[{"available":true,"c_guid":"151357c2-9419-4641-8144-13d6cae08e20","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Balásy Gyula két cége nyerte meg a Turisztikai Ügynökség 10 milliárdos keretszerződését. Legalább 20 darab, legalább 100 millió forintos kampányt fognak lebonyolítani, India is a potenciális célpontok közt.","shortLead":"Balásy Gyula két cége nyerte meg a Turisztikai Ügynökség 10 milliárdos keretszerződését. Legalább 20 darab, legalább...","id":"20190712_Szazmillios_kampanyokkal_nepszerusiti_Magyarorszagot_kulfoldon_a_Fidesz_kedvenc_reklamosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=151357c2-9419-4641-8144-13d6cae08e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d670b2-dde8-45f0-9480-8657571e0312","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Szazmillios_kampanyokkal_nepszerusiti_Magyarorszagot_kulfoldon_a_Fidesz_kedvenc_reklamosa","timestamp":"2019. július. 12. 10:50","title":"Százmilliós kampányokkal népszerűsíti Magyarországot külföldön a Fidesz kedvenc reklámosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481bb356-ea3c-44d5-870d-e9ed673ef0f6","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"20190711_HVG_hetilap_tartalomismerteto_fulszoveg_Nagy_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=481bb356-ea3c-44d5-870d-e9ed673ef0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b36c6aa-19e7-438f-9343-a00ad747c25b","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_HVG_hetilap_tartalomismerteto_fulszoveg_Nagy_Gabor","timestamp":"2019. július. 11. 14:30","title":"Nagy Gábor: Húzd meg jobban, menjen a munka!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar csatornaberuházások kommunikációs tendereit vizsgálja az EU csalás elleni hivatala.","shortLead":"Magyar csatornaberuházások kommunikációs tendereit vizsgálja az EU csalás elleni hivatala.","id":"20190711_Direkt36_Fideszes_korokben_mozgo_uzletember_es_MSZPs_politikus_kozos_uzletet_vizsgalja_az_OLAF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5800c6e6-b304-46f3-8eee-e6f50e743c63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Direkt36_Fideszes_korokben_mozgo_uzletember_es_MSZPs_politikus_kozos_uzletet_vizsgalja_az_OLAF","timestamp":"2019. július. 11. 15:49","title":"Direkt36: Fideszes körökben mozgó üzletember és MSZP-s politikus közös üzletét vizsgálja az OLAF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen végrehajtotta második leszállását is a Hajabusza-2 űrszonda a Földtől 280 millió kilométerre keringő Ryugu kisbolygón csütörtökön, hogy mintát gyűjtsön az általa áprilisban robbantott mesterséges kráterből – közölte a JAXA japán űrügynökség.","shortLead":"Sikeresen végrehajtotta második leszállását is a Hajabusza-2 űrszonda a Földtől 280 millió kilométerre keringő Ryugu...","id":"20190711_hajabusza_2_urszonda_masodik_leszallasa_ryugu_krater_kozetminta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4349009f-ed43-4755-a6f3-e481e1c628e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_hajabusza_2_urszonda_masodik_leszallasa_ryugu_krater_kozetminta","timestamp":"2019. július. 11. 10:03","title":"Bevetette a \"porszívóját\" a Földtől 280 millió km-re száguldó aszteroidán a Hajabusza-2 űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d3da3e-cae1-4ee7-93d6-643ec777d88a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre lehet utalni Orbán Balázs államtitkár válaszából, amit az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérésére adott.\r

\r

","shortLead":"Erre lehet utalni Orbán Balázs államtitkár válaszából, amit az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérésére adott.\r

\r

","id":"20190711_A_kormany_szerint_olyan_eros_a_tarsadalmi_egyeztetes_hogy_mar_a_kormany_oldalara_sem_kell_kitenni_a_jogszabalytervezeteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d3da3e-cae1-4ee7-93d6-643ec777d88a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8c1dd3-e266-4891-9f49-b0bac60fcced","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_A_kormany_szerint_olyan_eros_a_tarsadalmi_egyeztetes_hogy_mar_a_kormany_oldalara_sem_kell_kitenni_a_jogszabalytervezeteket","timestamp":"2019. július. 11. 15:24","title":"A kormány szerint olyan erős a társadalmi egyeztetés, hogy már a kormány oldalára sem kell kitenni a jogszabálytervezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudósok kérik a köztársasági elnököt, ne írja alá az MTA megcsonkításáról rendelkező törvényt, hanem küldje el az Alkotmánybíróságnak. ","shortLead":"Tudósok kérik a köztársasági elnököt, ne írja alá az MTA megcsonkításáról rendelkező törvényt, hanem küldje el...","id":"20190711_Rengeteg_kutato_tudos_keri_Adert_ne_irja_ala_az_MTAtorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecead10d-2e99-4d92-af43-f598a056e0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Rengeteg_kutato_tudos_keri_Adert_ne_irja_ala_az_MTAtorvenyt","timestamp":"2019. július. 11. 20:04","title":"Rengeteg kutató, tudós kéri Ádert, ne írja alá az MTA-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Nyár van, kánikula, az erdőkben és a városi parkokban pedig hemzsegnek a kullancsok. Ha elkapjuk az általuk terjesztett Lyme-kórt, akkor hosszabb ideig kell a szervezetünket antibiotikumokkal bombázni, ezért jobban tesszük, ha eleve esélyt sem adunk a betegséget okozó baktériumnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy be kell zárkózni a négy fal közé. A Lyme-kórral szembeni esélyeinket latolgattuk. ","shortLead":"Nyár van, kánikula, az erdőkben és a városi parkokban pedig hemzsegnek a kullancsok. Ha elkapjuk az általuk terjesztett...","id":"20190710_Klimavaltozas_nelkul_ma_harombol_ket_embernek_nem_lenne_Lymekorja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fd7dd8-521f-4638-b1a8-bdf5102191d7","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Klimavaltozas_nelkul_ma_harombol_ket_embernek_nem_lenne_Lymekorja","timestamp":"2019. július. 10. 20:00","title":"Klímaváltozás nélkül ma háromból két embernek nem lenne Lyme-kórja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e809acac-788d-4bfe-93e2-af47b1efca75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők magánemberként megjelenő, csendes tömeget várnak a szerintük mindenkinek rossz törvénymódosítás elfogadása elleni tiltakozásképp.\r

\r

","shortLead":"A szervezők magánemberként megjelenő, csendes tömeget várnak a szerintük mindenkinek rossz törvénymódosítás elfogadása...","id":"20190711_Pentek_reggel_tiltakozo_demonstracio_lesz_a_Kossuth_teren_a_koznevelesi_torveny_modositasa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e809acac-788d-4bfe-93e2-af47b1efca75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a861a25b-3463-487b-bf91-67ad48cf3db7","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Pentek_reggel_tiltakozo_demonstracio_lesz_a_Kossuth_teren_a_koznevelesi_torveny_modositasa_ellen","timestamp":"2019. július. 11. 14:33","title":"Péntek reggel tiltakozó demonstráció lesz a Kossuth téren a köznevelési törvény módosítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]