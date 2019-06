Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ca3dc20-19e4-4e3f-8809-43206480f586","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ugyan többet vártak tőle, 118 millió dolláros (33,6 milliárd forintos) hétvégi jegyárbevételével mégis könnyedén nyerte meg az észak-amerikai mozis hétvégét a Pixar családi animációja, a Toy Story 4.","shortLead":"Ugyan többet vártak tőle, 118 millió dolláros (33,6 milliárd forintos) hétvégi jegyárbevételével mégis könnyedén nyerte...","id":"20190623_A_Toy_Story_4_az_eszakamerikai_mozis_toplista_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ca3dc20-19e4-4e3f-8809-43206480f586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01208b48-f234-4bda-9e42-b3aa2882726b","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_Toy_Story_4_az_eszakamerikai_mozis_toplista_elen","timestamp":"2019. június. 23. 21:28","title":"A Toy Story 4 az észak-amerikai mozis toplista élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. 