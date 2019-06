Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még híre-hamva sincs a Qualcomm következő lapkakészletének – az aktuális csúcstelefonokban még a Snapdragon 855 dolgozik –, azonban már van, aki a Snapdragon 865-ről szállít információkat.","shortLead":"Egyelőre még híre-hamva sincs a Qualcomm következő lapkakészletének – az aktuális csúcstelefonokban még a Snapdragon...","id":"20190620_qualcomm_snapdragon_865_lapkakeszlet_5g_modem_integralva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b75d64-e4ef-4230-a0ba-8d3fbaa874b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_qualcomm_snapdragon_865_lapkakeszlet_5g_modem_integralva","timestamp":"2019. június. 20. 15:03","title":"Szállingóznak a hírek a Qualcomm jövő évi csúcstelefonokba szánt lapkakészletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8e405d-e0a6-42db-9bdf-9e1763a9885a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményben cáfolja a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt a korábbi hírt, hogy cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása miatt nyomoznak a Hableány-baleset ügyében.","shortLead":"Közleményben cáfolja a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt a korábbi hírt, hogy cserbenhagyás és...","id":"20190620_hableany_viking_sigyn_brfk_cafolat_nyomozas_jurij_c","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec8e405d-e0a6-42db-9bdf-9e1763a9885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fff0b7-dea1-43fd-841d-dd8227461ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_hableany_viking_sigyn_brfk_cafolat_nyomozas_jurij_c","timestamp":"2019. június. 20. 10:56","title":"Nem gyanúsítják cserbenhagyással a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja a legalkalmasabbnak.","shortLead":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja...","id":"20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a44f384-c668-4b56-9063-262db0bb861c","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 22. 08:38","title":"A 100 éves Bálint gazda is szavazott az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fb64a6-5d51-4c0f-8ec6-131c9b1b605c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepően hatékonynak bizonyult az a szúnyogcsapda, amit otthon, néhány óra alatt bárki elkészíthet. A legtöbb háznál még az alapanyagokért sem kell túl messze menni.","shortLead":"Meglepően hatékonynak bizonyult az a szúnyogcsapda, amit otthon, néhány óra alatt bárki elkészíthet. A legtöbb háznál...","id":"20190621_szunyogok_ellen_szunyogcsapda_hazilag_ovillanta_keszitese_gumiabroncs_szunyog_pete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb64a6-5d51-4c0f-8ec6-131c9b1b605c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a58bd4f-3f22-46e9-b7d9-1edad3be7112","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_szunyogok_ellen_szunyogcsapda_hazilag_ovillanta_keszitese_gumiabroncs_szunyog_pete","timestamp":"2019. június. 21. 08:33","title":"Ezzel az olcsó szúnyogcsapdával 7x annyi szúnyogot kaphat el, mint mással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dries van Langenhove tavaly Orbán Viktorral pózolt, és előadást tartott a tusványosi szabadegyetemen.","shortLead":"Dries van Langenhove tavaly Orbán Viktorral pózolt, és előadást tartott a tusványosi szabadegyetemen.","id":"20190620_Rasszizmussal_gyanusitjak_Orban_belga_raongojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1638c54-87c5-4290-9729-26e852ee01c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Rasszizmussal_gyanusitjak_Orban_belga_raongojat","timestamp":"2019. június. 20. 20:03","title":"Rasszizmussal gyanúsítják Orbán belga rajongóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1992a2-9025-45c2-ab71-fd787d7fc56f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Minőség, emberség, szabadság, közösség!” szlogennel július 30 és augusztus 3. között újra megnyitja kapuit a Katlan.\r

\r

","shortLead":"„Minőség, emberség, szabadság, közösség!” szlogennel július 30 és augusztus 3. között újra megnyitja kapuit...","id":"20190620_A_10_eve_elhunyt_Cseh_Tamasra_emlekezik_az_idei_Ordogkatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad1992a2-9025-45c2-ab71-fd787d7fc56f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80749e05-df3c-46c8-bea3-7810235c3e0d","keywords":null,"link":"/elet/20190620_A_10_eve_elhunyt_Cseh_Tamasra_emlekezik_az_idei_Ordogkatlan","timestamp":"2019. június. 20. 15:53","title":"A 10 éve elhunyt Cseh Tamásra emlékezik az idei Ördögkatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Balczó Zoltán és Nunkovics Tibor érkeznek a távozók helyére.","shortLead":"Balczó Zoltán és Nunkovics Tibor érkeznek a távozók helyére.","id":"20190621_Ok_lesznek_a_Jobbik_uj_parlamenti_kepviseloi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d7d350-5275-4670-a023-f67dff7e32e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Ok_lesznek_a_Jobbik_uj_parlamenti_kepviseloi","timestamp":"2019. június. 21. 20:32","title":"Ők lesznek a Jobbik új parlamenti képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7b3836-0320-4d3f-87dd-ea44fac27dc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És annak környékéé. ","shortLead":"És annak környékéé. ","id":"20190621_Tarlos_Oktober_vegennovember_elejen_kezdodhet_a_Lanchid_felujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7b3836-0320-4d3f-87dd-ea44fac27dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3557d9-5907-41bd-a812-16563297ec48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Tarlos_Oktober_vegennovember_elejen_kezdodhet_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2019. június. 21. 18:59","title":"Tarlós: Október végén, november elején kezdődhet a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]