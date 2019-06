Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítója egy interjúban beszélt arról, szerinte mi volt a legrosszabb döntés, amit a Microsoft irányításában meghozott.","shortLead":"A Microsoft társalapítója egy interjúban beszélt arról, szerinte mi volt a legrosszabb döntés, amit a Microsoft...","id":"20190624_microsoft_bill_gates_okostelefon_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f68dda9-d9d8-44a1-9826-00ff5b053259","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_microsoft_bill_gates_okostelefon_android","timestamp":"2019. június. 24. 12:03","title":"Bill Gates élete legnagyobb hibájának tartja, hogy lecsúsztak az Android helyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre kevesebbet költ az állam egészségügyre, de azt is rossz struktúrára. 