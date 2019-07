Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0fe8bc6-8f89-464b-a2d7-67b72d0e90ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már jelezték a szándékot az euróövezethez való csatlakozásra.","shortLead":"Már jelezték a szándékot az euróövezethez való csatlakozásra.","id":"20190706_Horvatorszagban_is_hamarabb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0fe8bc6-8f89-464b-a2d7-67b72d0e90ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bfc2ae-bf03-48b3-9a27-df0ee112e030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Horvatorszagban_is_hamarabb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 06. 15:44","title":"Horvátországban is hamarabb lesz euró, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem engedélyezi Olaszország, hogy a német Sea-Eye és az olasz Mediterranea civil szervezetek hajói kikössenek Lampedusa szigetén. ","shortLead":"Nem engedélyezi Olaszország, hogy a német Sea-Eye és az olasz Mediterranea civil szervezetek hajói kikössenek Lampedusa...","id":"20190706_Ujabb_menekultekkel_teli_hajoval_akadt_gondja_Olaszorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dc8422-9eff-411c-a3ec-460f70db6bec","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Ujabb_menekultekkel_teli_hajoval_akadt_gondja_Olaszorszagnak","timestamp":"2019. július. 06. 16:55","title":"Újabb menekültekkel teli hajóval akadt gondja Olaszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan nem tudják, hogy öregségi nyugdíj mellett kapható-e egyéb hozzátartozói ellátás.","shortLead":"Sokan nem tudják, hogy öregségi nyugdíj mellett kapható-e egyéb hozzátartozói ellátás.","id":"20190706_Fontos_kerdest_tisztaztak_a_nyugdijak_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f384bfc-8d16-45e4-b3a9-fa10f5449bd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Fontos_kerdest_tisztaztak_a_nyugdijak_korul","timestamp":"2019. július. 06. 09:33","title":"Fontos kérdést tisztáztak a nyugdíjak körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az étrend változása, a mozgáshiány és a genetika is szerepet játszik abban, hogy háromszorosára nőtt az elhízott felnőttek aránya világszerte 1975 óta - állapították meg norvég kutatók egy nagyszabású, több mint százezer fős tanulmányban.","shortLead":"Az étrend változása, a mozgáshiány és a genetika is szerepet játszik abban, hogy háromszorosára nőtt az elhízott...","id":"20190705_Haromszorosara_nott_az_elhizottak_aranya_a_vilagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743f7901-f3e0-4b59-8f8a-92ac051f0380","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Haromszorosara_nott_az_elhizottak_aranya_a_vilagban","timestamp":"2019. július. 05. 20:43","title":"Háromszorosára nőtt az elhízottak aránya a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk az eredeti, a hamisítatlan, az amerikai F-150 Raptort, ami sokkal nagyobb és keményebb az európai Ranger Raptornál. Nem mellesleg pedig az USA-ban időtlen idők óta a legnépszerűbb új autó.","shortLead":"Kipróbáltuk az eredeti, a hamisítatlan, az amerikai F-150 Raptort, ami sokkal nagyobb és keményebb az európai Ranger...","id":"20190706_ford_f150_raptor_amerikai_terepjaro_sivatagi_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45374c0f-95e9-40eb-8f7c-f15bc6948cb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_ford_f150_raptor_amerikai_terepjaro_sivatagi_teszt_menetproba","timestamp":"2019. július. 06. 16:30","title":"Amerikából jöttem, mesterségem címere Ford F-150 Raptor – sivatagi teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három újsáíró állítólag előre tudott a 2016-os török puccskísérletről, és műsorukban utaltak előzőleg a kísérletre. 