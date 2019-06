Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22ca6611-9e40-4ef2-bec6-97c5dbec2e18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava úgy tudja, a Lánchíd Palotát nézték ki a Nemzetközi Beruházási Banknak. ","shortLead":"A Népszava úgy tudja, a Lánchíd Palotát nézték ki a Nemzetközi Beruházási Banknak. ","id":"20190621_Nem_akarmilyen_epuletet_berelne_a_kormany_az_orosz_vezetesu_banknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22ca6611-9e40-4ef2-bec6-97c5dbec2e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27770c4c-550f-4e54-844a-cb9b44213552","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Nem_akarmilyen_epuletet_berelne_a_kormany_az_orosz_vezetesu_banknak","timestamp":"2019. június. 21. 06:38","title":"Nem akármilyen épületet bérelne a kormány az orosz vezetésű banknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét tudományos ismereteit csillogtatja az amerikai elnök, Donald Trump, aki ezúttal az ufók kapcsán osztotta meg gondolatait a világgal.","shortLead":"Ismét tudományos ismereteit csillogtatja az amerikai elnök, Donald Trump, aki ezúttal az ufók kapcsán osztotta meg...","id":"20190621_donald_trump_ufo_idegen_urleny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9690b2dc-b7e5-480b-9283-f903535532cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_donald_trump_ufo_idegen_urleny","timestamp":"2019. június. 21. 10:03","title":"Donald Trump elmondta a véleményét az ufókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem tragédiába fulladt a pedagógusok szakmai programja, a mentőszolgálat embereinek instrukcióit követve kollégái mentették meg a tanár életét.

","shortLead":"Majdnem tragédiába fulladt a pedagógusok szakmai programja, a mentőszolgálat embereinek instrukcióit követve kollégái...","id":"20190621_Kollegainak_kellett_ujraeleszteniuk_egy_tanart_a_tovabbkepzesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df604bbb-7850-491b-a53a-8073e810e1c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Kollegainak_kellett_ujraeleszteniuk_egy_tanart_a_tovabbkepzesen","timestamp":"2019. június. 21. 16:42","title":"Kollégáinak kellett újraéleszteniük egy tanárt a továbbképzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6dfc2f-4519-46c6-8f32-19868a489536","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz istálló azt szerette volna elérni, hogy vizsgálják felül a versenybírák Kanadai Nagydíjon hozott döntését, amely megfosztotta Sebastian Vettelt a győzelemtől. ","shortLead":"Az olasz istálló azt szerette volna elérni, hogy vizsgálják felül a versenybírák Kanadai Nagydíjon hozott döntését...","id":"20190621_ferrari_sebastian_vettel_felulvizsgalat_buntetes_fia_kanadai_nagydij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6dfc2f-4519-46c6-8f32-19868a489536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32594a60-e822-46c9-b674-bb32b5926738","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_ferrari_sebastian_vettel_felulvizsgalat_buntetes_fia_kanadai_nagydij","timestamp":"2019. június. 21. 18:47","title":"Elkaszálta a Ferrari próbálkozását az FIA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három eszköz állt munkába, kettő a felderítésben segít, a harmadik egy automatikusan felfújódó mentőeszközt is visz magával.","shortLead":"Három eszköz állt munkába, kettő a felderítésben segít, a harmadik egy automatikusan felfújódó mentőeszközt is visz...","id":"20190621_Dronok_segitik_a_vizimentok_munkajat_a_Balatonon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb67710-86b6-4d41-9640-7278e04aec35","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Dronok_segitik_a_vizimentok_munkajat_a_Balatonon","timestamp":"2019. június. 21. 13:47","title":"Drónok segítik a vízimentők munkáját a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa84c0d5-7d1f-4570-ac06-413a08a2a474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a szív zavarát érzékelő okosórák életmentők egy-egy veszélyes szituációban. Most az Apple Find My Friends szolgáltatásáról érkezett egy érdekes esetbeszámoló.","shortLead":"Nem csak a szív zavarát érzékelő okosórák életmentők egy-egy veszélyes szituációban. Most az Apple Find My Friends...","id":"20190620_apple_find_my_friends_autobaleset_eletmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa84c0d5-7d1f-4570-ac06-413a08a2a474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b5f962-1d76-4e99-98b8-e3ea4ebc31ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_apple_find_my_friends_autobaleset_eletmentes","timestamp":"2019. június. 20. 12:03","title":"Életet mentett az Apple barátkereső szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222a451d-abc1-4680-bf2d-63b9fd5b58ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ami esetleg jót tesz a testünkön lévő bőrnek, az nagyon nem tesz jót az autóban lévő anyagoknak.","shortLead":"Ami esetleg jót tesz a testünkön lévő bőrnek, az nagyon nem tesz jót az autóban lévő anyagoknak.","id":"20190620_auto_bor_karpit_muanyag_naptej_ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=222a451d-abc1-4680-bf2d-63b9fd5b58ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bce8b00-abe2-4392-b664-bea6fbf18155","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_auto_bor_karpit_muanyag_naptej_ford","timestamp":"2019. június. 20. 12:33","title":"Miért ne vezessen naptejes vagy fertőtlenítővel bekent kézzel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Indulása óta 6 milliárd forint osztalékot termelt tulajdonosainak, elsősorban Sánta János hódmezővásárhelyi vállalkozónak az állami dohánykereskedelmi monopólium. Az államhoz eközben koncessziós díjból és nyereségadóból együtt 1,3 milliárd folyt be. A monopólium tulajdonosai ráadásul a dohánykövetési rendszerrel kapcsolatos kiadásaikra is százmilliókat vettek ki.","shortLead":"Indulása óta 6 milliárd forint osztalékot termelt tulajdonosainak, elsősorban Sánta János hódmezővásárhelyi...","id":"20190620_Oriasi_dohanyt_szakitott_Lazar_Janos_dohanyos_baratja_az_allami_monopoliummal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20a2e66-7daf-4599-8839-b697bdf88f03","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_Oriasi_dohanyt_szakitott_Lazar_Janos_dohanyos_baratja_az_allami_monopoliummal","timestamp":"2019. június. 20. 07:15","title":"Óriási dohányt szakított Lázár János ismerőse az állami monopóliummal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]