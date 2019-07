Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A román külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó, sürgette, hogy még júliusban kerüljön sor a helyszíni szemlére. ","shortLead":"A román külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó, sürgette, hogy még júliusban kerüljön sor a helyszíni szemlére. ","id":"20190709_Szijjarto_szakertoi_helyszini_szemlet_kert_az_uzvolgyi_katonatemetoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a110ac-e6a0-41b0-8d04-f43f74dccedd","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Szijjarto_szakertoi_helyszini_szemlet_kert_az_uzvolgyi_katonatemetoben","timestamp":"2019. július. 09. 14:25","title":"Szijjártó szakértői helyszíni szemlét kért az úzvölgyi katonatemetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41c374d-96ad-4737-bc78-d380415c3126","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan nálunk a legkisebbek az átlagnyugdíjak, miután Románia 70 százalékot emel a legkisebb nyugdíjakon 2021-ig.","shortLead":"Lassan nálunk a legkisebbek az átlagnyugdíjak, miután Románia 70 százalékot emel a legkisebb nyugdíjakon 2021-ig.","id":"20190710_Nagyot_emel_a_legkisebb_nyugdijakon_Romania_sereghajtok_lehetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a41c374d-96ad-4737-bc78-d380415c3126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64947357-47ad-4b07-8bc3-0486e5622a61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Nagyot_emel_a_legkisebb_nyugdijakon_Romania_sereghajtok_lehetunk","timestamp":"2019. július. 10. 05:51","title":"Nagyot emel a legkisebb nyugdíjakon Románia, sereghajtók lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ki akarta próbálni, tényleg az elmúlt másfél évszázad hiteles, torzításmentes feldolgozása folyik-e az Intézetben. ","shortLead":"Ki akarta próbálni, tényleg az elmúlt másfél évszázad hiteles, torzításmentes feldolgozása folyik-e az Intézetben. ","id":"20190709_A_Veritas_tesztelese_nem_tartott_sokaig_Ungvary_Krisztian_ma_tavozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e84c5a-a907-456a-a370-49b3ab3fc942","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_A_Veritas_tesztelese_nem_tartott_sokaig_Ungvary_Krisztian_ma_tavozott","timestamp":"2019. július. 09. 16:55","title":"Ungváry Krisztián nem sokáig tesztelte a rendszert: ma távozott a Veritas Intézettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7460b64b-03e1-4619-a8f1-08ef5295d709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel maga a miniszterelnök dicsekedett el.","shortLead":"Ezzel maga a miniszterelnök dicsekedett el.","id":"20190709_Paul_Anka_elenekelte_hogy_szereti_Orban_Viktort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7460b64b-03e1-4619-a8f1-08ef5295d709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa80493-7cd1-47f7-8087-3ca0169b6453","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Paul_Anka_elenekelte_hogy_szereti_Orban_Viktort","timestamp":"2019. július. 09. 23:07","title":"Paul Anka elénekelte, hogy szereti Orbán Viktort, Orbán meg kiposztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Már az ENSZ és az Európai Tanács asztalán vannak azok a dokumentumok, amelyek azt igazolhatják, hogy áprilisban ismét törvénytelenül tagadták meg egy magyar családtól, hogy Kanadába repülhessen. Elégtételért küzdenek, miközben az ombudsmani hivatal szerint más városokban is történtek jogsértésgyanús esetek, amikor utasokat azért nem engedhettek fel egy repülőre, mert cigányok.\r

","shortLead":"Már az ENSZ és az Európai Tanács asztalán vannak azok a dokumentumok, amelyek azt igazolhatják, hogy áprilisban ismét...","id":"20190710_kanadaba_repulo_magyar_romak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ef4bc0-7cf1-47dd-8748-9a8a904f4502","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_kanadaba_repulo_magyar_romak","timestamp":"2019. július. 10. 17:40","title":"Külföldön is kiállítják a sorból a Kanadába repülő magyar romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50d9bdd-f42a-432d-9fb3-92a9369981fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint százezer emberen elvégzett kutatás szerint a cukrozott szénsavas és szénsavmentes üdítőitalok már kis fogyasztás esetén is növelhetik a rák kockázatát. A francia kutatók a British Medical Journalban publikálták a tanulmányukat, az állításukat azonban fenntartásokkal kell kezelni. ","shortLead":"Több mint százezer emberen elvégzett kutatás szerint a cukrozott szénsavas és szénsavmentes üdítőitalok már kis...","id":"20190711_a_cukros_uditoitalok_is_rakot_okozhatnak__","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e50d9bdd-f42a-432d-9fb3-92a9369981fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0906415c-3ed3-4035-a5b2-ffe91120f6cd","keywords":null,"link":"/elet/20190711_a_cukros_uditoitalok_is_rakot_okozhatnak__","timestamp":"2019. július. 11. 10:54","title":"Több rákos beteget találtak azok között, akik sok cukros üdítőitalt isznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25529a3-4c9c-47d0-96ee-2e361ceb0ffe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mielőbb fel akarják számolni az embercsempész-hálózatokat is, hogy ezzel csökkentsék az illegális határsértők számát. ","shortLead":"Mielőbb fel akarják számolni az embercsempész-hálózatokat is, hogy ezzel csökkentsék az illegális határsértők számát. ","id":"20190709_szlovenia_hatarvedelem_bevandorlas_embercsempeszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25529a3-4c9c-47d0-96ee-2e361ceb0ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5bfc74-828c-4a31-a0ad-77ce4518e2ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_szlovenia_hatarvedelem_bevandorlas_embercsempeszek","timestamp":"2019. július. 09. 11:50","title":"Drónok, kerítés, még több katona – bekeményít Szlovénia a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5271a78-5b82-430d-9185-cf240572f642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legutolsó darab múzeumba kerül, összesen 21,5 millió készült a sorozatban.","shortLead":"A legutolsó darab múzeumba kerül, összesen 21,5 millió készült a sorozatban.","id":"20190710_Ma_gurul_le_a_futoszalagrol_az_utolso_VW_Bogar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5271a78-5b82-430d-9185-cf240572f642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc91330d-1a7e-4f06-94cf-7f1b1add3cca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_Ma_gurul_le_a_futoszalagrol_az_utolso_VW_Bogar","timestamp":"2019. július. 10. 10:45","title":"Ma gurul le a futószalagról az utolsó VW Bogár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]