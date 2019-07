Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi korlátozásokat. Benjámin Netanjahu ismét Teherán elleni szankciók kiszabására szólította fel Európát - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi...","id":"20190707_Netanjahu_Iran_elleni_ujabb_szankciokat_surget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c3295d-1a22-4b89-be74-002427431b98","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Netanjahu_Iran_elleni_ujabb_szankciokat_surget","timestamp":"2019. július. 07. 13:44","title":"Netanjahu Irán elleni újabb szankciókat sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0059572-7714-4211-b055-2b86bc0cfb4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Debrecenben történt az eset.","shortLead":"Debrecenben történt az eset.","id":"20190706_Zavarta_az_ugatas_kutyafuttatoban_tamadt_a_lanyokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0059572-7714-4211-b055-2b86bc0cfb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5c0a87-83c9-4b5b-abbe-b26a2f315ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Zavarta_az_ugatas_kutyafuttatoban_tamadt_a_lanyokra","timestamp":"2019. július. 06. 19:41","title":"Zavarta az ugatás, kutyafuttatóban támadt a lányokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acf8251-b119-4d90-9eec-bea34ff956c8","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Magyarországnak volt a legjobb híre, a legnagyobb presztízse a régióban a rendszerváltás idején, de azóta elherdálta óriási előnyét - mondja az amerikai-magyar Márer Pál, aki a rendszerváltás idején gazdasági szakemberként vállalt aktív szerepet. Magyar és külföldi közgazdászok közös munkájával szerette volna segíteni az átalakulást, de ez az álma csak részben valósult meg.","shortLead":"Magyarországnak volt a legjobb híre, a legnagyobb presztízse a régióban a rendszerváltás idején, de azóta elherdálta...","id":"20190706_Sorostol_nem_kert_penzt_Antall_megharagudott_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1acf8251-b119-4d90-9eec-bea34ff956c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ee7a07-d511-4084-8c4e-6ddee61de31c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Sorostol_nem_kert_penzt_Antall_megharagudott_ra","timestamp":"2019. július. 06. 13:00","title":"Sorostól nem kért pénzt, Antall megharagudott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75946656-0f47-4676-9b37-0f28be319758","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb, erős, 6,9-es földrengés rázta meg helyi idő szerint pénteken Dél-Kaliforniát, a fölmozgást nemcsak Los Angelesben, de még Mexikóban is éreztek, egyelőre nem érkeztek jelentések nagyobb károkról. ","shortLead":"Újabb, erős, 6,9-es földrengés rázta meg helyi idő szerint pénteken Dél-Kaliforniát, a fölmozgást nemcsak Los...","id":"20190706_Ujabb_eros_foldrenges_volt_Kaliforniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75946656-0f47-4676-9b37-0f28be319758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13a86d1-3197-4529-8e9d-2b3d2b1ede92","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Ujabb_eros_foldrenges_volt_Kaliforniaban","timestamp":"2019. július. 06. 10:04","title":"Újabb erős földrengés volt Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebef6253-7b97-4160-902b-874880a2fefa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma néhány év alatt 10 millióról 15 millióra emelkedett – ezzel magyarázta Damian Mignot, a TUMI európai vezérigazgatója, hogy a luxus bőröndöket, táskákat és utazási kiegészítőket gyártó cég Budapesten nyitotta meg a közelmúltban első közép-európai üzletét. ","shortLead":"Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma...","id":"20190707_Budapestrol_terjeszkedik_tovabb_a_luxuscikkeket_gyarto_TUMI","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebef6253-7b97-4160-902b-874880a2fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdd17d2-4e4f-40dd-8208-db6cfe22550e","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Budapestrol_terjeszkedik_tovabb_a_luxuscikkeket_gyarto_TUMI","timestamp":"2019. július. 07. 09:30","title":"Budapestről terjeszkedik tovább a luxuscikkeket gyártó TUMI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő héten 200 millió forintnál is többet fizet a telitalálat.","shortLead":"Jövő héten 200 millió forintnál is többet fizet a telitalálat.","id":"20190706_Nem_volt_ottalalatos_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cfa2c2-568e-450d-9b0a-72199041c1b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Nem_volt_ottalalatos_a_lotton","timestamp":"2019. július. 06. 21:58","title":"Nem volt öttalálatos a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34382c2-a4dd-4f97-88d8-929e39c76c70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dj Snake hirtelen lemondta fellépését a Balaton Soundon, helyette Alessot sikerült lekötniük a Sound vasárnapjára a szervezőknek.","shortLead":"Dj Snake hirtelen lemondta fellépését a Balaton Soundon, helyette Alessot sikerült lekötniük a Sound vasárnapjára...","id":"20190706_Valtozas_a_Balaton_Sound_programjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d34382c2-a4dd-4f97-88d8-929e39c76c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26e4ca4-c3d0-462b-ae0b-9fd7f8b74146","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Valtozas_a_Balaton_Sound_programjaban","timestamp":"2019. július. 06. 08:44","title":"Változás a Balaton Sound programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán egy karikatúrát posztolt, csak a valóságot nem vette figyelembe. ","shortLead":"Kovács Zoltán egy karikatúrát posztolt, csak a valóságot nem vette figyelembe. ","id":"20190705_A_magyar_kormanyszovivon_kuncog_a_Twitter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8feba6-c3e6-4692-9dcd-5bc5ccaed274","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_A_magyar_kormanyszovivon_kuncog_a_Twitter","timestamp":"2019. július. 05. 17:15","title":"A magyar kormányszóvivőn kuncog a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]