[{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új kihívások várnak a kommunikációs államtitkárra. ","shortLead":"Új kihívások várnak a kommunikációs államtitkárra. ","id":"20190627_Kovacs_Zoltan_Nimrod_vadaszujsag_foszerkeszto_kinevezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c465cef2-db2f-4bc0-ba08-511a97fe2b24","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kovacs_Zoltan_Nimrod_vadaszujsag_foszerkeszto_kinevezes","timestamp":"2019. június. 27. 15:06","title":"Vadászújság főszerkesztője lett Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délután jön a hidegfront.","shortLead":"Délután jön a hidegfront.","id":"20190627_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c0d33a-1c57-467e-a638-eabbab0fa372","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","timestamp":"2019. június. 27. 13:14","title":"Másodfokú riasztásokat adtak ki zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4104e37f-a690-4229-89c3-f56f92bf66b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz ukrán illegálisan eladta a veséjét Kazahsztánban – jelentette be Vjacseszlav Abroszkin, az ukrán országos rendőrfőnök helyettese Facebook-oldalán.","shortLead":"Húsz ukrán illegálisan eladta a veséjét Kazahsztánban – jelentette be Vjacseszlav Abroszkin, az ukrán országos...","id":"20190626_Kazahsztanban_adjak_el_vesejuket_az_ukranok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4104e37f-a690-4229-89c3-f56f92bf66b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd8a10f-8ae5-47a8-a69c-acfd0bac6a99","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Kazahsztanban_adjak_el_vesejuket_az_ukranok","timestamp":"2019. június. 26. 14:46","title":"Kazahsztánban adják el veséjüket az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a nagy RS Audik, M-es BMW-k és AMG Mercedesek amerikai kihívója.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a nagy RS Audik, M-es BMW-k és AMG Mercedesek amerikai kihívója.","id":"20190628_707_loeros_izomauto_a_csaladnak_itt_a_legujabb_Dodge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dd948b-d815-4aef-a7e5-a74d8439838a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_707_loeros_izomauto_a_csaladnak_itt_a_legujabb_Dodge","timestamp":"2019. június. 28. 11:21","title":"707 lóerős izomautó a családnak, itt a legújabb Dodge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg is ünneplik a szép eredményt, a Balatonra mennek.","shortLead":"Meg is ünneplik a szép eredményt, a Balatonra mennek.","id":"20190628_Egy_teljes_vegzos_osztaly_kitunore_erettsegizett_Gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4a2f57-36e4-409e-ae8f-65141bfde21c","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Egy_teljes_vegzos_osztaly_kitunore_erettsegizett_Gyorben","timestamp":"2019. június. 28. 07:10","title":"Egy teljes végzős osztály kitűnőre érettségizett Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c791b-0f7f-42bd-a643-d25b22df2da1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Új vállalkozást indít, így \"szakít\" korábbi munkahelyével az Apple, és az elmúlt évek egyik legnagyobb hatású dizájnere, Jony Ive. ","shortLead":"Új vállalkozást indít, így \"szakít\" korábbi munkahelyével az Apple, és az elmúlt évek egyik legnagyobb hatású...","id":"20190628_jony_ive_apple_dizajner_formatervezo_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=765c791b-0f7f-42bd-a643-d25b22df2da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe3fc7b-419c-458d-b94e-43a553bbeae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_jony_ive_apple_dizajner_formatervezo_iphone","timestamp":"2019. június. 28. 08:33","title":"Egy korszak vége: Jony Ive otthagyja az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyarok közel fele készpénzzel fizet egy kutatás szerint. Főleg megszokásból. Az elektronikus fizetési megoldásokat emellett sokan bonyolultnak és veszélyesnek tartják.","shortLead":"A magyarok közel fele készpénzzel fizet egy kutatás szerint. Főleg megszokásból. Az elektronikus fizetési megoldásokat...","id":"20190626_Ugy_vannak_a_magyarok_a_keszpenzzel_mint_egy_rossz_hazassaggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119e027c-f827-4beb-b79e-6fb7f9dc4d30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Ugy_vannak_a_magyarok_a_keszpenzzel_mint_egy_rossz_hazassaggal","timestamp":"2019. június. 26. 16:15","title":"Úgy vannak a magyarok a készpénzzel, mint egy rossz házassággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df99342d-9d5a-48cb-8f34-c4b2f9a2df29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robbanás rázta meg a Bécs negyedik kerületében lévő Pressgasse nevű utca egyik többemeletes épületét.","shortLead":"Robbanás rázta meg a Bécs negyedik kerületében lévő Pressgasse nevű utca egyik többemeletes épületét.","id":"20190626_Robbanas_tortent_egy_becsi_epuletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df99342d-9d5a-48cb-8f34-c4b2f9a2df29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e29c3ee-714b-4173-89c3-d7224225be39","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Robbanas_tortent_egy_becsi_epuletben","timestamp":"2019. június. 26. 17:07","title":"Robbanás történt egy bécsi épületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]