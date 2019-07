Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Osztrák Szociáldemokrata Párt és az Osztrák Néppárt is érintett lehet. ","shortLead":"Az Osztrák Szociáldemokrata Párt és az Osztrák Néppárt is érintett lehet. ","id":"20190709_Strachebotrany_tobb_partnal_is_vizsgalodik_az_osztrak_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e43b271-e30b-46f7-8ff1-fd585f31385e","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Strachebotrany_tobb_partnal_is_vizsgalodik_az_osztrak_ugyeszseg","timestamp":"2019. július. 09. 18:48","title":"Strache-botrány: több pártnál is vizsgálódik az osztrák ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze nem mindegy, hogyan legalizálják.","shortLead":"Persze nem mindegy, hogyan legalizálják.","id":"20190710_Kevesebbet_fuveznek_a_kamaszok_ha_az_legalis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa48b0c-dceb-4bcc-8364-0580b8fa167b","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Kevesebbet_fuveznek_a_kamaszok_ha_az_legalis","timestamp":"2019. július. 10. 07:16","title":"Kevesebbet füveznek a kamaszok, ha az legális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenöt embert ítéltek el csalás, befolyással üzérkedés, közokirat-hamisítás, valamint befolyás vásárlása miatt.","shortLead":"Tizenöt embert ítéltek el csalás, befolyással üzérkedés, közokirat-hamisítás, valamint befolyás vásárlása miatt.","id":"20190709_Pinter_Sandorra_es_kitalalt_rokonara_hivatkozva_igertek_csalok_EUtamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200f8b12-ade2-464b-9f7a-dd0b157ed9d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Pinter_Sandorra_es_kitalalt_rokonara_hivatkozva_igertek_csalok_EUtamogatast","timestamp":"2019. július. 09. 09:43","title":"Pintér Sándorra és kitalált rokonára hivatkozva ígértek csalók EU-támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d87db6-5187-4633-9dff-9619fc2765de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először került napvilágra japán írásos dokumentum arról, hogy az ázsiai szigetország hadserege vegyi fegyvert vetett be a második kínai-japán háborúban 1939-ben, Kína északi részén.","shortLead":"Először került napvilágra japán írásos dokumentum arról, hogy az ázsiai szigetország hadserege vegyi fegyvert vetett be...","id":"20190708_merges_gaz_vegyi_fegyver_japan_1939","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d87db6-5187-4633-9dff-9619fc2765de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9f7545-0f9d-4d74-8496-3bed53bc6a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_merges_gaz_vegyi_fegyver_japan_1939","timestamp":"2019. július. 08. 17:03","title":"Dokumentum igazolja, hogy Japán vegyi fegyvert vetett be Kínában 1939-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b90ec2-aca2-4c59-87be-21bbdb3d6878","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Állandó téma az autósok és a biciklisek egymás mellett élése, amely sajnos nem mindig békés. Pedig az is lehetne, csupán egy kis odafigyelésre, na meg a közlekedési szabályok betartására lenne szükség. ","shortLead":"Állandó téma az autósok és a biciklisek egymás mellett élése, amely sajnos nem mindig békés. Pedig az is lehetne...","id":"fordmagyarorszag_20190709_Az_ut_mindenkie_autosok_es_kerekparosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1b90ec2-aca2-4c59-87be-21bbdb3d6878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4046ed-5ad4-4791-8ad8-61503f32d55b","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190709_Az_ut_mindenkie_autosok_es_kerekparosok","timestamp":"2019. július. 09. 07:30","title":"Az út mindenkié: a 10 legfontosabb dolog, amire autósnak és kerékpárosnak is figyelnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új jelentés szerint a Facebook a nyilvánosság elől elzárva már évek óta üzemeltet egy programot, ami megkeresi azokat a bejegyzéseket, amikben rossz színben tüntetik fel a közösségi oldalt.","shortLead":"Egy új jelentés szerint a Facebook a nyilvánosság elől elzárva már évek óta üzemeltet egy programot, ami megkeresi...","id":"20190710_facebook_alhir_szoftver_stormchaser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87e6011-d325-47ca-bedf-4bcbd70f0195","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_facebook_alhir_szoftver_stormchaser","timestamp":"2019. július. 10. 11:03","title":"A Viharvadász nevű titkos Facebook-szoftver leszedi a konteókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091bd757-81b9-4ded-84cc-808a2bcf59a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Csehországból és Lengyelországból is felkerültek helyszínek a világörökségi listára. ","shortLead":"Csehországból és Lengyelországból is felkerültek helyszínek a világörökségi listára. ","id":"20190708_A_prosecco_termovideke_es_Frank_Lloyd_Wright_epiteszete_is_a_vilagorokseg_resze_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091bd757-81b9-4ded-84cc-808a2bcf59a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80935cd-738b-41e0-b419-0108944cefc6","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_A_prosecco_termovideke_es_Frank_Lloyd_Wright_epiteszete_is_a_vilagorokseg_resze_lett","timestamp":"2019. július. 08. 12:56","title":"A prosecco termővidéke és Frank Lloyd Wright építészete is a világörökség része lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2b2a13-2526-4f22-b52c-3d6760a54b60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kinevette a sofőr azt az utasát, aki kérlelte, hogy húzódjon le, mert nem érezte biztonságban magát az autójában. Aztán halálos baleset történt. ","shortLead":"Kinevette a sofőr azt az utasát, aki kérlelte, hogy húzódjon le, mert nem érezte biztonságban magát az autójában. Aztán...","id":"20190708_gyorujfalu_halalos_baleset_karambol_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2b2a13-2526-4f22-b52c-3d6760a54b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b140928-aec1-4ba0-a0b1-ae9c14d61972","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_gyorujfalu_halalos_baleset_karambol_serult","timestamp":"2019. július. 08. 20:50","title":"\"Könyörögtem neki, de nem engedett kiszállni\" – megszólalt a győrújfalui baleset egyik sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]