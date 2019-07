Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3979f84f-3cf3-453b-8a8b-52d64eb75f0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI megvizsgálta a küldeményt, és nem találta nyomát szarinnak.","shortLead":"Az FBI megvizsgálta a küldeményt, és nem találta nyomát szarinnak.","id":"20190702_facebook_szarin_idegmereg_csomag_fbi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3979f84f-3cf3-453b-8a8b-52d64eb75f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a2693c-c479-4b36-b2f4-1e813c7600d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_facebook_szarin_idegmereg_csomag_fbi","timestamp":"2019. július. 02. 18:47","title":"Mégsem volt idegméreg a Facebooknak küldött csomagban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6633cb3e-693a-4d2f-8720-bdb3e5274032","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"14 orosz tengerész halt meg, amikor a tengerfeneket vizsgáló katonai merülőhajón tűz ütött ki. A tüzet végül eloltották, a hajót partra vontatták. ","shortLead":"14 orosz tengerész halt meg, amikor a tengerfeneket vizsgáló katonai merülőhajón tűz ütött ki. A tüzet végül...","id":"20190702_Sok_orosz_matroz_meghalt_egy_merulohajon_kitort_tuzben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6633cb3e-693a-4d2f-8720-bdb3e5274032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc21cdd-0e30-4403-a66c-24268cb432a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Sok_orosz_matroz_meghalt_egy_merulohajon_kitort_tuzben","timestamp":"2019. július. 02. 15:50","title":"14 orosz matróz halt meg egy merülőhajón kitört tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a173a3c6-503f-4f81-9ae6-3b4d96efd39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó teljesen kiégett. ","shortLead":"Három autó teljesen kiégett. ","id":"20190703_Video_Parkoloban_allo_autok_gyulladtak_ki_Szombathelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a173a3c6-503f-4f81-9ae6-3b4d96efd39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6576fd12-a3a6-4a79-b07d-673c78f153a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Video_Parkoloban_allo_autok_gyulladtak_ki_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 03. 15:09","title":"Videó: Parkolóban álló autók gyulladtak ki Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzék főpolgármester-jelöltje ígérete szerint felveszi a kapcsolatot a tudományos élet és a gazdaság szereplőivel is. ","shortLead":"Az ellenzék főpolgármester-jelöltje ígérete szerint felveszi a kapcsolatot a tudományos élet és a gazdaság szereplőivel...","id":"20190703_Karacsony_letrehozna_a_Budapesti_Tudomanyos_Akademiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1406a3f1-a598-40ee-bb57-e0f6f7e12196","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Karacsony_letrehozna_a_Budapesti_Tudomanyos_Akademiat","timestamp":"2019. július. 03. 20:34","title":"Karácsony Gergely létrehozná a Budapesti Tudományos Akadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vélhetően így tiltakoznak az országgyűlés kedd délelőtti, az Akadémiát a kutatóhálózatától megfosztó döntése ellen.","shortLead":"Vélhetően így tiltakoznak az országgyűlés kedd délelőtti, az Akadémiát a kutatóhálózatától megfosztó döntése ellen.","id":"20190702_mta_akademia_helyesiras_kutatohalozat_orszaggyules_tiltakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a264bdf6-7675-4d35-ae72-13760b41abe2","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_mta_akademia_helyesiras_kutatohalozat_orszaggyules_tiltakozas","timestamp":"2019. július. 02. 15:10","title":"Elsötétült az MTA helyesírás-ellenőrzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat a fején és a mellkasán harapta meg a gyereket.","shortLead":"Az állat a fején és a mellkasán harapta meg a gyereket.","id":"20190702_kutyatamadas_eletveszelyes_serules_csokako","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54aa6069-e8cf-4672-a374-6aadb8535993","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_kutyatamadas_eletveszelyes_serules_csokako","timestamp":"2019. július. 02. 15:29","title":"Kutyatámadás után életveszélyben van egy kétéves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi szövetség nem árult el részleteket. A 22 éves versenyző akár négyéves eltiltásra is számíthat. ","shortLead":"A nemzetközi szövetség nem árult el részleteket. A 22 éves versenyző akár négyéves eltiltásra is számíthat. ","id":"20190703_Fennakadt_a_doppingteszten_Takacs_Tamara_vilagbajnok_kajakos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e81d6d-b245-4d3e-b6b8-0bbf4442d63c","keywords":null,"link":"/sport/20190703_Fennakadt_a_doppingteszten_Takacs_Tamara_vilagbajnok_kajakos","timestamp":"2019. július. 03. 19:51","title":"Fennakadt a doppingteszten Takács Tamara, világbajnok kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0be3e4a-ebf5-4407-bac1-c9c9470489f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Illetve egy különsáv is van, ami a kanyarodók dolgát segíti.","shortLead":"Illetve egy különsáv is van, ami a kanyarodók dolgát segíti.","id":"20190703_Jelzolampa_kerult_a_keresztezodesbe_ahol_M_Richard_balesetezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0be3e4a-ebf5-4407-bac1-c9c9470489f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0cd467-9d5b-4163-a8ea-4e9a7c2f8926","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Jelzolampa_kerult_a_keresztezodesbe_ahol_M_Richard_balesetezett","timestamp":"2019. július. 03. 12:39","title":"Jelzőlámpa került a kereszteződésbe, ahol M. Richárd balesetezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]