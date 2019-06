Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Udvarias volt, megköszönte a kérdést. De nem válaszolt. Pedig az EU Csalás Elleni Hivatala is arra jutott, hogy elherdálták az uniós támogatást, és semmilyen érdemi munkát nem végeztek a Híd a munka világába program keretében.","shortLead":"Udvarias volt, megköszönte a kérdést. De nem válaszolt. Pedig az EU Csalás Elleni Hivatala is arra jutott...","id":"20190624_Koszonom__mondta_Farkas_Florian_amikor_az_OLAFvizsgalatrol_kerdeztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306de877-a322-4fad-88ed-7a67d54057b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Koszonom__mondta_Farkas_Florian_amikor_az_OLAFvizsgalatrol_kerdeztek","timestamp":"2019. június. 24. 17:57","title":"„Köszönöm” – mondta Farkas Flórián, amikor az OLAF-vizsgálatról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8830b1af-a26c-4155-9d4d-b9f5e2f086ff","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ötszáz éve halt meg Lucrezia Borgia, és az utókor még mindig a méregkeverők királynőjét és a feslett nőt látja benne. Pedig ha a vérgőzös történelmi pletykák mögé nézünk, egy kimagaslóan intelligens és sikeres nőt találunk, aki élete felében teljesen ki volt szolgáltatva a családja politikai ambícióinak. Nincs ebben semmi meglepő: éppen ilyen ellentmondásos sors jutott a nőknek a reneszánszban.","shortLead":"Ötszáz éve halt meg Lucrezia Borgia, és az utókor még mindig a méregkeverők királynőjét és a feslett nőt látja benne...","id":"20190624_Lucrezia_Borgia_500_eve_halt_meg_reneszansz_kora_ujkor_kozepkor_Cesare_Borgia_VI_Sandor_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8830b1af-a26c-4155-9d4d-b9f5e2f086ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd16926-61ef-42e8-bc58-27c5dd1af59e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Lucrezia_Borgia_500_eve_halt_meg_reneszansz_kora_ujkor_kozepkor_Cesare_Borgia_VI_Sandor_papa","timestamp":"2019. június. 24. 20:00","title":"A „vérfertőző femme fatale”, aki nem szabadult az ellenfelei propagandájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a657e38-3941-4311-83ff-2630aee4b1f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bahreinben nemrég még csak tervezgették, hogy víz alatti kalandparkot létesítenek búvároknak, mostanra viszont már a legfőbb látványosság, a Boeing 747-es is látható a helyszínen.","shortLead":"Bahreinben nemrég még csak tervezgették, hogy víz alatti kalandparkot létesítenek búvároknak, mostanra viszont már...","id":"20190624_boeing_747_divebahrain_latvanyossag_elsullyesztett_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a657e38-3941-4311-83ff-2630aee4b1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d8f6e4-0e6a-4709-8062-b0658209705e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_boeing_747_divebahrain_latvanyossag_elsullyesztett_repulogep","timestamp":"2019. június. 24. 09:33","title":"A nap videója: Így néz ki a víz alatt az elsüllyesztett Boeing 747-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hárshegyi útról tűntek el az állatok. ","shortLead":"A Hárshegyi útról tűntek el az állatok. ","id":"20190624_Eltunt_ket_kenguru_Budan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca03786e-db01-49f8-bfe5-c59c16163794","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Eltunt_ket_kenguru_Budan","timestamp":"2019. június. 24. 07:18","title":"Eltűnt két kenguru Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az E.On magyar és cseh érdekeltségek mellett németországi üzletrészeket is eladna, nehogy versenyhivatali akadályba ütközzön egy konkurens felvásárlása. ","shortLead":"Az E.On magyar és cseh érdekeltségek mellett németországi üzletrészeket is eladna, nehogy versenyhivatali akadályba...","id":"20190625_Eladna_magyar_erdekeltsegei_egy_reszet_az_EOn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ce5250-6bd8-4f56-9031-34f84d59dec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Eladna_magyar_erdekeltsegei_egy_reszet_az_EOn","timestamp":"2019. június. 25. 12:17","title":"Eladná magyar érdekeltségei egy részét az E.On","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb39942f-0b60-4658-882b-1aa2ea8054d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"10 millió kamion 169 millió tonna áruval szelte át Magyarországot 2018-ban. A vasúti szállítás és a dunai hajózás még mindig nem tört előre. ","shortLead":"10 millió kamion 169 millió tonna áruval szelte át Magyarországot 2018-ban. A vasúti szállítás és a dunai hajózás még...","id":"20190625_Brutalisan_leterheltek_a_magyar_kozutakat_a_kamionosok_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb39942f-0b60-4658-882b-1aa2ea8054d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4486199-2f28-4fef-ae01-16a85ab1de78","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_Brutalisan_leterheltek_a_magyar_kozutakat_a_kamionosok_tavaly","timestamp":"2019. június. 25. 12:55","title":"Brutálisan leterhelték a magyar közutakat a kamionosok tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emberi mulasztás és a biztonsági protokollok hiánya miatt mintegy 10 hónapon át voltak jelen a kiberbűnözők a NASA Jet Propulsion Laboratory rendszerében.","shortLead":"Emberi mulasztás és a biztonsági protokollok hiánya miatt mintegy 10 hónapon át voltak jelen a kiberbűnözők a NASA Jet...","id":"20190625_nasa_hacker_kibertamadas_hackertamadas_raspberry_pi_jpl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1fc76a-8a9b-4793-b38c-d8716a32d7ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_nasa_hacker_kibertamadas_hackertamadas_raspberry_pi_jpl","timestamp":"2019. június. 25. 13:33","title":"Kibertámadás érte a NASA-t, adatokat is loptak tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716cd0e4-91c9-427a-ba7f-25105a931f11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenekar 1973-as Houses of the Holy című albumának borítóján meztelen kislányok láthatók, a tiltást végül feloldotta a Facebook.



","shortLead":"A zenekar 1973-as Houses of the Holy című albumának borítóján meztelen kislányok láthatók, a tiltást végül feloldotta...","id":"20190625_Letiltotta_a_Facebook_az_ikonikus_Led_Zeppelinlemezboritot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=716cd0e4-91c9-427a-ba7f-25105a931f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaeb0e3-aa1d-4e1d-9ada-de72176c78ea","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Letiltotta_a_Facebook_az_ikonikus_Led_Zeppelinlemezboritot","timestamp":"2019. június. 25. 10:47","title":"Letiltotta a Facebook az ikonikus Led Zeppelin-lemezborítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]