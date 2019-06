Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fb63aff-9edc-4935-ba6a-752395ad4e65","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar kutató, Ari Csilla neurobiológus is részt vett a NASA legújabb, sorrendben 23. NEEMO expedíciójában. A kutatás során sok hasznos információt gyűjtöttek be a későbbi Hold- és Mars-missziókhoz.","shortLead":"Egy magyar kutató, Ari Csilla neurobiológus is részt vett a NASA legújabb, sorrendben 23. NEEMO expedíciójában...","id":"20190622_ari_csilla_neurobiologus_nasa_expedicio_23_neemo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fb63aff-9edc-4935-ba6a-752395ad4e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c08b24e-fb96-4024-b231-d2e474089b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_ari_csilla_neurobiologus_nasa_expedicio_23_neemo","timestamp":"2019. június. 22. 10:03","title":"Magyar kutató is részt vett a NASA most zárult küldetésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02681139-05af-4dba-9857-1b258f99953b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt nem akarja, hogy a Kúria kimondja, jogszerű volt az emberek megtévesztése, amikor a Fidesz aktivistái aláírást gyűjtöttek a Kálvin téren, ezért inkább lemond a felülvizsgálatról.\r

