[{"available":true,"c_guid":"4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több kiemelt is búcsúzott a legpatinásabb füves tenisztornán.\r

\r

","shortLead":"Több kiemelt is búcsúzott a legpatinásabb füves tenisztornán.\r

\r

","id":"20190705_Hullottak_a_fejek_ma_is_Wimbledonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1832c6ad-a4b7-4132-8e87-156c5fab7a62","keywords":null,"link":"/sport/20190705_Hullottak_a_fejek_ma_is_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 05. 18:10","title":"Hullottak a fejek ma is Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármesternél betelt a pohár.","shortLead":"A polgármesternél betelt a pohár.","id":"20190706_Csendes_forradalom_a_voros_lampas_negyedben_Amszterdamban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ba5864-ca07-4181-ae76-c565d6a2fcd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Csendes_forradalom_a_voros_lampas_negyedben_Amszterdamban","timestamp":"2019. július. 06. 10:10","title":"Csendes forradalom a vörös lámpás negyedben, Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Életnagyságú hulladékszobrokat állít ki Budapesten a Greenpeace Magyarország a jövő héten, hogy a műanyagszennyezés problémájára irányítsa a figyelmet. A szobrok bálnákat ábrázolnak.","shortLead":"Életnagyságú hulladékszobrokat állít ki Budapesten a Greenpeace Magyarország a jövő héten, hogy a műanyagszennyezés...","id":"20190706_hulladekszobor_muanyag_parlament_greenpeace_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dc7813-32f1-47c2-af5a-637ce659bdda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_hulladekszobor_muanyag_parlament_greenpeace_magyarorszag","timestamp":"2019. július. 06. 15:03","title":"\"Bálnákat\" hoz a Parlament elé a Greenpeace, hogy megmutassa, miért akkora gond a műanyagszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1acc9f-ad88-4d7b-8f00-2e0acde5501e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónappal huszadik születésnapja után meghalt az amerikai Disney csatorna egyik legnépszerűbb csillaga, Cameron Boyce.","shortLead":"Egy hónappal huszadik születésnapja után meghalt az amerikai Disney csatorna egyik legnépszerűbb csillaga, Cameron...","id":"20190707_Huszevesen_halt_meg_a_Disney_uj_sztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c1acc9f-ad88-4d7b-8f00-2e0acde5501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512b60fb-cdce-4fe9-83ce-17764f9f608b","keywords":null,"link":"/kultura/20190707_Huszevesen_halt_meg_a_Disney_uj_sztarja","timestamp":"2019. július. 07. 12:53","title":"Húszévesen halt meg a Disney sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azokat a gyerekeket adják nevelőszülőkhöz agy árvaházba, akiknek a szüleinek átnevelőtáborban mossák az agyát.\r

\r

","shortLead":"Azokat a gyerekeket adják nevelőszülőkhöz agy árvaházba, akiknek a szüleinek átnevelőtáborban mossák az agyát.\r

\r

","id":"20190705_BBC_Kinaban_elveszik_az_ujgur_szuloktol_a_gyerekeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753e58b1-c2c5-45ee-9913-94a677556c5b","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_BBC_Kinaban_elveszik_az_ujgur_szuloktol_a_gyerekeket","timestamp":"2019. július. 05. 20:17","title":"BBC: Kínában elveszik az ujgur szülőktől a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3954602c-1eb4-486a-ac3a-0c275be9fcdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről Karácsony Gergely egy szót sem szólt.","shortLead":"Erről Karácsony Gergely egy szót sem szólt.","id":"20190705_Egy_kozlemenybol_derult_ki_ket_helyen_pluszban_indul_jobbikos_polgarmesterjelolt_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3954602c-1eb4-486a-ac3a-0c275be9fcdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d880a4-cde7-4ae2-8545-8baca80e980b","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Egy_kozlemenybol_derult_ki_ket_helyen_pluszban_indul_jobbikos_polgarmesterjelolt_Budapesten","timestamp":"2019. július. 05. 14:49","title":"Egy közleményből derült ki, két helyen pluszban indul jobbikos polgármester-jelölt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK szerint még folyik az azonosítás.","shortLead":"A BRFK szerint még folyik az azonosítás.","id":"20190705_168_ora_valoszinuleg_a_Hableanytragedia_utolso_elotti_aldozatat_talaltak_meg_Makadnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634dd582-f691-4794-a30b-25095ca116c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_168_ora_valoszinuleg_a_Hableanytragedia_utolso_elotti_aldozatat_talaltak_meg_Makadnal","timestamp":"2019. július. 05. 19:27","title":"168 óra: valószínűleg a Hableány-tragédia utolsó előtti áldozatát találták meg Makádnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf236cd-0da9-4892-80f1-41dc967734f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizi E. Szilveszter elismerte, hogy beszélt Palkovics Lászlóval arról, hogy ki kerülhet az MTA-tól elvett kutatói hálózat, az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat élére, ám azt állította, a miniszter csak tanácsot kért tőle, s nem ajánlotta fel neki a posztot. Vizi E. Szilvesztert az RTL Klub híradója szólaltatta meg.","shortLead":"Vizi E. Szilveszter elismerte, hogy beszélt Palkovics Lászlóval arról, hogy ki kerülhet az MTA-tól elvett kutatói...","id":"20190707_Vizi_E_Szilveszter_magyarazkodik_es_nem_ad_egyertelmu_valaszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdf236cd-0da9-4892-80f1-41dc967734f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e419823-e61e-407a-88fb-17463a1f9929","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Vizi_E_Szilveszter_magyarazkodik_es_nem_ad_egyertelmu_valaszt","timestamp":"2019. július. 07. 09:01","title":"Vizi E. Szilveszter magyarázkodik, és nem ad egyértelmű választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]