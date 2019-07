Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bűnügyi statisztikák szerint a budapesti közbiztonság látványosan javult. A kedvező statisztikákból azonban az is kiderült, hogy a lakásbetörések és az autólopások többsége felderítetlen marad – olvasható a csütörtökön megjelent HVG-ben.","shortLead":"A bűnügyi statisztikák szerint a budapesti közbiztonság látványosan javult. A kedvező statisztikákból azonban az is...","id":"20190718_Budapest_a_legbunosebb_varos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f69d637-0ecd-47b3-9d79-c2f1c2590fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Budapest_a_legbunosebb_varos","timestamp":"2019. július. 18. 12:35","title":"Budapest a \"legbűnösebb\" város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Muraközy Balázs bár ösztöndíjjal sokat járt külföldre, azt tervezte, hogy Magyarszágon marad és kutat. Ez most megváltozott.","shortLead":"Muraközy Balázs bár ösztöndíjjal sokat járt külföldre, azt tervezte, hogy Magyarszágon marad és kutat. Ez most...","id":"20190720_Vegleg_elhagyja_az_orszagot_az_MTAtorveny_miatt_egy_sikeres_kutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1b62e6-8109-4173-a77f-6ec0c40e1643","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Vegleg_elhagyja_az_orszagot_az_MTAtorveny_miatt_egy_sikeres_kutato","timestamp":"2019. július. 20. 11:30","title":"Végleg elhagyja az országot az MTA-törvény miatt egy sikeres kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakdolgozói kamara máshogy látja, szerintük 2-3-szor ennyien hiányoznak az ágazatból.","shortLead":"A szakdolgozói kamara máshogy látja, szerintük 2-3-szor ennyien hiányoznak az ágazatból.","id":"20190719_KSH_5_szazalekos_a_szakemberhiany_az_egeszsegugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e31ce60-1934-4b4e-931a-5702a05e2f8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_KSH_5_szazalekos_a_szakemberhiany_az_egeszsegugyben","timestamp":"2019. július. 19. 06:01","title":"KSH: 5 százalékos a szakemberhiány az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e603055e-ad0a-48c0-9321-ee9a98033bc3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több utcában is a keleti-nyugati közlekedési irányok élveznek majd elsőbbséget az észak-déliekkel szemben.","shortLead":"Több utcában is a keleti-nyugati közlekedési irányok élveznek majd elsőbbséget az észak-déliekkel szemben.","id":"20190719_Hetfotol_vigyazzon_az_elsobbsegadassal_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e603055e-ad0a-48c0-9321-ee9a98033bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e5c70c-6632-437a-b8ca-87da9c395a7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Hetfotol_vigyazzon_az_elsobbsegadassal_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. július. 19. 15:38","title":"Hétfőtől vigyázzon az elsőbbségadással a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8de19-2048-4ab0-b4b1-d5c3361a7a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadók az egyik vietnami fiút leköpték, és azt kiabálták neki, hogy \"köcsög kínai\". ","shortLead":"A támadók az egyik vietnami fiút leköpték, és azt kiabálták neki, hogy \"köcsög kínai\". ","id":"20190719_Migransozas_utan_osszevertek_negy_fiatalt_a_Balaton_Soundon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8de19-2048-4ab0-b4b1-d5c3361a7a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec66f246-7990-4c50-833b-2ec7d0931a40","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Migransozas_utan_osszevertek_negy_fiatalt_a_Balaton_Soundon","timestamp":"2019. július. 19. 18:17","title":"Migránsozás után összevertek négy fiatalt a Balaton Soundon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf333b5-1c4d-4a14-8260-75258a564dbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg hulladékot hozott magával az árhullám, a szemét a vízlépcsőnél gyűlt össze.","shortLead":"Rengeteg hulladékot hozott magával az árhullám, a szemét a vízlépcsőnél gyűlt össze.","id":"20190718_kiskore_tisza_szemetsziget_dronvideo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcf333b5-1c4d-4a14-8260-75258a564dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecf2708-62de-4cdc-8ca4-22010b74d3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_kiskore_tisza_szemetsziget_dronvideo","timestamp":"2019. július. 18. 12:47","title":"Drónnal szálltak az óriási szemétsziget fölé Kiskörénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2865d629-0f4a-4e09-8cd7-d435816c3132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Margarítisz Szkínász eddig kommunikált, szeptembertől akár politizálhat is. ","shortLead":"Margarítisz Szkínász eddig kommunikált, szeptembertől akár politizálhat is. ","id":"20190718_Az_Europai_Bizottsag_szovivojet_jelolik_az_Europai_Bizottsagba_a_gorogok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2865d629-0f4a-4e09-8cd7-d435816c3132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a400b8-5afb-4082-abdf-aa96afd4c9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_Europai_Bizottsag_szovivojet_jelolik_az_Europai_Bizottsagba_a_gorogok","timestamp":"2019. július. 18. 15:49","title":"Az Európai Bizottság szóvivőjét jelölik az Európai Bizottságba a görögök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tűz nem volt, személyi sérülés pedig nem történt, de az ablakok néhány helyen beleremegtek.","shortLead":"Tűz nem volt, személyi sérülés pedig nem történt, de az ablakok néhány helyen beleremegtek.","id":"20190718_Robbanas_volt_a_BorsodChem_uzemeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d78506-b02a-43fe-92fd-786b1ec2841f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Robbanas_volt_a_BorsodChem_uzemeben","timestamp":"2019. július. 18. 17:31","title":"Robbanás volt a BorsodChem üzemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]