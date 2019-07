Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e12e35c0-d49c-4df5-9743-ff832350ecec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az augusztusban érkező új Note-vonallal együtt a 45W-os gyorstöltési lehetőség is elérkezik. Egy sajtóértesülés szerint ezért azonban – a Samsungtól szokatlan módon – külön kell fizetni.","shortLead":"Az augusztusban érkező új Note-vonallal együtt a 45W-os gyorstöltési lehetőség is elérkezik. Egy sajtóértesülés szerint...","id":"20190719_samsung_galaxy_note_10_gyorstolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e12e35c0-d49c-4df5-9743-ff832350ecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3901a78e-6abd-4478-ba40-cbe2f66ade73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_samsung_galaxy_note_10_gyorstolto","timestamp":"2019. július. 19. 16:03","title":"Lehet, hogy kétszer kell kinyitnia a tárcáját, ha gyorsan töltené az új Galaxy Note-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d109e4e-fe90-4744-8c61-8976e8d35e2f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak: a kommunista birodalom bocsátotta Föld körüli pályára az első műholdat, Jurij Gagarin volt az első ember, aki megjárta a világűrt, a szovjetek küldték az első űreszközöket a Holdra, s Alekszej Leonov volt az első űrhajós, aki kilépett a kozmoszba. Moszkva mégis elvesztette az egyik legfontosabb versenyt, a holdra szállásért vívott ütközetet. És nem is véletlenül.","shortLead":"Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak: a kommunista birodalom bocsátotta Föld körüli pályára az első...","id":"20190719_Ezert_nem_sikerult_a_szovjeteknek_a_holdra_szallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d109e4e-fe90-4744-8c61-8976e8d35e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d776d3f-def1-4d32-ba5a-81893eb8eeb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Ezert_nem_sikerult_a_szovjeteknek_a_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 19. 11:30","title":"Ezért nem sikerült a szovjeteknek a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A-listás hiphopelőadók, afrikai énekesek és Beyoncé családja működött közre az énekes új, The Gift című albumján, amelyet Az oroszlánkirály című film inspirált. ","shortLead":"A-listás hiphopelőadók, afrikai énekesek és Beyoncé családja működött közre az énekes új, The Gift című albumján...","id":"20190719_beyonce_blue_ivy_carter_az_oroszlankiraly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc01463-139d-41e2-88e6-ab1a7873e86a","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_beyonce_blue_ivy_carter_az_oroszlankiraly","timestamp":"2019. július. 19. 17:07","title":"Beyoncé lányát is hallhatjuk énekelni Az oroszlánkirályhoz készült albumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami ráadásul a globális felmelegedés ellen is hasznos.\r

\r

","shortLead":"Ami ráadásul a globális felmelegedés ellen is hasznos.\r

\r

","id":"20190720_Ez_kesz_levegobol_csinal_elelmiszert_egy_finn_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ce472d-9134-49ce-9631-9f5d040fecc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Ez_kesz_levegobol_csinal_elelmiszert_egy_finn_ceg","timestamp":"2019. július. 20. 20:17","title":"Ez kész: levegőből csinál élelmiszert egy finn cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak tavaly 30 ezer tonna került hozzánk, ezt a szlovén környezetvédelmi hivatal megerősítette.","shortLead":"Csak tavaly 30 ezer tonna került hozzánk, ezt a szlovén környezetvédelmi hivatal megerősítette.","id":"20190719_Szloveniabol_is_szennyviziszap_jon_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a454a739-4b0f-4242-82f6-843304e20be2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_Szloveniabol_is_szennyviziszap_jon_Magyarorszagra","timestamp":"2019. július. 19. 12:23","title":"Szlovéniából is szennyvíziszap jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Július elsejét követően különböző tartalmú tb-igazolásokat kaphattak az érdeklődők. Ezek közül sajnos nem mindegyik felelt meg a bankok elvárásainak, így önhibájukon kívül sokan nehéz helyzetbe kerülhettek.","shortLead":"Július elsejét követően különböző tartalmú tb-igazolásokat kaphattak az érdeklődők. Ezek közül sajnos nem mindegyik...","id":"20190719_Hibas_tbigazolasokat_allitottak_ki_a_babavarot_igenyloknek_nem_art_a_banknal_erdeklodni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2437fca3-2704-44c8-971e-11253f2d7ecc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_Hibas_tbigazolasokat_allitottak_ki_a_babavarot_igenyloknek_nem_art_a_banknal_erdeklodni","timestamp":"2019. július. 19. 12:21","title":"Hibás tb-igazolásokat állítottak ki a babavárót igénylőknek, nem árt a banknál érdeklődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635178b2-98d5-4fcf-a99b-99c27563ea2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez hasonló bajor sportkocsit használt a James Bondot alakító Pierce Brosnan A világ nem elég című 007-es filmben. És Steve Jobsnak is volt egy ilyen autója.","shortLead":"Ehhez hasonló bajor sportkocsit használt a James Bondot alakító Pierce Brosnan A világ nem elég című 007-es filmben. És...","id":"20190721_csak_egy_17_eves_bmw_de_akkor_miert_kerul_130_millio_forintba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=635178b2-98d5-4fcf-a99b-99c27563ea2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d965eabe-b358-4cae-ad98-546bed743c7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_csak_egy_17_eves_bmw_de_akkor_miert_kerul_130_millio_forintba","timestamp":"2019. július. 21. 06:41","title":"Csak egy 17 éves BMW, de akkor miért kerül 130 millió forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624c37d6-bca8-4596-9c19-bee941a93d62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 27 éves szíriai férfi után indítottak hajtóvadászatot az olasz fővárosban.","shortLead":"Egy 27 éves szíriai férfi után indítottak hajtóvadászatot az olasz fővárosban.","id":"20190720_Nagyon_komoly_terrorkeszultseg_van_Romaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=624c37d6-bca8-4596-9c19-bee941a93d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd9ad3a-955e-4da9-8f2e-08712768ea6e","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Nagyon_komoly_terrorkeszultseg_van_Romaban","timestamp":"2019. július. 20. 11:49","title":"Komoly terrorkészültséget váltott ki egy telefonbeszélgetés Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]