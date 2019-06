Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c827b635-1883-42c9-9f87-312cbb2ceb48","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 29 éves Alek Sigley irodalmat tanul a phenjani egyetemen, családja napok óta nem hallott róla. ","shortLead":"A 29 éves Alek Sigley irodalmat tanul a phenjani egyetemen, családja napok óta nem hallott róla. ","id":"20190627_Orizetbe_vehettek_EszakKorea_egyetlen_ausztal_lakojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c827b635-1883-42c9-9f87-312cbb2ceb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d09955-2ae7-4103-9110-e3c606c8a764","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Orizetbe_vehettek_EszakKorea_egyetlen_ausztal_lakojat","timestamp":"2019. június. 27. 08:46","title":"Őrizetbe vehették Észak-Korea egyetlen ausztrál lakóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc0b27-e2ec-4785-9dc6-18bd89f3060f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Vigyázz a gondolataidra, mert szavakká válnak” – tartja a híres mondás, és itt még nincs vége. A szavakból tettek, a tettekből szokások, a szokásokból mintázatok lesznek, a tovagyűrűző hatások pedig mederbe terelik egész életünk alakulását. ","shortLead":"„Vigyázz a gondolataidra, mert szavakká válnak” – tartja a híres mondás, és itt még nincs vége. A szavakból tettek...","id":"20190627_10_pelda_arra_hogyan_gondolkodik_az_egeszseges_onbizalmu_ember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07dc0b27-e2ec-4785-9dc6-18bd89f3060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f15b6bc-6639-486e-b89a-20350b9429cf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190627_10_pelda_arra_hogyan_gondolkodik_az_egeszseges_onbizalmu_ember","timestamp":"2019. június. 27. 08:15","title":"Így gondolkodik az egészséges önbizalmú ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cee7266-8f7b-4bd1-a33d-d0a8c80e486c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Időnként előkerül a közbeszédben, hogy nem baj, ha időnként megütjük a gyereket fegyelmezési célból. Most épp Márki-Zay Péter fejtette ezt ki, de korábban Orbán Viktornak is tetszett volna egy ilyen passzus a köznevelési törvényben. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő kifakadt Márki-Zay Péterre.","shortLead":"Időnként előkerül a közbeszédben, hogy nem baj, ha időnként megütjük a gyereket fegyelmezési célból. Most épp Márki-Zay...","id":"20190626_Pont_annyira_nem_szabad_gyereket_bantalmazni_mint_csokit_lopni_a_boltbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cee7266-8f7b-4bd1-a33d-d0a8c80e486c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a359752a-1561-411f-900a-ac1ba39c642b","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Pont_annyira_nem_szabad_gyereket_bantalmazni_mint_csokit_lopni_a_boltbol","timestamp":"2019. június. 26. 07:10","title":"„Pont annyira nem szabad gyereket bántalmazni, mint csokit lopni a boltból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fellépések közti szünetekben óriáskivetítőkön emlékeztetik a fesztiválozókat arra, hogy 30 éves a rendszerváltás.","shortLead":"A fellépések közti szünetekben óriáskivetítőkön emlékeztetik a fesztiválozókat arra, hogy 30 éves a rendszerváltás.","id":"20190627_Ket_koncert_kozott_Orban_Viktorral_szorakoztatjak_a_VOLT_kozonseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa0c050-ab80-4362-b021-af52518de489","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Ket_koncert_kozott_Orban_Viktorral_szorakoztatjak_a_VOLT_kozonseget","timestamp":"2019. június. 27. 08:51","title":"Két koncert között Orbán Viktorral szórakoztatják a VOLT közönségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a4f613-19c5-4f19-94e1-afb1dbed0d7e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Keringési panaszokat és fokozódó allergiás tüneteket is hozhat a csütörtökig tartó hőhullám - hívta fel a figyelmet Pintér Ferenc \"meteogyógyász\".","shortLead":"Keringési panaszokat és fokozódó allergiás tüneteket is hozhat a csütörtökig tartó hőhullám - hívta fel a figyelmet...","id":"20190626_Meg_rosszabbul_erezhetik_magukat_a_hohullamban_az_allergiasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0a4f613-19c5-4f19-94e1-afb1dbed0d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de5ea2d-3219-4b9d-bbc1-02c4bf685645","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Meg_rosszabbul_erezhetik_magukat_a_hohullamban_az_allergiasok","timestamp":"2019. június. 26. 14:12","title":"Még rosszabbul érezhetik magukat a hőhullámban az allergiások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4f5c2-9b63-44ca-bb01-b36e1c233456","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201926_messze_meg_akonyec","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47e4f5c2-9b63-44ca-bb01-b36e1c233456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b3a5c4-28a5-4787-a486-85b8e89a879f","keywords":null,"link":"/itthon/201926_messze_meg_akonyec","timestamp":"2019. június. 27. 13:20","title":"Gergely Márton: Messze még a konyec","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93aa289-2ef3-47cf-947e-59c6d9beeda9","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"Két koncert között Orbán Viktorral szórakoztatják a VOLT Fesztivál közönségét Sopronban. Erről pedig eszünkbe jutott egy s más.","shortLead":"Két koncert között Orbán Viktorral szórakoztatják a VOLT Fesztivál közönségét Sopronban. Erről pedig eszünkbe jutott...","id":"20190627_Orwell_Sopronban__avagy_mit_keres_a_propaganda_a_VOLTon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93aa289-2ef3-47cf-947e-59c6d9beeda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc26f2-7522-44f1-8fce-984099ba4779","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Orwell_Sopronban__avagy_mit_keres_a_propaganda_a_VOLTon","timestamp":"2019. június. 27. 11:30","title":"Orwell Sopronban – avagy mit keres a propaganda a VOLT-on?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A villamos hálózat külső hatásra történt meghibásodása miatt (védelmi működés következtében) kiesett a Paksi Atomerőmű Zrt. 2. blokkja. Az erőmű tájékoztatási központja szerint várhatóan az esti órákban, a hiba elhárítását követően újra névleges teljesítményen üzemel majd a blokk.","shortLead":"A villamos hálózat külső hatásra történt meghibásodása miatt (védelmi működés következtében) kiesett a Paksi Atomerőmű...","id":"20190626_Kiesett_a_paksi_atomeromu_masodik_blokkja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6e2e59-1eea-401b-b6c4-a2c0c013e382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Kiesett_a_paksi_atomeromu_masodik_blokkja","timestamp":"2019. június. 26. 17:43","title":"Kiesett a paksi atomerőmű második blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]