany_kedvenc_uzletemberei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2a49de-8022-48fe-81f5-794447019fb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Milliardokat_kaptak_az_allami_cegektol_a_kormany_kedvenc_uzletemberei","timestamp":"2019. június. 19. 12:44","title":"Milliárdokat kaptak az állami cégektől a kormány kedvenc üzletemberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55c563c-1021-4a3b-bbef-b96d44032644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A spanyol Iratxe García Pérez az egyedüli jelölt volt a tisztségre.","shortLead":"A spanyol Iratxe García Pérez az egyedüli jelölt volt a tisztségre.","id":"20190618_europai_szocialdemokratak_iratxe_garcia_perez_frakciovezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55c563c-1021-4a3b-bbef-b96d44032644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a191f6ce-057c-4fc2-b1b5-f216dfb54e08","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_europai_szocialdemokratak_iratxe_garcia_perez_frakciovezeto","timestamp":"2019. június. 18. 16:18","title":"Női frakcióvezetője lett az európai szociáldemokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos és Katalin hercegnő konvoja épp Londonból sietett Windsorba, amikor az idős asszony megsérült. Az egyik rendőrségi motoros lehetett a ludas a balesetben. Vilmosék sajnálatukat fejezték ki, és megígérték, ha lehetséges lesz, meglátogatják a kórházban a sérültet.","shortLead":"Vilmos és Katalin hercegnő konvoja épp Londonból sietett Windsorba, amikor az idős asszony megsérült. Az egyik...","id":"20190619_Elutottek_Vilmos_hercegek_egy_83_eves_asszonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b844fac3-6254-4c15-bfb0-7c15611612f0","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Elutottek_Vilmos_hercegek_egy_83_eves_asszonyt","timestamp":"2019. június. 19. 06:49","title":"Elütöttek Vilmos hercegék egy 83 éves asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sebezhetőséget talált a Firefox kódjában a Mozilla, ezért egy soron kívüli javítást adtak ki hozzá. Ha még nem töltötte le, jobb, ha azonnal megteszi.","shortLead":"Súlyos sebezhetőséget talált a Firefox kódjában a Mozilla, ezért egy soron kívüli javítást adtak ki hozzá. Ha még nem...","id":"20190619_mozilla_firefox_frissites_hibajavitas_biztonsagi_res","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43769601-cde4-4158-857b-c1cf36182353","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_mozilla_firefox_frissites_hibajavitas_biztonsagi_res","timestamp":"2019. június. 19. 09:03","title":"Ha Firefox van a számítógépén, most azonnal frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b2497f-d55b-42f5-90af-0f086f8562d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alap 8-asnál kettővel több ajtóval és 2+2 helyett 4+1 személyes kivitelben támad az újdonság. ","shortLead":"Az alap 8-asnál kettővel több ajtóval és 2+2 helyett 4+1 személyes kivitelben támad az újdonság. ","id":"20190619_hivatalos_lelepleztek_a_bmw_8_gran_coupet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57b2497f-d55b-42f5-90af-0f086f8562d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea122cf6-a97e-4358-b387-9399168d9613","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_hivatalos_lelepleztek_a_bmw_8_gran_coupet","timestamp":"2019. június. 19. 11:21","title":"Hivatalos: leleplezték a BMW 8 Gran Coupét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be17568c-f395-4d42-aa0b-a5c73b3d801b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó újdonságából érkező villanymotoros, zöld rendszámos változat hatótávja meghaladja a 300 kilométert.","shortLead":"A francia gyártó újdonságából érkező villanymotoros, zöld rendszámos változat hatótávja meghaladja a 300 kilométert.","id":"20190619_itt_az_uj_peugeot_2008_amibol_tisztan_elektromos_valtozat_is_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be17568c-f395-4d42-aa0b-a5c73b3d801b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74227e1-b312-4c95-a154-9166ed96297f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_itt_az_uj_peugeot_2008_amibol_tisztan_elektromos_valtozat_is_keszul","timestamp":"2019. június. 19. 08:21","title":"Itt az új Peugeot 2008, amiből tisztán elektromos változat is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5986a47-8f7a-48e5-81a6-a5be20216e01","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csak a jéghegy csúcsát mutatta meg a napokban a The New York Times, amikor arról írt, az amerikaiak bedurvultak, és olyan rosszindulatú programokat telepítettek az orosz energia- és egyéb kulcsfontosságú hálózatokba, amelyek a megfelelő kód megadása esetén megbénítják az ellenfél kritikus infrastruktúráját. A „trójai falovak” bejuttatása ugyanis csak része a nagyhatalmak között már évek óta egyre keményebb eszközökkel dúló, szabályok nélküli kiberháborúnak.","shortLead":"Csak a jéghegy csúcsát mutatta meg a napokban a The New York Times, amikor arról írt, az amerikaiak bedurvultak, és...","id":"20190619_K_vilaghaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5986a47-8f7a-48e5-81a6-a5be20216e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94f6562-9dac-4c4d-be0f-f1736c778e4c","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_K_vilaghaboru","timestamp":"2019. június. 19. 14:00","title":"Láthatatlan fegyverekkel harcolnak egymás ellen a világ nagyhatalmai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d318c02-9b51-49a4-9641-42590381b3e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen fontos küldetésen van túl az az önvezető tengeralattjáró, amelyet a Déli-sarkvidék közelében engedtek \"szabadjára\" még 2017-ben. A Boaty McBoatface névre keresztelt szerkezet az óceán mélyéről készített 3D-s térképet, amely az áramlatokról szolgáltat igen hasznos információval, amelyet nemrég közöltek a kutatók.","shortLead":"Igen fontos küldetésen van túl az az önvezető tengeralattjáró, amelyet a Déli-sarkvidék közelében engedtek \"szabadjára\"...","id":"20190619_boaty_mcboatface_tengeralattjaro_ocean_antarktisz_tengeraramlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d318c02-9b51-49a4-9641-42590381b3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc1df5b-2824-4d7c-9cec-2e2b87fae292","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_boaty_mcboatface_tengeralattjaro_ocean_antarktisz_tengeraramlat","timestamp":"2019. június. 19. 15:03","title":"Fontos részlet derült ki arról, hogyan melegszik az óceán vize","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]