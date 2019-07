Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Megtaláltuk annak a műsorvezetőnek a köztévés szerződését, aki a homoszexualitás gyógyításáról értekezett műsorában. Heti egy műsorért nagyon nem rossz pénz.\r

\r

","shortLead":"Megtaláltuk annak a műsorvezetőnek a köztévés szerződését, aki a homoszexualitás gyógyításáról értekezett műsorában...","id":"20190709_trombitas_kristof_mtva_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b54c91-cf77-47f9-8373-41be04cab411","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_trombitas_kristof_mtva_fizetes","timestamp":"2019. július. 09. 13:41","title":"Ennyi pénzért beszélgetett a homoszexualitás gyógyításáról a köztévén Trombitás Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98017260-a7c8-41df-882a-7b4860eb2c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felvétel szerint az EP-választás előtt egy olajüzletnek álcázva akartak orosz pénzt juttatni a Ligának. Salvini embere Orbánt is megemlíti, mint oroszpárti szövetségesüket. ","shortLead":"A felvétel szerint az EP-választás előtt egy olajüzletnek álcázva akartak orosz pénzt juttatni a Ligának. Salvini...","id":"20190710_salvini_hangfelvetel_moszkva_tiltott_partfinanszirozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98017260-a7c8-41df-882a-7b4860eb2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f56e00-66a2-43ca-89e1-2ad9cf478866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_salvini_hangfelvetel_moszkva_tiltott_partfinanszirozas","timestamp":"2019. július. 10. 17:05","title":"Hangfelvétel készült arról, ahogy Salvini embere orosz támogatásról tárgyal az EP-kampányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy brazil bíróság kedden megállapította a Vale bányaipari óriásvállalat kártérítési felelősségét a Brumadinho település közelében lévő zagytározó januári végi gátszakadása ügyében. Az eset legkevesebb 240 életet követelt.","shortLead":"Egy brazil bíróság kedden megállapította a Vale bányaipari óriásvállalat kártérítési felelősségét a Brumadinho...","id":"20190710_vale_banyaipar_brumadinho_gatszakadas_brumadinho_minas_gerais","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841e757-c7d1-4c30-9947-6a61a2a79920","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_vale_banyaipar_brumadinho_gatszakadas_brumadinho_minas_gerais","timestamp":"2019. július. 10. 07:34","title":"A brazil bányaipari óriás felelős a 240 áldozatot követelő gátszakadásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így erősítenék befolyásukat a globális gazdaságban.","shortLead":"Így erősítenék befolyásukat a globális gazdaságban.","id":"20190711_Kina_is_digitalis_penzt_akar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2dcd613-3f1e-4c79-ae2b-a69997f7c307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Kina_is_digitalis_penzt_akar","timestamp":"2019. július. 11. 07:15","title":"Kína is digitális pénzt akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint küldje el alkotmánybírósági normakontrolra. Az SZFE szolidaritását is kifejezi a megcsonkított MTA-val.\r

\r

","shortLead":"Valamint küldje el alkotmánybírósági normakontrolra. Az SZFE szolidaritását is kifejezi a megcsonkított MTA-val.\r

\r

","id":"20190709_Arra_keri_a_Szinmuveszeti_Egyetem_Ader_Janost_ne_irja_ala_az_MTAt_megcsonkito_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a2032-a921-4d8f-a745-992ecbc19e16","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Arra_keri_a_Szinmuveszeti_Egyetem_Ader_Janost_ne_irja_ala_az_MTAt_megcsonkito_torvenyt","timestamp":"2019. július. 09. 18:05","title":"Arra kéri a Színművészeti Egyetem Áder Jánost, ne írja alá az MTA-t megcsonkító törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b069823e-77a4-4048-a9cc-207afd32ef72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vacoghattak az éjjel a zabariak.","shortLead":"Vacoghattak az éjjel a zabariak.","id":"20190710_napi_homersekleti_minimum_rekord_hideg_zabar_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b069823e-77a4-4048-a9cc-207afd32ef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0824037c-3567-4840-8009-1cbf9a0b5dde","keywords":null,"link":"/elet/20190710_napi_homersekleti_minimum_rekord_hideg_zabar_meteorologia","timestamp":"2019. július. 10. 10:08","title":"Megdőlt a napi hidegrekord, kis híján fagyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pert nyert a TASZ az Origóval szemben.","shortLead":"Pert nyert a TASZ az Origóval szemben.","id":"20190709_Tobb_szazezer_forintot_fizethet_az_Origo_ket_tuntetonek_a_jo_hirnevuk_megsertese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e64ae5-3c50-4050-ab09-49b4adb4ff5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Tobb_szazezer_forintot_fizethet_az_Origo_ket_tuntetonek_a_jo_hirnevuk_megsertese_miatt","timestamp":"2019. július. 09. 11:02","title":"Több százezer forintot fizethet az Origo két tüntetőnek a jó hírnevük megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f38b3b-40dc-4498-ae03-26cbb5c5cff9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok ismét egy picit továbbfejlesztették a világszerte komoly rajongásnak örvendő sportkocsit. ","shortLead":"A japánok ismét egy picit továbbfejlesztették a világszerte komoly rajongásnak örvendő sportkocsit. ","id":"20190709_itt_a_2020as_uj_nissan_gtr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67f38b3b-40dc-4498-ae03-26cbb5c5cff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6fada3-042c-40e4-a915-d094537ef9c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_itt_a_2020as_uj_nissan_gtr","timestamp":"2019. július. 09. 13:21","title":"Itt a 2020-as új Nissan GT-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]