Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26fc1faf-a057-45f4-bddb-fa89babace1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bakondi György szerint az egész ügy a kötelző kvótákról szó.\r

\r

","shortLead":"Bakondi György szerint az egész ügy a kötelző kvótákról szó.\r

\r

","id":"20190705_Orban_fotanacsadoja_szerint_a_haboru_sujtotta_Libiabol_menekulok_politikai_nyomasgyakorlas_eszkozei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26fc1faf-a057-45f4-bddb-fa89babace1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8788fb04-03ab-44dc-b5c8-ce9e4c76d961","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Orban_fotanacsadoja_szerint_a_haboru_sujtotta_Libiabol_menekulok_politikai_nyomasgyakorlas_eszkozei","timestamp":"2019. július. 05. 21:55","title":"Orbán főtanácsadója szerint a háború sújtotta Líbiából menekülők politikai nyomásgyakorlás eszközei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64a0310-d521-41c6-8c55-1693d4db20d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó érte a ház elejét a Netflixnél: túl sokat dohányoznak saját készítésű sorozataiban, közegészségügyi aggodalmakra adva okot.","shortLead":"Szó érte a ház elejét a Netflixnél: túl sokat dohányoznak saját készítésű sorozataiban, közegészségügyi aggodalmakra...","id":"20190707_truth_initiative_felmeres_dohanyzos_jelenet_netflix_sorozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e64a0310-d521-41c6-8c55-1693d4db20d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5df08b8-26d4-4842-97be-2fe4e555bc0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190707_truth_initiative_felmeres_dohanyzos_jelenet_netflix_sorozatok","timestamp":"2019. július. 07. 08:03","title":"Netflix-ígéret: vége a cigistreamingnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az épületek lepukkantak, a postások se nagyon használják.","shortLead":"Az épületek lepukkantak, a postások se nagyon használják.","id":"20190706_Az_osszes_udulojetol_megszabadul_a_Magyar_Posta_hogy_legyen_penz_a_beremelesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e244531-c92b-4980-a0da-61273164c903","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Az_osszes_udulojetol_megszabadul_a_Magyar_Posta_hogy_legyen_penz_a_beremelesre","timestamp":"2019. július. 06. 14:48","title":"Az összes üdülőjétől megszabadul a Magyar Posta, hogy legyen pénz a béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4006b28a-f687-4a6f-98ea-9453665d5653","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken tovább zajlott a bulizás a Balaton Soundon, ahonnan természetesen fotósunk sem hiányozhatott. Nézze meg, hogyan mulattak Zamárdiban a fesztivál harmadik napján!","shortLead":"Pénteken tovább zajlott a bulizás a Balaton Soundon, ahonnan természetesen fotósunk sem hiányozhatott. Nézze meg...","id":"20190706_Balaton_Sound_harmadik_nap_fotogaleria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4006b28a-f687-4a6f-98ea-9453665d5653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f931f15-a3b0-43de-bb2f-4bd93dee20e2","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Balaton_Sound_harmadik_nap_fotogaleria","timestamp":"2019. július. 06. 16:24","title":"A hangulatra nem lehet panasz a Balaton Soundon - íme, a 3. nap fotógalériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34382c2-a4dd-4f97-88d8-929e39c76c70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dj Snake hirtelen lemondta fellépését a Balaton Soundon, helyette Alessot sikerült lekötniük a Sound vasárnapjára a szervezőknek.","shortLead":"Dj Snake hirtelen lemondta fellépését a Balaton Soundon, helyette Alessot sikerült lekötniük a Sound vasárnapjára...","id":"20190706_Valtozas_a_Balaton_Sound_programjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d34382c2-a4dd-4f97-88d8-929e39c76c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26e4ca4-c3d0-462b-ae0b-9fd7f8b74146","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Valtozas_a_Balaton_Sound_programjaban","timestamp":"2019. július. 06. 08:44","title":"Változás a Balaton Sound programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány miatt a vállalatoknak a korábbinál nagyobb figyelmet kell szentelniük a szabadságok tervezésére, már most célszerű felmérni, melyik munkavállalójuk hol tart az éves szabadságkeretének felhasználásában, és a nyári időszakban célszerű legalább az időarányos szabadságot kiadniuk - közölte a Trenkwalder.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt a vállalatoknak a korábbinál nagyobb figyelmet kell szentelniük a szabadságok tervezésére, már...","id":"20190706_Ezert_van_gond_sokszor_a_szabadsagolasokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e309a74-299a-40a9-aedf-285cddcb306b","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Ezert_van_gond_sokszor_a_szabadsagolasokkal","timestamp":"2019. július. 06. 08:24","title":"Ezért van gond sokszor a szabadságolásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei platformot hoznak létre a technológiai vállalatok számára.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei...","id":"20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d77eb1-354d-4b0c-ad66-1664449a7711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","timestamp":"2019. július. 07. 15:22","title":"Hamarosan indul a kereskedés az amerikai Nasdaqhoz hasonló kínai tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Király utcában lett rosszul. ","shortLead":"A Király utcában lett rosszul. ","id":"20190707_epilepszias_rendor_ujraelesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a5ea26-b912-4c58-9ec6-132340be9645","keywords":null,"link":"/elet/20190707_epilepszias_rendor_ujraelesztes","timestamp":"2019. július. 07. 15:15","title":"Az utcán élesztett újra egy epilepsziás rohamot kapott férfit két rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]