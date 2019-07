Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"555f5b32-b1ad-4d07-9e04-b3003c945768","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190712_Marabu_FekNyuz_Hajra_hajra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=555f5b32-b1ad-4d07-9e04-b3003c945768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9836030b-830b-4049-b248-3e3e1b9258f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Marabu_FekNyuz_Hajra_hajra","timestamp":"2019. július. 12. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Hajrá, hajrá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c70597c-deff-4438-8a3d-55aa73f69b19","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az ellenzék integrátorává akart válni a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de úgy tűnik, a saját belső működésén is van mit demokratizálni. Az optimisták szerint nem szűnik meg a mozgalom, más azt mondja, leginkább az érdekek tartják egyben. Kérdés, mi lesz az őszi választás után, ha Márki-Zay kikap Hódmezővásárhelyen. Van-e útja az országos politikába?","shortLead":"Az ellenzék integrátorává akart válni a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de úgy tűnik, a saját...","id":"20190711_marki_zay_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_hadhazy_kaltenbach","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c70597c-deff-4438-8a3d-55aa73f69b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9341a936-98fd-48c2-b114-991b7cae5cef","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_marki_zay_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_hadhazy_kaltenbach","timestamp":"2019. július. 11. 14:45","title":"Márki-Zay elveszítheti Hódmezővásárhelyt, a mozgalmát és politikai jövőjét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56489e8e-de47-44d5-b51f-f76c432ebe44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek a kocsik egy olyan elitklub tagjai, ahova csak jóval 1500 lóerő feletti produkcióval lehet belépni.","shortLead":"Ezek a kocsik egy olyan elitklub tagjai, ahova csak jóval 1500 lóerő feletti produkcióval lehet belépni.","id":"20190712_toplista_ezek_most_a_vilag_legerosebb_sportautoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56489e8e-de47-44d5-b51f-f76c432ebe44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a06433c-17e7-4453-82c8-9250102e5eb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_toplista_ezek_most_a_vilag_legerosebb_sportautoi","timestamp":"2019. július. 12. 06:41","title":"Toplista: ezek most a világ legerősebb sportautói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök este kilenc óra körül globálisan elérhetetlenné vált a Twitter mikroblog-szolgáltatás.","shortLead":"Csütörtök este kilenc óra körül globálisan elérhetetlenné vált a Twitter mikroblog-szolgáltatás.","id":"20190711_twitter_leallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74b8572-9dbd-4d25-8e18-a5cc0a5f24fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_twitter_leallas","timestamp":"2019. július. 11. 21:28","title":"Világszerte leállt a Twitter [frissítve: megjavult]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a NATO elvárását teljesíti az ország az elmúlt időszak katonai bevásárlásaival, de jól illeszkedik a kormány kommunikációba és politikai céljaihoz is. Utánanéztünk, mire megy el évi több százmilliárd forint. ","shortLead":"Nemcsak a NATO elvárását teljesíti az ország az elmúlt időszak katonai bevásárlásaival, de jól illeszkedik a kormány...","id":"20190712_honvedseg_fegyverkezes_orbankormany_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473c46a0-532b-40c4-a1be-79893b912e38","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_honvedseg_fegyverkezes_orbankormany_koltsegvetes","timestamp":"2019. július. 12. 17:30","title":"Mire fel ez a szédítő magyar fegyverkezés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b199e6-47e6-4a44-a77d-d88589b6bf13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választás még mindig tolja felfelé Dobrev Klárát és Cseh Katalint.","shortLead":"Az EP-választás még mindig tolja felfelé Dobrev Klárát és Cseh Katalint.","id":"20190711_Median_Karacsony_a_legnepszerubb_ellenzeki_politikus_MarkiZay_visszaesett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0b199e6-47e6-4a44-a77d-d88589b6bf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8943b43-b38f-48ce-bf94-06280945a673","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Median_Karacsony_a_legnepszerubb_ellenzeki_politikus_MarkiZay_visszaesett","timestamp":"2019. július. 11. 15:58","title":"Medián: Karácsony a legnépszerűbb ellenzéki politikus, Márki-Zay visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen végrehajtotta második leszállását is a Hajabusza-2 űrszonda a Földtől 280 millió kilométerre keringő Ryugu kisbolygón csütörtökön, hogy mintát gyűjtsön az általa áprilisban robbantott mesterséges kráterből – közölte a JAXA japán űrügynökség.","shortLead":"Sikeresen végrehajtotta második leszállását is a Hajabusza-2 űrszonda a Földtől 280 millió kilométerre keringő Ryugu...","id":"20190711_hajabusza_2_urszonda_masodik_leszallasa_ryugu_krater_kozetminta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4349009f-ed43-4755-a6f3-e481e1c628e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_hajabusza_2_urszonda_masodik_leszallasa_ryugu_krater_kozetminta","timestamp":"2019. július. 11. 10:03","title":"Bevetette a \"porszívóját\" a Földtől 280 millió km-re száguldó aszteroidán a Hajabusza-2 űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a1ac8f-129b-4561-8885-96ff533f3001","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mentelmi bizottság többsége javasolja Demeter Márta LMP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. A politikus Orbán lányának repülése miatt felelhet. ","shortLead":"A Mentelmi bizottság többsége javasolja Demeter Márta LMP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. A politikus...","id":"20190712_Demeter_A_birosag_elott_fogom_megvedeni_az_igazam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a1ac8f-129b-4561-8885-96ff533f3001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02201260-0851-4fd0-b481-7fbfa14fd601","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Demeter_A_birosag_elott_fogom_megvedeni_az_igazam","timestamp":"2019. július. 12. 09:20","title":"Bíróság elé kerülhet Demeter, aki biztos igazában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]